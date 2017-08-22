Новый Шелковый путь пройдет мимо Молдовы

Грандиозный проект «Экономический пояс шелкового пути», который, судя по всему, во многом определит развитие всей мировой экономики до 2030 года и в последующий период, будет реализован без участия Республики Молдова.

Такой вывод напрашивается по итогам прошедшего 14-15 мая в Пекине международного экономического форума «Один пояс - один путь», в котором приняли участие главы 29 государств и правительств, около 1500 делегатов из более чем 130 стран мира и более 70 международных организаций. Молдову представлял вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык.

По итогам форума 68 стран мира подписали с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс - один путь».

Инициатива «Экономический пояс Шелкового пути» охватывает страны с 63% населения мира и объемом ВВП около 40% от глобального. Она была выдвинута в 2013 году главой КНР Си Цзиньпином как новая модель глобализации, основанная на свободном доступе к ресурсам и рынкам. Уже создано два института для ее финансирования - Фонд Шелкового пути с активами $40 млрд и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с капиталом $100 млрд. Всего же до 2030 года в проект нового Шелкового пути будет вложено три триллиона долларов.

При этом Си Цзиньпин на форуме пояснил, что Шелковый путь не стоит понимать, только как железнодорожные, автомобильные, морские или воздушные каналы доставки грузов. «Это цивилизационный проект. И это инновационный проект, и цифровой, и «зеленый», - отметил глава КНР и добавил, что мир изменится, когда проект будет реализован к 2030 году.

Инициатива состоит из проекта «шелкового экономического пояса» и «морского шелкового пути XXI века». Главной задачей ставится создание инфраструктурной сети, связывающей Европу, Азию и Африку в пределах и за пределами древнего «Шелкового пути». Сухопутный проект предусматривает создание трех трансевразийских экономических коридоров. Морской путь проложен от Тихоокеанского побережья Китая через Южно-Китайское море, Индийский океан, Суэцкий канал, Средиземное море до Нидерландов.

Инфраструктурный проект стоимостью $3 трлн, - это много даже для самых развитых стран мира. Но совместными усилиями он вполне может быть реализован и стать успешным глобальным проектом. Директор восточноазиатских программ Совета национальной безопасности США Мэтью Поттингер заявил: «Американские предприятия имеют давний и успешный опыт участия в глобальных инфраструктурных проектах. Мы готовы участвовать в строительстве Экономического пояса «Шелкового пути». Корпорации США могут дать лучшие цены на товары и услуги»

О поддержке проекта заявили президенты России, Турции, Белоруссии и многих других стран. Министерство общественной безопасности КНР и Интерпол подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в целях борьбы с угрозами транснациональной преступности и международного терроризма. В рамках этого же проекта Китай в течение трех ближайших лет предоставит экономическую помощь в размере 60 млрд юаней ($8,7 млрд) развивающимся странам и международным организациям, принимающим участие в инициативе «Нового шелкового пути» в целях улучшения благосостояния людей. В частности, Китай намерен запустить в этих странах 100 проектов «счастливый дом», 100 проектов борьбы с бедностью и 100 проектов защиты здоровья.

Не углубляясь в общую структуру грандиозного проекта, отметим, что Молдова находится в зоне Северного транспортного коридора. Который пройдет из Китая через Монголию и Казахстан в Россию. В Москве он раздвоится. Через Минск товары пойдут в Западную Европу, через Санкт-Петербург - в Скандинавские страны. Наша страна осталась в стороне.

Почему, ведь еще несколько лет назад Молдова рассматривалась, как возможная ключевая точка на новом Шелковом пути? Что логистически было более чем оправдано: выход на границу с Румынией, где уже можно строить перевалочные пункты и отправлять грузы автотранспортом напрямую во все государства Евросоюза. Сейчас таким перевалочным пунктом станет Польша. В Лодзи будет общеевропейский хаб, перевалка на морской транспорт будет осуществляться в Гданьске.

Один из оппозиционных молдавских политиков, причастный к переговорам по этому вопросу в 2012 году, считает, что Молдову вывели из проекта из-за Приднестровья, Украину – из-за конфликта в восточных областях. С ним не согласен директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валериу Осталеп.

«Приднестровье попадает в данном случае в категорию «технические детали», - пояснил г-н Осталеп. – То есть это вопросы, о которых можно разговаривать. Вот только с кем? Молдова давно стоит особняком от всех крупных международных проектов. Я просто не знаю людей, которые бы этими вопросами занимались. Развитием экономики страны, я имею в виду. Чтобы чего-то добиться, нужно что-то делать».

«Значительная часть стран нашего региона исторически была вовлечена в Великой шелковый путь, - говорит Виктор Цвиркун, в 2012-2015 гг генеральный секретарь Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), до этого – посол Молдовы в Турции. – И Китай всегда учитывал Молдову в своих планах по возобновлению этого проекта. В регионе понимали и понимают выгоду от восстановления сухопутного Шелкового пути. Еще 20 лет назад в рамках ОЧЭС был разработан проект создания кольцевого автотранспортного коридора вокруг Черного моря. Это должен был быть не только и не столько автобан, сколько развитая инфраструктурная сеть вокруг него, которая вовлекла бы в себя людей и компании. Но на сегодняшний день у этого проекта нет ни общей координации, ни общего финансирования. Только Россия и Турция продолжают выполнять проект в полном объеме. Остальные: Румыния, Болгария, Молдова, Украина, Грузия, - вкладываются в него минимально».

Октавиан Калмык тоже выступил в Пекине. Он сообщил, что Молдова и Китай ведут подготовку к подписанию соглашения о свободной торговле. Также министр экономики отметил, что молдавское правительство недавно приняло решение об упрощении процедуры получения виз для граждан Китая, что также «должно способствовать увеличению количества туристов и наращиванию потенциала делового сотрудничества предпринимателей двух стран». И напомнил, что у нашей страны подписаны соглашения о свободной торговле с СНГ, CEFTA, Евросоюзом и Турцией, что предоставляет большие возможности для глобальных инвесторов.