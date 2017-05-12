«Прошлый век» в электроэнергетике

Снегопад, обрушивавшийся 21 апреля на центральные и южные районы Молдовы, нанес немалый урон природе. Повреждено и значительное количество воздушных линий электропередач (ЛЭП). Некоторые эксперты стали рассуждать о возможности включения расходов, возникших с восстановлением энергоснабжения, в тарифы, оплачиваемые потребителями электроэнергии. О допустимости принятия такого решения специальный корреспондент агентства «ИНФОТАГ» Владимир СИДОРЕНКО побеседовал с энергетиком Александром КОМАРОВЫМ.

«И.».: Господин Комаров, при наступлении форс-мажорных обстоятельств возможно ли включение в тариф затрат оператора по восстановлению прерванного из-за стихии энергоснабжения?

А.К.: Нет. Поскольку компания Gaz Natural Fenosa к договорам, заключаемым на поставку электроэнергии потребителям, непременно прикладывает акты разграничений. То есть, определяет точки ответственности ее и потребителей. Повреждение воздушных линий произошло в сфере ответственности предприятия, следовательно, и восстановление энергетического хозяйства должно осуществляться за счет средств компании. Потребители никоим образом не должны быть финансово задействованы в возмещении убытков, понесенных Gaz Natural Fenosa.

«И.»: Но ведь они значительные, и собственных средств компании может не хватить…

А.К.: Полагаю, что ущерб не столь существенен, чтобы компания не смогла справиться с последствиями снежной стихии самостоятельно. В Молдове практически ежегодно происходят десятки, а то и сотни отключений потребителей в результате повреждений проводов и падений опор под воздействием природы. Потому в тарифы заложены деньги, необходимые для проведения работ по ремонту и восстановлению ЛЭП. Кроме того, в результате предпринимательской деятельности, осуществляемой в РМ, Gaz Natural Fenosa получила значительную прибыль. Это еще один источник для финансирования работ при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

«И.»: А допустимо ли в городах подключать потребителей электроэнергии посредством воздушных ЛЭП?

А.К.: Подобное подключение допустимо. Но развитые европейские страны отказываются от использования в городах воздушных линий, поскольку они несут угрозу жителям при их попадании в область высокого электрического напряжения, и от падений проводов, имеющих немалый вес.

Они также стопорят деятельность других хозяйствующих субъектов. Если те, например, планируют проведение работ в зоне воздушных ЛЭП. До начала работ им следует получить разрешение у Gaz Natural Fenosa, а также разработать проект организации работ вблизи воздушных ЛЭП. Иногда возникает и необходимость в их обесточивании, что создает неудобства другим потребителям электроэнергии, запитанным от этих линий.

Повреждения и падения электрических проводов препятствуют проезду автомобилей по улицам, что наблюдалось 21 апреля. Самая большая задержка при расчистке транспортных магистралей была в том, что упавшие деревья с проезжей части нельзя было убрать, поскольку между ними лежали провода, и люди боялись к ним прикасаться. Первые 6-8 часов, в течение которых можно было бы приступить к расчистке улиц, были потеряны именно из-за этого.

«И.»: Работники зеленного хозяйства столицы не приступали к уборке и распилу деревьев, опасаясь, что провода находятся под напряжением?

А.К.: При соприкосновении провода с землей происходит автоматическое отключение. Но при падении его на сухую поверхность он может оставаться под напряжением. Особенно если это линии 10 и 35 киловольт.

«И.»: Кому надлежит убирать поврежденные провода с проезжей части и тротуаров?

А.К. Их собственнику. В данном случае - Gaz Natural Fenosa.

«И.»: Сбор значительного количества поврежденных проводов и восстановление подачи электроэнергии потребителям требовал большого числа работников ремонтной службы. А в связи с оптимизацией, проведенной Gaz Natural Fenosa, их количество сокращено...

А.К.: Если бы электрические кабели были проложены под землей, то повреждений не было бы вообще, либо в ограниченном количестве. Поэтому и следует осуществлять модернизацию канализации энергетических сетей, максимально используя кабельное хозяйство. Для электропередачи 110 киловольт сегодня имеются надежные кабели с твердой и надежной изоляцией.

«И.»: Возможно ли избежать или, в крайнем случае, сократить перерывы в подаче электроэнергии потребителям, например, при проведении плановых ремонтных работ проводов или же при восстановлении энергоснабжения вследствие их повреждений?

А.К.: Чтобы не возникало перерывов в поставке электроэнергии, необходимо прокладывать несколько кабелей к трансформаторным подстанциям. Подачу же света в села следует осуществлять через несколько подстанций. Это позволит при проведении работ, связанных с устранением неполадок, не прерывать энергоснабжение потребителей. К сожалению, эти требования сегодня в РМ не соблюдаются. Хотя, в XXI веке это - нонсенс!

Поставка электроэнергии Gaz Natural Fenosa технологически упрощена, имеется много тупиковых линий. А инвестиции - это не только установление сверхчувствительных счетчиков, а еще и прокладка кабелей, строительство новых подстанций, модернизация технологического оборудования. Поэтому давно настала пора Gaz Natural Fenosa приступить к осуществлению инвестиций по развитию надежного электроснабжения городов и сел РМ.

Осуществление поставок электроэнергии потребителям кабельным способом вместо воздушного снабжения - это не дань западноевропейской моде, а давно назревшая технологическая потребность. Министерство экономики и Национальное агентство по регламентированию в энергетике не должны в этом случае быть сторонними наблюдателями!