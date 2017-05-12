Фруктово-овощной евростандарт

В Молдове вступили в силу поправки в технический регламент «Требования к качеству и торговле для свежих фруктов и овощей», разработанные минсельхозом. Документ призван увеличить торговый потенциал молдавской плодоовощной продукции, в чем многие участники рынка сомневаются — слишком много в нем неясных формулировок.

По мнению авторов, в новом нормативе нет ничего неожиданного: он должен привести национальные стандарты в соответствие с европейскими. Это предусматривает Соглашение об ассоциации с ЕС. Однако никто не акцентирует внимание на том, что целостный технический регламент, принятый в 2009 году (он вступил в силу в 2012-м), по сути был заменен на простые требования к качеству фруктов и овощей. А они лишь частично соответствуют регламенту ЕС 543/2011.

Ряд операторов защищают старый вариант регламента, т. к. новая версия устанавливает правовую базу только в области производства, переработки и сбыта пищевых продуктов. К примеру, прежний регламент предусматривал, что состояние продукции должно позволять выдержать перевозку, складирование, магазинную выкладку и проч. действия по всей цепи поставки. Теперь же, согласно поправкам, «продукты должны быть достаточно, но не сильно развиты, фрукты должны быть достаточно, но не слишком спелыми». При этом «развитие продуктов и их стадия созревания должны позволять дальнейший процесс созревания и достижение удовлетворительной степени зрелости». Нигде не уточняется, «удовлетворительной» для кого именно - для поставщика, коммерсанта или конечного потребителя, что не одно и то же.

Другой пример. Согласно техрегламенту, плодоовощная продукция обязана соответствовать общим требованиям торговли. В новом варианте сказано, что продукция должна считаться (?!) соответствующей требованиям стандартов серии ЕЭК-ООН (UNECE FFV). Такие размытые формулировки операторов настораживают еще и потому, что к ним никто не удосужился дать внятных пояснений.

По словам Раду Мустяцэ, начальника управления по надзору предприятий по производству продукции растительного происхождения Агентства продовольственной безопасности ANSA (ответственного за выполнение новых требований), несмотря на критику, вышедший документ не ужесточает правила игры. «У него одна функция — увеличить перечень фруктов и овощей, соответствующих евростандартам. Речь идет только о внешних свойствах плодоовощной продукции: их размере, форме, цвете, калибровке, допустимых дефектах. Исходя из этого, определены требования по классификации (овощи и фрукты разделены на категории), сортировке и упаковке продукции, что должно повысить ее конкурентоспособность, в первую очередь, на внешних рынках».

В новом перечне - яблоки, груши, столовый виноград, клубника, персики и нектарины, сладкий перец, помидоры, салат. Ранее были установлены требования для трех десятков товарных групп, среди которых айва, абрикосы, слива, вишня, черешня, линейка цитрусовых, бананы, клубника, киви, терн и др. На внутреннем рынке установленные для них нормы выдерживались с переменным успехом из-за отсутствия интереса у поставщиков и четкой системы контроля качества товарной цепочки.

Ситуацию наглядно демонстрирует ритейл, где условия хранения и выкладки плодоовощной продукции постоянно нарушаются. Обычная картина — темнеющие бананы рядом с цитрусовыми, которые сильнее других выделяют этилен. Это газообразный фитогормон, способный изменять характер роста плодов, ускоряя их созревание. Т. е. все, что находится рядом с цитрусовыми, постоянно меняет структуру. Другой рядовой пример — томаты (особенно сорта «черри») в холодильном стеллаже, где они теряют во вкусе и запахе. Дело в том, что в помидорах есть сахар, который на холоде превращается в крахмал. В результате мы покупаем «пластмассовые» овощи. Еще один местный казус — ягоды и тропические фрукты (авокадо, киви, ананасы, папайя) на холодильной полке, которые очень чувствительны к холоду, поэтому резко меняют свои первоначальные качества.

Сейчас в парламенте находится законопроект о проверке соответствия требованиям качества свежих фруктов и овощей. Предусмотрено, что постоянному контролю в Молдове будут подвергаться 14 видов продукции: томаты, салат, широколиственный и садовый цикорий, перец, бананы, цитрусовые, столовый виноград, яблоки, груши, персики, нектарины, клубника, киви. Планируется, что проверки будут осуществляться на всех этапах движения товара – в процессе упаковки, при перевозке, хранении, на оптово-розничных пунктах реализации, в сетевой торговле и проч. Пока еще не определен контролирующий орган и не совсем понятна система мониторинга, но уже заявлено, что новый механизм должен заработать с 2018 года.