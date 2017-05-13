Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Музыкальный «десант»

Музыкальный «десант»

На этой неделе в Кишиневе и Тирасполе был представлен уникальный российский проект «Посольство мастерства». Это совместное «детище» Санкт-Петербургского Дома музыки и «Россотрудничества».

 

Проект стартовал в 2012 году и  включает в себя гастроли молодых солистов в Российских центрах науки и культуры в зарубежных странах. Так, в 2016 году состоялось 60 концертов в 22 странах. В Молдове свое мастерство продемонстрировали лауреаты XV конкурса им. Чайковского Павел Милюков (скрипка) и Сергей Редькин (фортепиано), блестяще выступив в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича и в Государственном культурном центре «Дворец Республики».

 

Павел Милюков родился в 1984 году в Перми. Окончил Академический музыкальный колледж при Московской консерватории, затем - Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского (класс народного артиста России, профессора Владимира Иванова). В 2012 году Милюков окончил аспирантуру в Московской консерватории. В настоящее время – студент Венской консерватории (класс профессора Бориса Кушнира). Лауреат международных конкурсов Павел Милюков играет на скрипке мастера Пьетро Гварнери, предоставленной ему швейцарским фондом «Нева». Музыкант успешно гастролирует в городах России, Австрии, Германии, Венгрии, Греции, Кореи, Китая, выступает на крупнейших сценах России. Сотрудничает с такими известными дирижерами, как Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Михаил Плетнев и другими. С 2007 года - постоянный солист Санкт-Петербургского Дома музыки, с 2012 года – солист Московской филармонии.

 

...О выступлении Сергея Редькина австрийская газета Oberösterreichische Nachrichten писала так: «Его пальцы не просто выстукивают быстрые пассажи, но кристально чисто играют каждую ноту, сохраняя выдающуюся музыкальность даже в сложных местах. Редко услышишь столь же прозрачное и в то же время мощное, столь же напористое и, несмотря на это, вдумчивое исполнение этих пьес». В 2012 году выступление Сергея Редькина открыло цикл «Русские четверги», проводимый Петербургским Домом музыки в Стокгольме, где шведская публика стоя аплодировала молодому пианисту после виртуозного исполнения Восьмой сонаты Сергея Прокофьева.

 

Сергей Редькин родился в 1991 году в городе Красноярске. Учился в музыкальном лицее Красноярской государственной академии музыки и театра. В 2009 - 2015 г. - студент Санкт-Петербургской консерватории (класс Заслуженного артиста РФ, профессора Александра Сандлера), в 2009-2012 годах - также по классу композиции у профессора Александра Мнацаканяна. С 2015 года – аспирант Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Лауреат международных конкурсов.

 

Концерты «Посольство мастерства» нередко открывают Дни российской культуры в различных странах мира. Так было на португальском острове Мадейра в апреле 2015 года, в словацком Кошице и в Бухаресте в октябре 2016 года. В январе 2017 года выступление солистов Дома музыки, лауреатов Международного конкурса им. Чайковского разных лет открыло перекрестный год туризма «Россия – Австрия 2017».

 

Следующий концерт проекта «Посольство мастерства» в Кишиневе состоится в День России 12 июня в филармонии.

620 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1950
КЛИМА НиколаеГлавный судебный инспектор.
1959
АНДРОНИК НиколаеЮрист.
1961
ТОДЕРКАН ВалентинМенеджер.
1970
ГАВРИЛИЦЭ ЛучияДиректор центра "Сперанца".
1972
МУНТЯН ЮриеВ 2009-2014 депутат Парламента.
1974
РОСЕТТИ ИлинкаМенеджер.
1977
ВАРАНИЦА ГригореДиректор Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий.


Курс валют НБМ на 13.05.2017
EUR
20.3755
+0.0000
USD
18.7422
+0.0000
RON
4.4777
+0.0000
RUB
0.3283
+0.0000
UAH
0.7093
+0.0000

06/0513/05


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
10%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 42




Список персон


Онлайн
Все «звезды» сходятся в отеле «Классик»
Музыкальный «десант»
Доля «зеленой энергии» растет
ТОП-10 лучших молдавских розовых вин
Председатель Правления Ассоциации Иностранных Инвесторов встретился с Премьер-министром РМ
Услуги мобильного и фиксированного Интернет-доступа стали основными двигателями роста сектора электронных коммуникаций
За что платят потребители?
«Selena-Bivol»: длинный путь к мечте
Беды Молдовы: стихия, коррупция…
Пятый транш грантов для групп садоводов и животноводов




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».