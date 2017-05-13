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Все «звезды» сходятся в отеле «Классик»

Все «звезды» сходятся в отеле «Классик»

Еженедельник «Логос-пресс» продолжает цикл публикаций наиболее интересных историй из жизни предпринимателей, развивающих  свой бизнес при поддержке КБ «Moldova Agroindbank» АО. Сегодня опытом делится владелец  отеля «Классик» Павел Гарановский, успешно реализующий свою мечту: объединить в одном гостиничном комплексе отели разных «звезд». В индустрии гостеприимства европейских стран такая тенденция существует давно.

 

«Огромный комплекс с отелями 2-3-4-5 звезд я увидел в Венгрии, - рассказывает Павел Гарановский. - Также в нем  находились ипподром, плавательные бассейны, теннисные корты... И гость, выбрав номер соразмерно своему бюджету, мог воспользоваться любыми услугами, за некоторые доплатив. От такого сервиса выигрывают как клиент, так и собственник, мимо которого не проходит человек, которому дорогой номер не по карману».

 

Отели — семейный бизнес Гарановских. К нему главу семьи — заслуженного мастера спорта по вольной борьбе - привел… кризис на рынке недвижимости. До того он занимался разными видами бизнеса, которые пришлось закрыть в конце 1990-х. Когда в Кишиневе начали продаваться незаконченные объекты, на семейном совете было решено приобрести «незавершенку» и построить гостевой дом. Вначале приобрели незаконченное здание на Ботанике, затем на Буюкань. И только после третьего гостевого дома решились на строительство первой гостиницы. Для нее подошло незавершенное здание по ул. А. Пушкина, и вскоре появился мини-отель. Опыт придал смелости. И на улице М Когэлничану, где семья владела небольшим участком земли, началось строительство полноценного отеля.

 

Сейчас в комплексе имеются трех- и четырехзвездочные гостиницы. И проживающие в «трех» могут бесплатно пользоваться опциями четырехзвездочной, заплатив за проживание цену обычного стандарта. В планах - возведение пятизвездочной гостиницы.

 

 

Концепция отеля «Классик» основывается на традиционных семейных ценностях: внимание к близким, забота, домашнее тепло и уют. И каждый гость становится в этом смысле членом семьи. Площадь участка 25 соток, на ней свободно разместились три здания, бассейн во дворе и открытый бассейн на крыше дома, солярий... Гости приятно проводят время в летнем саду на террасе с беседками. Владелец отеля обращает внимание на такую вроде бы незначительную деталь «домашнего очага» - несколько кошек нежатся под солнцем в разных уголках двора. Ведь пушистые создания очень умиляют постояльцев. Во дворе есть небольшая детская площадка, и клиенты с детьми могут ею пользоваться. Сын Павла Александр - мастер спорта по маутинбайку, у него есть несколько горных велосипедов, которые тоже к услугам гостей.  

 

«Что Вы считаете основным конкурентным преимуществом своего отеля?», - интересуемся у Павла Гарановского.

 

- Рядом с его территорией находится наш частный дом, и практически 24 часа в сутки семья погружена в бизнес. Естественно, обращаем внимание на все, здесь не бывает мелочей. Мы анализировали развитие «Классик» и отеля по ул. А Пушкина. Казалось бы, в гостиницах, расположенных недалеко друг от друга, статистика должна не очень разниться. Однако показатели по ул. М. Когэлничану всегда были намного выше. Соответственно, мы пришли к выводу, что сказывается постоянное присутствие собственников.

 

В  Молдову, и в Кишинев в частности, в основном люди приезжают по делам. Поэтому в отель приходят на короткий срок просто отдохнуть. И в этот период персоналу необходимо максимально сконцентрироваться, чтобы  уделить постояльцам большую часть времени. 

 

Также в индустрии гостеприимства многое всегда зависит от завтрака. В «Классик» это шведский стол, который  включен в стоимость номера. И очень важно, как именно он подается. В основном завтрак готовится по-домашнему.  Кроме классического ассортимента — мясной нарезки, сырной тарелки,  йогуртов, творога и т. д. - подают горячие закуски. При этом персонал всегда интересуется пожеланиями клиентов и выполняет индивидуальные заказы.

 

 

Одна из «фишек» отеля - бесплатная вечеринка для постоянных клиентов один раз в две-три недели. Она преподносится, как дегустация вин молдавских производителей с горячими блюдами. На такую вечеринку владельцы не скупятся, так как это очень привлекает клиентов. Они общаются между собой, с хозяевами отеля. И затем делятся впечатлениями с другими, посылают отзывы через Booking.com. В арсенале владельцев немало и других маркетинговых приемов, например, бесплатная встреча гостей в аэропорту.   

