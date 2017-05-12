Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Учреждается День конкуренции

№ 18 (1184) 12 May 2017

По инициативе Совета по конкуренции в Молдове должен будет появиться еще один национальный праздник – День конкуренции. Соответствующий проект постановления парламента вынесен на суд общественности. Авторы хотят выяснить, когда лучше привлечь внимание к повышению культуры конкурентного поведения на рынках товаров и услуг и продвижению законных интересов потребителей.

 

Празднование Дня конкуренции вошло в международную практику. Всемирный день конкуренции отмечается во всем мире 5 декабря, когда в 1980 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Перечень принципов и правил контроля и ограничений коммерческой деятельности. Национальные дни, посвященные продвижению добросовестной конкуренции, антимонопольные органы отмечают в разные сроки. Молдавский антимонопольный орган предлагает привязать праздник к дате принятия первого закона «О защите конкуренции», который ежегодно будет официально отмечаться 30 июня.

 

Совет по конкуренции также сообщает, что одобрил государственную помощь со стороны примэрии мун. Бэлць предприятию СП Regia Apă-Canal Bălți в виде безвозмездной передачи в управление основных средств и материальных ценностей на сумму 15,819 млн леев, а также государственную помощь примэрии села Минжир района Хынчешть бенефициару СП «Ecoapeduct» на сумму 16,647 млн леев для реконструкции системы водоснабжения и канализации. Планируемые меры поддержки не искажают конкурентную среду и будут способствовать нормальным условиям снабжения населения питьевой водой.

3790 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1941
АПРУДА ПанфилУченый-агроном.
1947
РЕВЕНКО МихаилХимик.
1950
ЧИМПОЕШ ГеоргийРектор Государственного аграрного университета.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Какой у нас в Молдове «бананас»?
Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества
«Молочка» без молока: что обнаружили эксперты?
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».