Виноделы делятся секретами

Пока до нового сезона уборки и переработки винограда далеко, виноделы активно общаются между собой и делятся секретами получения качественных вин. Прошлая неделя была отмечена участием молдавских виноделов в двух конференциях, посвященных технологиям. Одна состоялась 10-12 мая в Тбилиси, вторая – 12 мая в Кишиневе.

В Грузии прошла Международная встреча виноделов и энологов из СНГ и других стран, которую организовал Институт энологии Шампани при поддержке Министерства сельского хозяйства и Национального агентства вина Грузии. Это третий по счету форум. Каждый раз он приезжает в гости в новую страну. Первый проводился в 2013 году в России, на известном предприятии «Абрау-Дюрсо», второй – в Армении.

Как рассказал участник этой «встречи виноделов», производитель вин под торговой маркой Carpe Diem Ион Лука, Институт энологии Шампани занимается исследованиями не только игристых вин, где он – лидер, но и тихих. Конференция была посвящена ароматике вина: как ее получить, идентифицировать и сохранить. Рассматривалось, как она зависит от терруара, какие бывают дефекты, как это объясняет наука и что делать виноделам в таких случаях. Также обсуждалось, как влияют разные технологические операции на аромат вина - яблочно-молочное брожение, фильтрация, розлив, какие есть риски и как получить желаемый ароматический профиль в красных и розовых винах.

Особенно было интересным выступление энолога – специалиста по ароматам Высшей школы виноградарства и виноделия Швейцарии Ричарда Пфистера, который объяснил на научной основе, как формируются различные ароматические оттенки вин, какие вещества за них отвечают. Одна и та же молекула может содержаться в разных продуктах, в том числе и в вине. В зависимости от комбинации с другими молекулами, она может быть узнаваемой, а может быть и непонятной.

«Я в своей работе точно буду применять приемы, которые узнал на этой конференции, - говорит Ион Лука. – Кроме того, в винотеке буду проводить мастер-классы по ароматике вина. Ричард Пфистер показал, как можно использовать эту информацию и интересно объяснить потребителям ароматику вина».

Кроме того, каждый участник конференции привез образцы своих вин для дегустации. Нашу «Фетяску» помнят и узнают коллеги из бывших братских республик, что не может не радовать. Также каждый день было организовано посещение винзаводов, всего гости побывали на десяти предприятиях. А 13 мая в Тбилиси отмечался праздник молодого вина. К этому времени созревают вина последнего урожая, созданные в квеври (эта технология в 2013 г. включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО).

«Поскольку в празднике участвовало много малых производителей, мне это было интересно, - продолжает собеседник. – В Грузии их намного больше, чем в Молдове. Должен признать, что у грузин лучше получается развивать этот сегмент, чем у нас. Но этому есть простое объяснение – там очень много туристов со всего мира. В прошлом году Грузия отметила прибытие шестимиллионного туриста. Тем не менее, по качеству вин мы можем конкурировать с грузинскими виноделами. Им сложно продавать вина, выдержанные в квеври, т.к. это - довольно специфичные вина. Мы их не понимаем, особенно белые – они очень терпкие. У нас принято ожидать от белых вин свежести, легкости, фруктовости. Но грузины вкладывают в свои вина все свое умение и душу, и они умеют продать свой продукт по хорошим ценам. Нам следует этому у них поучиться».

Конференция в Кишиневе «Современные тенденции в производстве красных вин», организованная Национальным бюро винограда и вина, была посвящена ученому-энологу и профессору Емилу Русу, который в своих исследованиях обращался к красным винам. Мероприятие было приурочено ко дню его рождения, и коллеги-ученые говорили о научном наследии Емила Русу. Также были подарены несколько написанных им книг Кишиневскому национальному колледжу виноградарства и виноделия для изучения студентами.

Потом прошла сравнительная дегустация красных молдавских и румынских вин из местных сортов. От Молдовы выбрали несколько вин Feteasca-neagră и купажей, в состав которых входят Feteasca-neagră или Rara-neagră – всего девять вин. Из Румынии привезли пять вин Feteasca-neagră и один бленд с этим сортом.

Цель дегустации – оценить, как происходит улучшение отечественных красных вин в сравнении с румынскими, поскольку в регионе выращиваются, в основном, те же сорта винограда.