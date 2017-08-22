«Codreanca» нарастила оборот

Ведущий производитель униформы — SA «Codreanca» - завершил прошлый год с неплохим приростом. Доходы от продаж составили 750 тыс. леев против 600 тыс. в 2015-м. Чистая прибыль выросла с 236,6 тыс. леев до 334 тыс. леев. При этом объем производства вырос до 30 млн леев, из которых 12% пришлось на продукцию для внутреннего рынка.

Основная деятельность предприятия связана с производством рабочей одежды на условиях давальческого сырья. Крупные заказчики — голландские и немецкие предприниматели, с которыми заключено долгосрочное партнерство. «Codreanca» продвигает и собственную продукцию под торговой маркой «Unicode». В ее ассортиментную линейку входит три направления: униформа для медицинского сектора, ресторанного бизнеса и силовых структур. Модельный ряд варьирует в пределах 200 единиц.

В Кишиневе «Codreanca» обзавелась двумя фирменными магазинами — на ул. Измаил и в центральном универмаге, который обеспечивают стабильный оборот. Еще один шоу-рум действует при фабрике. Других торговых точек у кэлэрашского производителя пока нет.