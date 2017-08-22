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Питание по талонам

№ 19 (1185) 19 мая 2017

В парламенте зарегистрирован проект закона о введении в Молдове талонов на питание. Об этом в ходе брифинга в среду заявил спикер законодательного органа и один из авторов инициативы Андриан Канду. Планируется, что проект будет рассмотрен и одобрен в окончательном чтении до конца весенне-летней сессии парламента. Спешить будут для того, чтобы до конца года подготовить сопутствующую нормативную базу и начать применение закона уже с 1 января 2018 г.

 

Андриан Канду отметил, что данная инициатива была широко обсуждена с работодателями, представителями профсоюзов, патронатов и экономическими экспертами. Одновременно со вступлением в силу проекта у работодателей появится возможность и право ежемесячно выделять сотрудникам средства на приобретение продуктов питания. Предложенная редакция предусматривает, что стоимость одного талона составит 45 леев, но она будет ежегодно индексироваться. Количество талонов, предоставляемых работнику, будет равно числу рабочих дней за предыдущий месяц. Использовать их можно будет исключительно для приобретения еды. И не только в торговых сетях, но и в кафе, ресторанах.

 

По мнению спикера, выдвинутая инициатива является и своеобразным методом борьбы с «зарплатами в конвертах». Ведь, данная надбавка к зарплате станет законной и не будет облагаться никакими налогами. А для работодателя эти «траты» будут отнесены к расходам, подлежащих вычету.

 

Независимые эксперты считают, что данная инициатива, скорее всего, будет одобрена парламентом. Дело в том, что аналогичная практика эффективно применяется в ряде европейских стран еще с 1954 г., в частности, в государствах с высоким уровнем социальной защиты населения - в Италии, Франции.

5600 Автор: Соб. инф.
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