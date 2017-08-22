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Льготы для IT-компаний

№ 19 (1185) 19 мая 2017

Льготы по подоходному налогу для IT-компаний восстановлены в прежней трактовке. Об этом «ЛП» сообщили в министерстве информационных технологий и связи (МИТС).

 

Напомним, с начала текущего года использование льгот было обусловлено новым требованием. Компании должны были генерировать не менее 50% доходов от профильной деятельности (IT-услуг) за прошлый год.

 

Налоговый орган вышел с этим предложением, чтобы «отсеять» недобросовестные компании, которые использовали льготу не только для программистов, но и технического персонала или непрофильной деятельности. Теперь льгота вновь применяется всеми налогоплательщиками и продлена до 2021 года.

 

Однако большинство IT-компаний заинтересованы в скорейшем внедрении Закона о парках ИКТ. Он был принят в окончательном чтении еще прошлым летом, но сможет «работать» только после утверждения парламентом соответствующих подзаконных актов. В министерстве информационных технологий надеются, что до конца текущего года нововведение начнет работать. По словам Павла Шинкарюка, начальника управления политики компаний в области информационных технологий МИТС, заинтересованность в нем проявляется как со стороны молдав-

 

ских компаний, так и со стороны иностранных. Количество парков и резидентов в них не будет ограничено. Но компании должны будут решить, пользоваться старой льготой или льготным налоговым режимом для резидентов IT-парков.

 

На прошлой неделе обсуждение утвержденных правительством подзаконных актов в комиссии по экономике, бюджету и финансам было отложено. Как сообщили «ЛП», причина в том, что не все парламентские комиссии, а также министерства, подготовили отзывы на них. Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс и в пять законов, касающихся социального и медицинского страхования.

 

В частности, в НК будет включен отдельный раздел о т.н. «едином налоге» для резидентов IT-парков в размере 7% доходов от продаж, который заменит подоходный налог для юрлиц, подоходный налог для физлиц, взносы социального и медицинского страхования, местные налоги и сборы, налог на недвижимость. Плюс освобождаются от таможенных пошлин и НДС на импорт мониторы, компьютеры, сетевое оборудование, их составные части, а также принадлежности, необходимые для реализации видов деятельности IT-компаний.

 

Так что задержка в процедуре не связана с тем, что часть льгот авторы нового НК намерены аннулировать. Особых претензий со стороны законодателей к качеству представленного проекта не было. Несколько месяцев ушло на его обсуждение с международными финансовыми структурами, но в результате « мы смогли убедить их и доказать свою позицию», подчеркивают в министерстве. Тем не менее, некоторые эксперты до сих пор выражают несогласие с идеей «единого налога», которая, по их словам, создаст «прецедент и желание других отраслей пользоваться подобным налоговым режимом».

6080 Автор: Татьяна ШИКИРЛИЙСКАЯ
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