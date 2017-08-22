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Двукратный рост прибыли Orhei Vit

№ 19 (1185) 19 мая 2017

Согласно отчету за 2016 год, чистая прибыль Orhei Vit SA увеличилась по сравнению с предыдущим годом почти вдвое – с 12,8 млн леев до  24,2 млн леев.

 

Как утверждает директор компании Борис Ефимов, увеличение прибыльности обеспечила сумма многих факторов. Во-первых, диверсификация гаммы выпускаемой продукции. На данный момент компания производит около двух десятков групп плодоовощных продуктов, порядка двухсот наименований товарных позиций. Динамика продаж по каждой группе вариативна – с более или менее выраженными пиками и падениями, обусловленными сезонными, маркетинговыми и прочими факторами. Но принципиально важно, что экономика компании не «привязана к монопродукту» и не зависима критически от региональной/мировой конъюнктуры цен на него.

 

Во-вторых, экспортная ориентация компании - не менее 70% ее продукции продается на внешних рынках. Причем, в последние время в географии экспорта нет рискованного преобладания одного или нескольких рынков. В 2016 году продукция Orhei Vit поставлялась в 26 стран. При этом доля таких традиционных покупателей, как Казахстан, в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом сократилась на 60% - из-за российского эмбарго и запрета на транзит товаров через территорию Украины. Стагнацию и спад продаж на рынках СНГ удалось компенсировать за счет экспорта в страны Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии.

 

В значительной мере этому способствовала активная маркетинговая деятельность Orhei Vit. Так, в 2016 году компания участвовала в семи международных выставках, на текущий год запланировано представительство на восьми подобных форумах. Такая активность  сопряжена с большими расходами, но приносит результат. К примеру, с презентациями в ходе выставок руководство компании связывает подписание серии очень выгодных контрактов на поставку продукции в Китай, Йемен, Сейшельские острова, ОАЭ, Камерун, Гану. Причем, спросом на этих рынках пользуются как унифицированные массовые продукты, адаптированные к экспорту на большие расстояния (например, соки в тетра-паках), так и специфические продукты – детское питание, фруктовые джемы, компоты.

 

Продажи полуфабрикатов стабильны и доходны, однако уровень их рентабельности существенно ниже. В частности, в 2016 году компания произвела достаточно большой объем – порядка 10 тыс. тонн – яблочного концентрата. Но его сравнительно высокая себестоимость из-за цен на сырье, а также не слишком благоприятная конъюнктура цен на внешних рынках сбыта не дали высокой нормы прибыльности.

 

Экспортные рынки сливовой пасты стагнируют уже  более десятилетия. Отчасти это вызвано ростом потребительского спроса на свежую, замороженную и сушеную сливу, отчасти – колебаниями урожаев и т.п. В последние годы количество и объемы заказов стабильны, но не высоки.

 

Хорошие результаты и дополнительный потенциал есть в производстве и сбыте пюре косточковых фруктов, особенно персика и абрикоса. За два предыдущих года компании удалось заполучить порядка пяти достаточно крупных и стабильных покупателей этой продукции за рубежом. При этом предприятие добилось повышения качества этой продукции. В настоящее время предприятие устанавливает линию по выпуску пюре методом холодного отжима – под детское питание и соки.

5840 Автор: Вадим КЕТРАРЬ
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