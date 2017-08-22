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Рекордный оборот Südzucker Moldova

№ 19 (1185) 19 мая 2017

Согласно финансовому отчету по итогам 2016 года, объем продаж и чистая прибыль молдо-германской компании Südzucker Moldova S.A. достигли рекордного уровня. Оборот компании составил 1,46 млрд леев, прибыль после уплаты налогов - 90,7 млн леев. Рентабельность экономической деятельности крупнейшего производителя сахара составила 6,2%.

 

За предыдущий отчетный период продажи компании составили 1,02 млрд леев, убытки – 22,5 млн леев.

 

Как заявил спикер правления Sudzucker Moldova Александер Косс, высокие финансовые показатели компании в прошлом году в основном сформировались за счет наращивания экспорта ее продукции в Евросоюз. Первоначально квота на беспошлинный экспорт молдавского свекловичного сахара на рынки стран ЕС в 2016 году была установлена в размере 37 тыс. тонн. Однако уже к середине года эта квота сахаропроизводителями была выбрана. Руководство минэкономики обратилось в Еврокомиссию с запросом о свободном экспорте молдавского сахара на европейский рынок сверх квоты до конца 2016, который был акцептирован. В результате, компания Südzucker Moldova за прошлый год экспортировала в страны ЕС 60,7 тыс. тонн сахара. Активным поставкам способствовали и высокие цены, сложившиеся на европейском рынке.

 

Прибыль, полученная Südzucker Moldova в 2016 году, будет частично направлена на покрытие убытков прошлых лет. Также компания реинвестирует существенную долю прибыли в дальнейшую модернизацию производства. А именно, в скором времени на предприятии компании в Дрокии будет сдан в эксплуатацию третий блок когенерационной электроустановки. Компания продолжает внедрять долгосрочную программу интенсификации молдавского свекловодства.

 

Вместе с тем, как отметил спикер правления Südzucker Moldova Александер Косс, первые два месяца 2017 года, к сожалению, из-за неблагоприятной конъюнктуры привели к убыткам компании в 27,2 млн леев.

5700 Автор: Вадим КЕТРАРЬ
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