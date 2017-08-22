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Новая концепция ODIMM

№ 19 (1185) 19 мая 2017

Организация по развитию малого и среднего бизнеса ODIMM будет оказывать помощь не только начинающим предпринимателям, но и уже вставшим на ноги компаниям с потенциалом развития.

 

Об этом сообщила генеральный директор ODIMM Юлия Ябанжи на пресс-конференции, посвященной 10-летию организации. «За это время  ODIMM выдала малым и средним предпринимателям в качестве финансовой поддержки 235 млн леев, бенефициарами которых стали 2,5 тыс. компаний», - сообщила она.

 

Новая концепция разработана на основе консультаций с местными предпринимателями и при участии экспертов Всемирного банка. Запущен первый проект такого рода - «Бизнес-академия для женщин». По его итогам 10 компаний, имеющих потенциал выхода на внешние рынки, получат консультационную и финансовую поддержку.

 

В будущем году начнет работать широкомасштабная программа, предназначенная для всех предприятий, у которых есть возможность роста, но не хватает для этого каких-либо ресурсов.

 

«За 10 лет существования ODIMM удалось переформатировать и структурировать сектор малых и средних предприятий, - отметил руководитель Делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола. – Этот сектор помогает созданию в стране среднего класса, - основы стабильности любого общества. Мы это очень ценим, поддерживали и будем поддерживать ODIMM в ее работе».

 

«Проведенные нашими специалистами исследования показали, что предпринимателям нравится сотрудничать с ODIMM, - заявил Александр Кремер, Постоянный представитель Всемирного банка в Молдове. – С другой стороны, организация пользуется доверием у зарубежных инвесторов и международных программ поддержки МСП. Мы считаем, что ее будущее – в росте и расширении».

 

«10 лет назад я вернулся в Молдову из Италии, чтобы развивать родное село, - рассказал для «ЛП» предприниматель Василий Гончар, построивший за эти годы на собственные деньги в с. Ходжинешть не только гончарное производство, но и целый туристический комплекс по проведению ярмарок и других мероприятий. – Я не просил денег у ODIMM, но они мне очень помогли тем, что четко и точно консультировали по всем проблемам начинающего предпринимателя. В результате я радикально пересмотрел свои планы, привязав их к реальности. Теперь я говорю им, что в нашей стране в помощи нуждаются не только стартапы, но, возможно, в еще большей степени малые и средние фирмы, которые уже работают».

 

В настоящее время ODIMM администрирует следующие программы: PARE 1+1 (софинансирование инвестиций заработанных за рубежом денег); PNAET (поддержка молодежных бизнес-проектов); «Женщины в бизнесе»; GEA (курсы по основам предпринимательской деятельности). Помимо этого, организация выдает финансовые гарантии в пределах имеющегося Фонда гарантирования кредитов, капитализация которого, по словам экс-министра экономики Валериу Лазэра, на сегодняшний день уже превысила 100 млн леев, а также руководит сетью бизнес-инкубаторов. Сейчас их насчитывается 9, но, как сообщила Юлия Ябанжи, в течение месяца откроются еще два: в Кэлэраш и Кахуле.

 

«За прошедшие 10 лет около 100 тысяч граждан Республики Молдова стали бенефициарами различных проектов, осуществляемых ODIMM, - отметила г-жа Ябанжи. – 53 400 человек получили консультации. 23 700 обучились на курсах GEA. Из выданных 235 млн леев финансовой поддержки 165 млн – это гранты PARE 1+1; 5 млн – поддержка резидентов бизнес-инкубаторов; 65 млн – в форме гарантий Фонда по гарантированию кредитов.

 

При поддержке этого фонда 243 предприятия смогли получить кредиты в коммерческих банках на общую сумму 202 млн леев. В итоге инвестиции в национальную экономику от этих предприятий составили 315 млн леев.

 

Бенефициары различных проектов ODIMM создали в Молдове 3750 новых рабочих мест.

8110 Автор: Игорь ФОМИН
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  • ЯБАНЖИ Юлия

    Генеральный директор Организации по развитию малых и средних предприятий.



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