 

В последнее время среди клиентов отеля «Классик» произошел заметный сдвиг в сторону «интернационализации». Раньше большинство постояльцев были из России и Украины, сейчас все больше представителей стран Евросоюза, особенно - Румынии. Постоянные клиенты живут в отеле от трех месяцев до шести. Павел Гарановский объясняет это тем, что в Молдову приезжает много экспертов, бизнесменов, реализуются различные проекты.

 

Порядка 95% клиентов отеля выбирают простой стандарт. Также спросом пользуются два апартамента со встроенными кухнями, в них живут от месяца до полугода. В основном работники посольств. В «Классик» гибкая система ценообразования: если заказ на месяц и больше, цены снижают вплоть до 50%.

 

По сравнению с другими операторами рынка в отелях Гарановских  цены очень конкурентоспособны. Если номера, уровень обслуживания, услуги — на четыре звезды, то уровень цен процентов на тридцать ниже, чем в аналогичных отелях. Причем гостиницы такого уровня не располагают территорией «Классик», что для его гостей немаловажно.

 

Именно высокие цены Павел Гарановский считает главной проблемой рынка гостиничных услуг в Молдове. И для их снижения еще нет соответствующего уровня конкуренции. Цены пошли вниз только сейчас в основном из-за кризиса. И в ближайшие год-полтора эта тенденция сохранится. Еще повлияло появление на рынке за короткий период порядка десяти отелей и нескольких апарт-отелей. Апартаменты затратнее для собственника: инвестиции становятся более долгосрочными. Не на традиционные восемь-девять лет, а на 12-15. И появление на рынке этой услуги тоже вынуждает владельцев традиционных гостиниц «играть» на понижение. Сегодня порядок цен в Кишиневе - на уровне 50-80 евро за номер на двоих в трехзвездочном отеле. И до этого предела порой снижают цены даже четырехзвездочные отели, в которых номер стоил порядка 120-150 евро.

 

 

За пятнадцать лет в отеле сложилась такая статистика: с середины дня в пятницу и до понедельника остается лишь десять процентов клиентов. Остальные разъезжаются на уик-энд, и вновь возвращаются в понедельник. «И какие бы маркетинговые ухищрения мы ни старались применить, предлагать скидки и т.д., тенденция сохранилась. Чтобы привлечь клиентов в этот период, предлагаем проживающим такую услугу: с апреля по октябрь позволяем приглашать друзей, родственников из города. Они также бесплатно пользуются бассейном, отдыхают на территории, могут сделать заказ в ресторане. Парковки для гостей наших клиентов тоже бесплатны. И если они остаются ночевать, то не оплачивают стоимость номера, а только - чисто символически - гостиничных аксессуаров: халата, полотенец и т. д». 

 

Семейный бизнес Гарановских все 15 лет развивается за счет кредитов и собственных средств. В последние семь-восемь лет основной кредитор - КБ «Moldova Agroindbank» АО. Так уж сложилось, что именно с этим банком установились доверительные и партнерские отношения. Банк не просто предлагает довольно выгодные условия кредитования, он еще выступает хорошим консультантом, профессионально оценивая предлагаемые проекты и демонстрируя гибкий подход при определении способов и условий финансирования очередного проекта. Это все происходит в плотном сотрудничестве с Moldova Agroindbank. «Сотрудники банка, исходя из практики, при составлении кредитного договора берут во внимание возможности реализации бизнес-плана компании, сопоставляя сроки получения финансовых потоков со сроками погашения кредитов и т.д. И, что очень важно, если ситуация на рынке позволяла, Moldova-Agroindbank в некоторых случаях в одностороннем порядке снижал процент по кредиту. Такие вещи не просто приятны, - они позволяют чувствовать себя не только  заемщиком денежных средств, а именно партнером, клиентом банка, которого они ценят», - говорит бизнесмен.

 

На вопрос о том, что он считает главным для успешного ведения гостиничного бизнеса, владелец «Классик» отвечает так: «В любом предприятии важно, чтобы мысли не опережали действия, а масштаб проектов соизмерялся с уровнем кредитов. Опытные коллеги мне всегда говорили, что кредит не должен составлять более 35-40% от оборотных средств. Это соотношение очень важно, так как бизнес подвержен цикличности: оборот снижается, затем растет и т. д. И в банке мне говорили то же самое. Значит, мы все делаем правильно».

 

Партнер проекта - коммерческий банк «Moldova Agroindbank» S.A.

 

810 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
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