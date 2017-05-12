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Питьевая вода для района Тараклия

№ 18 (1184) 12 May 2017

В городах Тараклия и Твардица 10 мая состоялось открытие распределительных станций питьевой воды, построенных при финансовом содействии Посольства Болгарии в рамках проекта Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

 

Помимо этих двух общественных станций, оснащенных современным оборудованием по переработке воды, другие пять были сданы в эксплуатацию в населенных пунктах Валя Пержей, Албота де Сус, Кайраклия, Чумай и Чалык района Тараклия. В результате 30000 жителей района получили доступ к надежным источникам питьевой воды

 

Также при финансовой поддержке Посольства Болгарии была перестроена кровля общежития Тараклийского Государственного Университета им. Григория Цамблак в городе Тараклия. Посольство выделило 275 тыс. евро для строительства и обустройства 7 распределительных станций питьевой воды и для ремонта кровли здания.

 

«Мы с радостью убеждаемся, что наши инвестиции улучшили быт жителей района Тараклия. Если нам удалось доставить питьевую воду туда, где потребность в ней была наиболее острой и, таким образом, способствовать предупреждению заболеваемости жителей региона, значит, этот проект достиг своей цели и является успешным. Надеемся, что вместе с ПРООН мы претворим в жизнь и другие проекты, тем самым способствуя процессу устойчивого развития Республики Молдова», - сказал Петар Вылов, посол Болгарии в Молдове.

 

«Около 40% населения Молдовы на сегодняшний день не имеет доступа к чистой питьевой воде и надлежащей санитарии. Этот факт вызывает беспокойство. Необходимо предпринять немедленные и согласованные действия для того чтобы решить данную проблему, сделать так, чтобы все население страны имело доступ к чистой воде и санитарии, и могло позволить себе эти услуги. Настоящий партнерский проект представляет собой ценный вклад в решение этой проблемы», - отметила Дафина Герчева, координатор-резидент ООН в Молдове и резидент-представитель программы развития ООН (ПРООН) в Молдове.

 

Тараклия является районом на юге Молдовы, с населением примерно 44000 человек, из которых две трети - этнические болгары.

3400 Автор: По материалам пресс-релиза
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