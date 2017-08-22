«Apă-Canal Chişinău» нуждается в реконструкции

Интервью с генеральным директором «Apă-Canal Chişinău» Вероникой Херца

- Сравнительно недавно, осенью прошлого года, Вы стали генеральным директором «Apă-Canal Chişinău». Каким Вы увидели состояние оборудования и инфраструктуры на предприятии?

- Муниципальное предприятие АО «Apă-Canal Chişinău» обеспечивает водоснабжение Кишинева и пригородов. В нашем коллективе насчитывается 1830 работников, задача которых – осуществлять стабильную, 24 часа в сутки, подачу воды потребителям. А ведь это свыше 800 тысяч человек.

В настоящее время установленная мощность водопровода муниципия Кишинев составляет около 439 тыс. кубометров/сутки, в том числе артезианский водозабор - 54 тыс. кубометров/сутки. Основной объем воды поступает из реки Днестр, и удельный вес речного водопровода в водообеспечении города доходит до 94%. Сравнительно небольшой объем воды добывается из артезианских скважин, их общее количество - 139, в том числе работающих - 74.

Из-за холмистого рельефа местности Кишинев условно разделен на 5 зон водоснабжения. Общее количество водопроводных насосных станций, обслуживающих сеть – 29. Насчитывается 57 резервуаров чистой воды, из них 52 резервуара питьевой воды и 5 - технической воды. Станции по очистке воды функционируют в Кишиневе, Вадул-луй-Водэ, Дурлешть, Колонице.

Общая протяженность водопроводных сетей в муниципии Кишинев составляет около 2000 км, в том числе: водоводы - 309 км, уличная водопроводная сеть - 626 км, внутриквартальная сеть - 413 км. Протяженность канализационных сетей – около 1000 км. Канализационную сеть муниципия обслуживают 37 перекачивающих насосных станций.

Специалисты в аккредитованных лабораториях ежедневно контролируют качество питьевой воды, она хорошего качества и соответствует всем санитарным нормам. Особо следует подчеркнуть, что потребители в Кишиневе пользуются питьевой водой по стоимости намного меньшей, чем в столицах других европейских стран.

Инфраструктура «Apă-Canal Chişinău» - это большое сложное хозяйство. К сожалению, на сегодняшний день значительная часть оборудования морально и физически устарела. Ломаются насосы, проржавевшие трубы не выдерживают давления, из-за чего случаются разрывы, утечки воды. Что в конечном итоге приводит к повышенным расходам воды и неоправданным финансовым потерям предприятия.

- Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему?

- Нужна комплексная модернизация сетей и оборудования!

- Какие шаги предприняло АО «Apă-Canal Chişinău»?

- При участии иностранных экспертов была разработана и затем одобрена инвесторами программа «Chisinau Water Development Programme». Кредиты на реализацию этой программы готовы предоставить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Также, предоставляется грант от Европейского Союза, через «Инвестиционный фонд соседства» (NIF - Neighbourhood Investment Facility). Общая стоимость проекта – 62 млн евро.

В мае 2015 года под эгидой ЕБРР был проведен открытый международный тендер по выбору поставщиков оборудования и технологий. Конкурсной комиссией были отобраны несколько иностранных и местных компаний. Им предстоит осуществить перечень работ: реабилитация водопроводных сетей, реконструкция насосных станций, поставка инструментов и оборудования для обнаружения утечек, поставка специализированных автомобилей для обслуживания сетей, менеджмент информационных сетей, внедрение системы автоматизированного контроля SCADA, реконструкция установок по очистке сточных вод.

Реализация программы «Chisinau Water Development Programme» должна была начаться в феврале 2015 года и завершиться в феврале 2018 года. Сейчас уже практически середина года, но мы не смогли приступить к реализации этого крайне необходимого для всех жителей муниципия Кишинев проекта.

- Какими могут быть последствия для системы водоснабжения, если программа «Chisinau Water Development Programme» не будет реализована? И что мешает началу внедрения проекта?

- Пока нам удается контролировать ситуацию. В этом году предприятию исполнится 125 лет со дня основания и, исходя из этой даты, можно предположить, что некоторые участки сети достаточно изношены. В основном это касается труб, расположенных в центральной части города.

Средства, необходимые для модернизации сетей, достаточно внушительные. Тем не менее, мы всячески пытаемся решить данную проблему. АО «Apă-Canal Chişinău» в рамках программы приоритетных инвестиций, финансируемой Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), стоимостью 62 млн евро, сможет модернизировать систему подачи воды и канализации Кишинева, а также обновить 200 км водопроводных сетей, 3270 вводов, 15 км канализации, модернизировать очистную и насосную станции, а также резервуары для воды.

Очень надеюсь, что взаимоприемлемое решение по условиям предоставления инвестиций будет найдено, и совместными усилиями со всеми заинтересованными институтами власти проект будет реализован, чтобы жители муниципия Кишинев всегда были обеспечены чистой водой.