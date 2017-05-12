Ночная торговля закончится в полночь

Сегодня, 12 мая в торговом центре «MallDova» пройдет «Ночь скидок», в которой примут участие все 70 магазинов молла. Мероприятие проводится в 15 раз, поэтому стало традиционным развлечением для молдавских любителей шоппинга.

В этом году акция продлится всего четыре часа — с 20.00 до полуночи. Максимальный порог скидок установлен на уровне 70%. Такую оферту предоставят только два магазина - «Guess» и «Top Shop». До 60% уценят товары в «Milavitsa», «Ovico», «Sassofono», «TesoroMio». Торговлю за полцены будут практиковать в «Bomba», «Celio», «Gelo», «Interoptic», «Incity», «Lulu», «Ponti», «Mitavi», «Salamander», «Vizaje-Nica», «Lux Lengerie de Paris». В «Broadway», «Cronograf», «Carlo Pazolini», «Phardi», «Fotomax», «Meli Melo Paris», «Moldcell», «OGGI», «Organic Shop», «OVS Kids», «Puma», «Swarovski», «Yves Rocher» и «Frade» скидки составят 30-40%. Четверть от цены скинут самые популярные магазины - «Aridon», «Bata», «Benetton», «Carpisa», «Clarks», «Clocking», «Colin’s», «Ecco», «Geox», «Levi’s», «Mango», «Motivi», «Orsay», «Sandalini» и др. К мероприятию присоединится фуд-корт, а также супермаркет «Fourchette», который предоставит скидку в пределах 25%.

Ночные распродажи — относительно новый вид развлечений: впервые он появился в Европе в разгар кризиса 2008 года, когда существенно упали продажи брендовой одежды. С тех пор они устраиваются регулярно весной и осенью — после сезонных показов мод. В Кишиневе концепцию «Night Shopping Party» первой внедрила «Lemi Invest» - управляющая компания «MallDova». С 2010 года ночной сейл в молле проводится дважды в год.