Музыкальный «десант»

На этой неделе в Кишиневе и Тирасполе был представлен уникальный российский проект «Посольство мастерства». Это совместное «детище» Санкт-Петербургского Дома музыки и «Россотрудничества».

Проект стартовал в 2012 году и включает в себя гастроли молодых солистов в Российских центрах науки и культуры в зарубежных странах. Так, в 2016 году состоялось 60 концертов в 22 странах. В Молдове свое мастерство продемонстрировали лауреаты XV конкурса им. Чайковского Павел Милюков (скрипка) и Сергей Редькин (фортепиано), блестяще выступив в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича и в Государственном культурном центре «Дворец Республики».

Павел Милюков родился в 1984 году в Перми. Окончил Академический музыкальный колледж при Московской консерватории, затем - Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского (класс народного артиста России, профессора Владимира Иванова). В 2012 году Милюков окончил аспирантуру в Московской консерватории. В настоящее время – студент Венской консерватории (класс профессора Бориса Кушнира). Лауреат международных конкурсов Павел Милюков играет на скрипке мастера Пьетро Гварнери, предоставленной ему швейцарским фондом «Нева». Музыкант успешно гастролирует в городах России, Австрии, Германии, Венгрии, Греции, Кореи, Китая, выступает на крупнейших сценах России. Сотрудничает с такими известными дирижерами, как Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Михаил Плетнев и другими. С 2007 года - постоянный солист Санкт-Петербургского Дома музыки, с 2012 года – солист Московской филармонии.

...О выступлении Сергея Редькина австрийская газета Oberösterreichische Nachrichten писала так: «Его пальцы не просто выстукивают быстрые пассажи, но кристально чисто играют каждую ноту, сохраняя выдающуюся музыкальность даже в сложных местах. Редко услышишь столь же прозрачное и в то же время мощное, столь же напористое и, несмотря на это, вдумчивое исполнение этих пьес». В 2012 году выступление Сергея Редькина открыло цикл «Русские четверги», проводимый Петербургским Домом музыки в Стокгольме, где шведская публика стоя аплодировала молодому пианисту после виртуозного исполнения Восьмой сонаты Сергея Прокофьева.

Сергей Редькин родился в 1991 году в городе Красноярске. Учился в музыкальном лицее Красноярской государственной академии музыки и театра. В 2009 - 2015 г. - студент Санкт-Петербургской консерватории (класс Заслуженного артиста РФ, профессора Александра Сандлера), в 2009-2012 годах - также по классу композиции у профессора Александра Мнацаканяна. С 2015 года – аспирант Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Лауреат международных конкурсов.

Концерты «Посольство мастерства» нередко открывают Дни российской культуры в различных странах мира. Так было на португальском острове Мадейра в апреле 2015 года, в словацком Кошице и в Бухаресте в октябре 2016 года. В январе 2017 года выступление солистов Дома музыки, лауреатов Международного конкурса им. Чайковского разных лет открыло перекрестный год туризма «Россия – Австрия 2017».

Следующий концерт проекта «Посольство мастерства» в Кишиневе состоится в День России 12 июня в филармонии.