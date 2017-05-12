Продажи rose будут расти

Со следующего года молдавские rose будут исследовать в единственном в мире Экспериментально-исследовательском центре розовых вин в Провансе (Франция), в котором изучают такие вина из более чем 20 стран.

Для Молдовы это – важная категория вин, которая, в соответствии с мировым трендом, тоже растет. Все молдавские розовые вина бутылируются, в отличие от белых и красных вин, их не продают наливом. То есть, они несут в себе потенциал более высокой добавленной стоимости. Пока в общем объеме производства 1,6% rose – не много (243 тыс. декалитров из 15,3 млн дал урожая 2016 г.). За 2013-2016 гг. это количество увеличилось более чем в два раза.

Как сообщила эксперт-координатор Национального бюро винограда и вина Елизавета Бряхнэ на семинаре, посвященном розовым винам, в общем объёме произведенных в Молдове розовых вин урожая-2016 сухие занимают 93%, полусухие – 4%, полусладкие - 2% и сладкие – 1%. Почти половина наших rose изготовлена из винограда сорта Мерло, примерно по 20% приходится на сорта Каберне-совиньон и Пино-нуар. Совсем немного розовых вин (менее 1%) - из Фетяски-нягрэ, т.к. таких виноградников пока очень мало и 4,4% – сепажным способом (два-три сорта вместе переработаны).

Любовь потребителей и возрастающий интерес к розовым винам не удивительны, т.к. они выглядят празднично, обладают более ярким ароматом, чем красные вина, и в то же время более сложные и структурированные, чем белые. А кроме того, они самые деликатные и сложные в производстве. Чтобы получить розовые вина с развитым ароматом, который сохраняется в бутылке, необходимо собрать виноград, когда его рН (концентрация ионов водорода в среде) равна 3,2, можно 3,15 или 3,1. Но сложно сохранить розовый цвет, когда рН больше 3,2. Чтобы получить заданный показатель, нужно правильно определить дату сбора урожая.

Наиболее благоприятная для производства вин rose зона Codru, т.к. там легче достигается нужный рН винограда, а в полученном вине ниже концентрация алкоголя. Но, как ни странно, меньше всего молдавских розовых вин происходят из этой зоны – 16,7%. На втором месте – зона Штефан-водэ (21,7%). Самые сложные условия для производства rose – в зоне Valul-lui-Trainan, т.к. там есть участки солёных почв, рельеф более равнинный, выше температура и чаще засуха, у выращенного здесь винограда рН выше. Если пропустить момент сбора винограда, rose вообще не получится. Но именно там их выпускается больше всего – 61,6%. Наши виноделы трудностей не боятся.

Как говорилось выше, меньше всего розовых вин из урожая 2016 г. в РМ произведено из винограда Фетяска-нягрэ. До сих пор этот сорт встречался только в купажах. У молдавских виноделов пока нет достаточного опыта работы с ним в изготовлении rose. Начальник производства в компании Cramele Halewood Лорена Дьякону (Румыния) представила Fetească Neagră rose, 2016 – очень удачное тонкое вино из зоны Дялул Маре. Эксперт предупредила, что этот сорт – чрезвычайно сложный от винограда (чувствительный к болезням) до винификации, выдержки и даже старения в бутылках.

Чтобы изготовить это вино, виноград собрали немного раньше, чем он достиг полной зрелости. Короткий настой на мезге применяется прямо в пневматическом прессе. И уже через 40 минут появляется нужный цвет. Во время этой технологической операции делается минимальная сульфитация, т.к. это влияет на экстрагирование цвета. Брожение длится 10-15 дней при температуре 14-16 градусах. Вино получилось с деликатным ароматом красных фруктов, в долгом послевкусии – нюансы сливы.

Также интересен опыт румынского винодела с Пино-нуар (в данном случае использован специальный французский клон для rose), который наиболее сложен в первичном виноделии. Чтобы добиться более фруктового аромата и структуры вина, виноград для него собирали в два этапа – с разницей почти в две недели. Потом эти части купажировали. Вино обладает нотками черешни и малины, мягкими танинами, которые управляют вкусом, в послевкусии – красные фрукты.

