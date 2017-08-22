Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


«Codreanca» нарастила оборот

№ 19 (1185) 19 мая 2017

Ведущий производитель униформы — SA «Codreanca» - завершил прошлый год с неплохим приростом. Доходы от продаж составили 750 тыс. леев против 600 тыс. в 2015-м. Чистая прибыль выросла с 236,6 тыс. леев до 334 тыс. леев. При этом объем производства вырос до 30 млн леев, из которых 12% пришлось на продукцию для внутреннего рынка.

 

Основная деятельность предприятия связана с производством рабочей одежды на условиях давальческого сырья. Крупные заказчики — голландские и немецкие предприниматели, с которыми заключено долгосрочное партнерство. «Codreanca» продвигает и собственную продукцию под торговой маркой «Unicode». В ее ассортиментную линейку входит три направления: униформа для медицинского сектора, ресторанного бизнеса и силовых структур. Модельный ряд варьирует в пределах 200 единиц.

 

В Кишиневе «Codreanca» обзавелась двумя фирменными магазинами — на ул. Измаил и в центральном универмаге, который обеспечивают стабильный оборот. Еще один шоу-рум действует при фабрике. Других торговых точек у кэлэрашского производителя пока нет.

5810 Автор: Ирина МАЦЕНКО
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1952
ГЕОРГИУ АннаЭкономист.
1955
ЧОРИЧ ВалерийВ 2003-2011 председатель Резинского района.
1958
БЫНЗАРЬ ИраидаПредседатель Фэлештского района.
1959
ГРОЗАВУ НисторЗаместитель генерального примара Кишинева.
1972
ТЭРЭБУРКЭ ДмитрийДиректор фирмы GOFMA-Consulting
1979
БАРБУ НаталияПевица.


Курс валют НБМ на 22.08.2017
EUR
21.0030
+0.0239
USD
17.8649
+0.0058
RON
4.5769
+0.0047
RUB
0.3029
+0.0022
UAH
0.7020
+0.0029

15/0822/08


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
16%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
9%
Каждую неделю
14%
Каждый день
59%
Всего голосов: 44




Список персон


Онлайн
Войчех Колигнан: Мы довольны, как развивается «Moldova-Zahăr»
Фестиваль "DeVin&DeGust" в Ватре!
Invitation for Bids
Elit Tehnica: «Мы по-прежнему на шаг впереди»
Заявление Верховного Представителя/Вице-председателя Федерики Могерини и Комиссара Йоханесса Хана о внесении поправок в избирательное законодательство Республики Молдова
John Deere и Agromester HD: умножение двух качеств
Новый элеваторный комплекс Südzucker Moldova на «зеленой энергии»
«Moș Zaharia» - одна из лучших торговых марок в Молдове
Черноморский Банк Торговли и Развития продолжит сотрудничество с правительством Молдовы в реализации его приоритетов в экономической и инвенстиционной политике – президент банка Ihsan Delikanli
ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ (ЧБТР) НАМЕРЕН АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОЛДОВЕ




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».