Госпредприятие «Posta Moldovei» запустило полноценную сеть почтоматов — круглосуточных терминалов самообслуживания. Сегодня в Кишиневе действуют 12 почтоматов. Запланировано, что до конца года таких устройств будет уже 32. Это серьезная заявка для рынка e-commerce, где «Posta Moldovei» последние три года пытается занять свою нишу.

На предприятии не скрывают, что данный проект даст преимущество в условиях либерализации рынка почтовых услуг. В конце 2016 года «Posta Moldovei» получила серьезный «бонус» - монополию на отправление внутренней и международной корреспонденции весом до 350 гр. Также ей дали «эксклюзив» на универсальную почтовую услугу. В нее вошли: сбор, сортировка, перевозка и рассылка почтовых отправлений весом до 2 кг и почтовых посылок весом до 10 кг; рассылка почтовых посылок из-за рубежа весом до 20 кг; услуга внутреннего или международного заказного отправления (в т. ч. и с объявленной ценностью); сбор, сортировка, перевозка и рассылка внутренних и международных секограмм весом до 7 кг. В 2018-м наступит вторая волна либерализации, и монополия молдавской почты может сузиться до отправлений весом до 50 гр. Учитывая, что в Молдове зарегистрированы 36 почтовых операторов (их них 17 активных), опасения госпредприятия вполне обоснованы.

Весь почтовый трафик - это 61,6 млн отправлений (в 2016 году), из которых более 90% обеспечили десять компаний - «Best Post», «City Express», «Corst Grup», «New Post International», «Odysseuss», «Posta Moldovei», «Rapid Curier», «Sergiu Plus Nicolae» («DHL»), «Unipost-Express» и «UPS Moldova». Основная нагрузка, или свыше 58 млн отправлений, пришлась на «Posta Moldovei», остальные, как правило, сконцентрированы на экспресс-доставке. В общем объеме эта услуга занимает 0,5% или 298 тыс. отправлений. Из них только 96,1 тыс. относятся к внутренним, остальные 201,9 тыс. (67,8%) - из разряда международных.

В e-commerce «Posta Moldovei» зашла поздно — в конце 2013 года, когда стала действовать услуга «Curier Rapid». Для нее приобрели два курьерских автомобиля, что погоды на рынке не сделало. В первый год товар доставлялся только по Кишиневу и пригородам, а с апреля 2014-го - по всей республике. Сегодня в курьерской службе компании уже восемь машин. Однако, в отличие от той же «Nova Poshta», спецдоставка не предусматривается: почтовый автомобиль отправлялся к междугородним адресатам исключительно по мере своей загрузки. Ставка делается на крупных заказчиков, таких как «Avon». Для этой компании «Posta Moldovei» доставляет более 600 тонн косметики в год.

В конце 2015 года был запущен новый проект — мобильные терминалы или почтоматы, - который изначально был направлен на участников рынка дистанционной торговли (речь идет о малогабаритных посылках). Были даже объявлены первоначальные инвестиции в 400 тыс. леев. Однако вплоть до нынешнего года действовали лишь два терминала самообслуживания — на бул. Дачия и у железнодорожного вокзала. Ставка на почтомат была оправданной: это общемировой тренд, который в ближайшие пару лет оттянет не менее 30% от общего объема почтовой логистики. Но эффективность данной системы требует разветвленной сети, которая у «Posta Moldovei» не получалась. Согласно классике жанра, почтоматы открывают в местах большого скопления людей — в торговых центрах, на вокзалах, в банковских отделениях, станциях АЗС. Они должны находится в максимальной близости от получателя, в противном случае эта услуга не считается экспресс-доставкой.

По словам генерального директора «Posta Moldovei» Сергея Настас, процесс развития сети ускорило партнерство с АО «Aviatehnologie». «Мы заключили контракт на производство почтовых терминалов с местной компанией, получив очень хорошие цены. Почтоматы такого уровня на ближайших рынках оцениваются не менее, чем в 25 тыс. евро. С начала года нам удалось установить в Кишиневе пять терминалов, которые обеспечили месячный оборот в 4 тыс. посылок и бандеролей. Сейчас на один почтомат (на 60 ячеек) приходится 90-100 пакетов в день. Однако мы можем заказывать у «Aviatehnologie» модули на 80-100 и более ячеек. Спрос на них устойчив, будем устанавливать таковые при АЗС, в супермаркетах, во дворах новых жилых комплексов. Часть следующей партии из 20 терминалов уйдет в регионы — в Бэлць и Кахул, где почтоматы начнут работать до конца текущего года. Проект продлится три года, за это время мы надеемся заинтересовать большинство участников рынка интернет-торговли. Через почтомат доставляются любые аксессуары, сувениры, гаджеты, книги, косметика и прочий малогабаритный товар. Не исключена доставка продуктов питания, как из-за рубежа, так и внутри страны. Эта услуга круглосуточная и пока бесплатная. Предполагается, что в будущем ее стоимость будет в пределах 20 леев».

По данным Кишиневского управления торговли, сегодня в Молдове зарегистрированы 215 интернет-магазинов. Из них активных - около сотни, две трети из которых торгуют техникой и электроникой. Несмотря на растущую популярность онлайн-продаж, объем этого рынка в Молдове не превышает $5 млн. Самое уязвимое в данном бизнесе - форма оплаты, которая в нашем случае упирается в «кэш».

Другая картина наблюдается с иностранными интернет-площадками. По данным НБМ, в 2016 году оплата карточками молдавских банков покупок зарубежных товаров составила 3,3 млрд леев. Сложно сказать, какая часть этих денег пришлась на онлайн-торговлю. Однако известно, что из всего трафика посылок, составившего 377 тыс. штук, на долю международных пришлось 13,3% или чуть более 50 тыс. посылок. По мнению участников рынка, основные поставки обеспечил китайский AliExpress.com, объемы продаж которой в Молдове за последние два года выросли в разы. На втором месте — китайский филиал eBay, который также допускает прямые поставки без посредников. На эти площадки и нацелена новая сеть терминалов «Posta Moldovei». В прошлом году по линии интернет-торговли предприятие доставило 59 тыс. пакетов (внутренние и международные), а в текущем ожидается рост минимум на 20%.