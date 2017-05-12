Учреждается День конкуренции

По инициативе Совета по конкуренции в Молдове должен будет появиться еще один национальный праздник – День конкуренции. Соответствующий проект постановления парламента вынесен на суд общественности. Авторы хотят выяснить, когда лучше привлечь внимание к повышению культуры конкурентного поведения на рынках товаров и услуг и продвижению законных интересов потребителей.

Празднование Дня конкуренции вошло в международную практику. Всемирный день конкуренции отмечается во всем мире 5 декабря, когда в 1980 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Перечень принципов и правил контроля и ограничений коммерческой деятельности. Национальные дни, посвященные продвижению добросовестной конкуренции, антимонопольные органы отмечают в разные сроки. Молдавский антимонопольный орган предлагает привязать праздник к дате принятия первого закона «О защите конкуренции», который ежегодно будет официально отмечаться 30 июня.

Совет по конкуренции также сообщает, что одобрил государственную помощь со стороны примэрии мун. Бэлць предприятию СП Regia Apă-Canal Bălți в виде безвозмездной передачи в управление основных средств и материальных ценностей на сумму 15,819 млн леев, а также государственную помощь примэрии села Минжир района Хынчешть бенефициару СП «Ecoapeduct» на сумму 16,647 млн леев для реконструкции системы водоснабжения и канализации. Планируемые меры поддержки не искажают конкурентную среду и будут способствовать нормальным условиям снабжения населения питьевой водой.