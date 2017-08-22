Качество зерна под вопросом

За полтора месяца до начала уборочной кампании сотрудники минсельхоза сообщили о наличии предпосылок для ожиданий хорошего урожая зерна первой группы. Эксперты Научно-практического института полевых культур «Selectia», согласны с тем, что у сельхозпроизводителей есть хорошие шансы получить урожай озимых зерновых выше среднестатистического уровня. Но качество зерна может оказаться значительно ниже, чем в предыдущие два года.

Как отмечает сотрудник НПИ «Selectia», член-корреспондент АНМ Михаил Вронских, погодно-климатические условия для озимых культур до сих пор складывалась удачно. В осенний период выпало большое количество осадков, что позволило неплохо «войти в зиму» даже поздним, относительно слабым, посевам зерновых. Зимой не было суровых морозов, за исключением отдельных непродолжительных периодов – в частности, первой декады января. Но за весь зимний период температура не опускалась ниже порога устойчивости даже такой чувствительной к морозам культуры, как озимый ячмень. Осадки ранней весной задали очень высокий импульс развитию зерновым и зернобобовым первой группы. Апрельская непогода, конечно, «потрепала» посевы, но не критично. Дожди и умеренно прохладная погода в первой половине мая обеспечили хорошие шансы на формирование урожая зерна первой группы выше среднестатистического уровня (в последние несколько лет – порядка 3 т/га).

Однако майские дожди более-менее равномерно охватили только центральную и южную зоны страны. На севере осадки традиционно выпали крайне неравномерно: на северо-востоке – больше (около 15-25 мм), на северо-западе – меньше (5-10 мм). В результате, примерно треть посевов зерновых и зернобобовых в северной зоне Молдовы начинает испытывать легкий дефицит влаги в верхнем посевном слое почвы.

При этом, несмотря на благоприятный прогноз относительно количества урожая, его качество может оказаться значительно ниже, чем в предыдущие два года, считает Михаил Вронских. Проблема в том, что из-за осадков во второй половине апреля – первой половине мая многим сельхозпроизводителям пришлось перенести сроки внесения удобрений и защиты растений. Между тем, высокая влажность при благоприятном температурном режиме создает условия для распространения болезней и вредителей. И самое важное: качество пшеницы в решающей мере предопределяется погодными условиями в первые три недели июня. Какой будет погода в этом временном интервале – вопрос без достоверного ответа.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, запасы продуктивной влаги в почве под озимыми культурами в пахотном слое на конец апреля составляли в среднем по территории страны 20-30 мм (80-115% нормы), местами в северных районах – 10-15 мм (40-65% нормы). В метровом слое почвы запасы влаги в среднем колебались в пределах 90-170 мм (75-140% нормы), а в отдельных районах – 75-80 мм (65-70% нормы). Количество осадков за первую декаду мая не превышало в среднем 1-9 мм (5-70% декадной нормы). Лишь в отдельных местностях (10% территории РМ) осадков выпало 10-16 мм, или 80-115% декадной нормы. Сумма осадков, выпавших на территории республики с 1 января по 10 мая, составила 120-235 мм (95-170% нормы). Обычно месячное количество осадков в мае достигает 44-70 мм, число дней с осадками бывает не менее 8-12. То есть, до конца мая месячная норма влаги в почве, вероятно, будет накоплена.

Состояние посевов к середине текущего месяца гидрометеослужба оценивает, как хорошее. В результате агрометеорологических исследований и с учетом ожидаемых погодных условий в оставшейся отрезок вегетационного периода, ожидаемый урожай зерна озимой пшеницы составит в среднем по республике 3,0-3,3 т/га. Средний урожай за последнее десятилетие составляет 2,7 т/га, за пять лет — 2,9-3,0 т/га.