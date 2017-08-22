Автоматизация процессов очистки воды

Информационно-коммуникационные технологии изменили мир и активно внедряются в самых различных сферах. О применении промышленных инноваций, автоматизированной системы контроля SCADA и сотрудничестве с лидирующими на мировыми рынке компаниями рассказал в интервью для «ЛП» генеральный директор группы компаний Salonix Валериу Буцану:

- Каковы основные направления деятельности предприятий, которые Вы возглавляете?

- Группа компаний Salonix более 17 лет занимается комплексной автоматизацией технологических процессов в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. В широком разнообразии объектов автоматизации особую роль занимают системы, для которых рабочей средой является вода. Для нашей страны вода – это стратегический ресурс, от которого зависит напрямую уровень жизни и благосостояние населения.

Мы работаем в сфере технологий, связанных с водой. В первую очередь, это питьевая вода – применяем технологии ее очистки и дезинфекции. Реализованы проекты по водоподготовке питьевой воды для предприятий Apă-Canal в Кишиневе, Леова, Фэлешть, коммунальных служб Флорешть.

В отношении сточных вод: по заказу Apă-Canal Орхей нами были построены, совместно с немецкой компанией Strabag, очистные сооружения.

По проектам автоматизации технологических процессов ирригации построены 20 насосных станций вдоль реки Прут.

Реализованы проекты по внедрению технологий очистки воды на винзаводах, пивзаводах и консервных заводах.

Осуществлен проект по химической водоочистке для теплоцентралей Молдавской ГРЭС. Какая была решена задача: вода, которая подается в котел, не должна содержать примесей солей, иначе возникнет коррозия, что способствует быстрому износу оборудования. Реализован этот проект на базе оборудования Siemens.

- С какими зарубежными компаниями сотрудничает Salonix?

- Фундаментальной основой качества наших работ является внедрение самых современных технологий автоматизации ведущих мировых брендов. Группа компаний Salonix – единственная в Молдове, заключившая договор о партнерстве Siemens Solution Partner. Наша группа компаний является партнером по промышленной интеграции компании Schneider Electric, дилерами FESTO, ProMinent, Bosch Rexroth, Lapp Cable, Phoenix Contact и других мировых лидеров.

Наши услуги для заказчика включают полный цикл всех работ: от разработки технического задания, проектирования, проведения всего комплекса монтажных и пуско-наладочных работ до обучения персонала, гарантийного и послегарантийного обслуживания объектов и систем. Проектно-конструкторское бюро разрабатывает проектно-сметную, рабочую и эксплуатационную документации, программное обеспечение для всего спектра управляющих контроллеров.

Инженерный и производственный персонал Salonix систематически проходит курсы повышения квалификации на предприятиях зарубежных партнеров. В свою очередь, мы проводим в Молдове семинары и обучаем персонал наших клиентов обслуживанию эксплуатируемых систем.

- В чем роль проектов по автоматизации в системах очистки воды?

- Все наши проекты автоматизации основаны на внедрении современного вычислительного оборудования: первичных контрольно-измерительных приборов, программируемых логических контроллеров и диспетчеризации бизнес-процессов. Такая система называется SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

Система SCADA в режиме реального времени, с заранее заданными интервалами, производит автоматический опрос всех важных технологических параметров: уровень воды, давление, расход, температура, состояние насосов, электроснабжения. А также анализирует химические параметры воды: содержание кислорода, мера активности ионов водорода в растворе рН, остаточный хлор, мутность, состав и количество дозируемых реактивов и др.

В зависимости от измеряемых показателей, система SCADA автоматически вырабатывает управляющие сигналы, позволяющие удерживать систему в заданных интервалах: повышает давление в системе при повышенном потреблении воды или снижает обороты насосов при уменьшении расхода. Тем самым обеспечивается экономия энергии, насосы предохраняется от поломок в случае внезапных сбоев электроэнергии. SCADA позволяет экономить энергоресурсы, рабочее время на ремонт и обслуживание, снижает потери воды и улучшает культуру потребления и производства.

Имеются ли примеры внедрения систем автоматизации на предприятии «Apă-Canal Chişinău»?

- В апреле 2012 года группа компаний Salonix внедрила на предприятии «Apă-Canal Chişinău» современную технологию дезинфекции воды на основе применения гипохлорита натрия. Таким образом, уже более 5 лет в столице для дезинфекции воды не используется жидкий хлор, как устаревшая и экологически вредная технология.

Проект был осуществлен с применением системы SCADA, на базе оборудования Siemens, ProMinent и других компаний с мировым именем.