Лорена Дьякону была консультантом двух молдавских винзаводов в рамках программы повышения и обеспечения качества. Эту же технологию настоя на мезге в прессе она применила и на этих предприятиях вместо привычной для них мацерации в цистерне. «Когда настой делается дольше, в емкости, экстрагируется не только цвет, но и полифенолы. Вино получает больше аромата, но становится очень тяжелым во вкусе. Но в первую очередь качество розовых вин (на 80%) зависит от того, как работали с виноградником. Насколько здоровые выращены гроздья, и какие характеристики им даны», - отметила эксперт.

Энолог Экспериментально-исследовательского центра розовых вин Натали Пузалг рассказала об эволюции розовых вин, изучением которых занимается этот центр, созданный в 1999 г. по инициативе виноделов Прованса. Половину его годового бюджета в 600 тыс. евро обеспечивает частный сектор и вторую половину – государство. За год там собирают для исследований более 1000 образцов rose из более чем 20 стран. Глобальное производство rose, по данным Международной организации винограда и вина за 2014 г., составляет 24,3 млн Гл (9,6% от всех видов вин), с 2002 г. оно увеличилось на 16%. Больше всего производят розовых вин во Франции (30%). Далее следуют Испания (21%), США (14%), Италия (10%), ЮАР (3%), Германия (2%) и в других странах – еще 20%. На первые четыре страны приходится 80% мирового объема производства. Примерно 40% rose продаются за пределами своих стран. Чемпионы по экспорту – Испания, Италия и Франция.

В мире выпивают 22,7 млн Гл этих вин – 10% от общего потребления, или на 20% больше, чем в 2002 г. Основную лепту в этот рост внесли французы, выпив за этот период розовых вин на 43% больше. Наибольшее потребление rose наблюдается тоже во Франции – 36%. На втором месте – США (14%), за ними – Германия (8%), Великобритания (6%), Италия (5%), Испания (4%) и в других странах (27%). Во Франции, где больше всего в мире любят rose, из десяти потребителей вина девять пьют розовые вина. На них приходится каждая третья выпитая бутылка вина во Франции.

«Что приводит к успеху розовых вин? Основную роль играет цвет, - говорит Натали Пузалг. – Потом вкус, который ассоциируется с цветом, т.е. ожидается нежность во вкусе. Потребитель хочет получить ответ от этого вина немедленно – удовольствие. И rose дает такой ответ. С течением времени розовые вина претерпевают изменения. В частности, исследования показали, что постепенно в них происходит снижение алкоголя. Цвет эволюционировал от более тёмного к более светлому (показатель интенсивности цвета с 2004 года снизился с 0,8 до 0,33, но в нём появилось больше оттенков). В последнее время получил распространение цвет желтого лосося. Но rose нельзя назвать вином терруара, в нем нет такой выразительности происхождения, как в белых и красных винах».

Наши виноделы, наверно, удивятся, но в Провансе, чтобы получить лучшие в мире вина, виноград собирают в 2-3 часа ночи, потому что днём для этого слишком жарко. Температура там достигает 37-40 градусов. В таких условиях происходит быстрое окисление и деградация аромата. Органолептические характеристики будущего вина зависят от температуры брожения сусла. Например, если ферментация проводилась при 18 градусах, аромат будет более интенсивным. Если хотим получить в вине вкус конфет, бананов, тогда температура должна быть 14 градусов; если грейпфрута – 18 градусов.

Винный эксперт из Великобритании Роберт Джозеф отметил, что потребителям не интересно, откуда происходит розовое вино, они просто хотят попробовать хорошее вино и доверять ему. О перспективности этой продукции говорят исследования, согласно которым всё большему числу потребителей нравятся розовые вина. И они стали уже не только вином для лета, но и для всех сезонов. Многие выбирают rose на Рождество, когда лежит снег. Кроме того, эти вина подходят к разным видам пищи. И также их преимущество в том, что некоторые потребители пьют вино без сопровождения еды. Часто люди, встречаясь в кафе, заказывают уже не пиво, а бокал розового вина без еды. Кроме того, rose ассоциируются с товарами класса «люкс».

«Можно сделать несколько выводов об этих винах, - говорит Роберт Джозеф. - Сегодня их легче продать, чем большинство других видов вин. Продажи rose будут, скорее всего, расти на таких развивающихся рынках, как Китай и Индия. Эти вина очень выгодно производить. И можно вырабатывать широкий спектр стилей розовых вин – с невидимым дубом; с выраженным характером дуба в вине; в стиле легкого красного вина; в традиционном стиле rose; в современном традиционном стиле – более свежими».