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«Tricon» показал доходы

№ 18 (1184) 12 May 2017

Кахульский «Tricon» в 2016 году серьезно нарастил оборот: доходы от продаж превысили 45 млн леев против 37 млн леев годом ранее. Валовая прибыль предприятия увеличилась почти на 4 млн - до 14 млн леев. При этом компания продолжает укрупнение собственной розницы в нескольких городах Молдовы.

 

По словам директора по продажам АО «Tricon» Валерия Максим, эти показатели связаны с увеличением объемов заказов от иностранных партнеров. Предприятие выпускает порядка 300-350 тыс. единиц товара в год (швейные и трикотажные изделия), из которых 85% - на условиях давальческого сырья. Поэтому чистая прибыль составила лишь 2,9 млн леев против 1,4 млн в 2015 году.

 

Ассортимент «Tricon» не изменился: это пальто, костюмы, платья, брюки, блузы, свитера, жакеты, кардиганы. Компания шьет для известных европейских марок «Basler», «Gerry Weber» (Германия), а также «Penny Black», «Luisa Spagnoli», «Caractere», «Max & Co» и др. (Италия). На внутренний рынок поставляется 15% от общего выпускаемого объема под двумя марками - «Tricon» и «My Revival». Первый, как локальный бренд, развивается больше 15 лет, тогда как «My Revival» («Мое возрождение») появился лишь в канун кризиса и исключительно для местного рынка. Предприятие разрабатывает две коллекции в год, по 130 моделей одежды. Несмотря на разгар продаж нового весенне-летнего ассортимента, коллекция будущего сезона (осень-зима-2017) уже готова. В торговле она появится в начале августа.

 

Фирменная сеть «Tricon-My Revival» сегодня насчитывает семь магазинов. Валерий Максим уточнил, что в Кишиневе и Бэлць к открытию готовятся еще два магазина, которые будут действовать в формате «outlet» (торговля по сниженным ценам).

 

«Для нас приоритетнее стационарные торговые точки с собственным входом и вывеской. «Tricon» практически не выходит в торговые центры из-за ценовой и маркетинговой политики девелоперов. Исключение составляет ТЦ «Zorile», где мы, как участники проекта «Din inima – branduri din Moldova», получили хорошие условия. На такую же платформу в ЦУМе не зашли: не нашли общего языка с нынешней администрацией. Поэтому основной акцент делаем на моноформат, который сам себя активно рекламирует и располагает площадью не менее 100 кв. м. Это позволило увеличить поставки - до 120 единиц товара каждой модели. Недавно в Кишиневе на бул. Штефана чел Маре был открыт новый магазин сети, который мы считаем флагманским. Подобные площадки эффективнее, несмотря на то, что действуют на условиях аренды».

3540 Автор: Ирина МАЦЕНКО
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