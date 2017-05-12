В Castel Mimi открыт музыкальный фонтан

В шато Castel Mimi 7 мая заработал музыкальный фонтан с разноцветной подсветкой. Сто лет назад во дворе замка был фонтан, построенный по замыслу основателя шато Константина Мими, но не сохранились данные ни о его внешнем виде, ни о его расположении. Теперь история возвращается в современном обличии.

Проект нового фонтана разработал итальянский дизайнер Арнальдо Транти, который является автором всего концепта реставрации Castel Mimi. Фонтанная композиция включает 33 сопла, расположенных на одном уровне с каменным покрытием двора. Они выбрасывают струи воды на высоту до пяти метров в такт музыки, играя широким спектром цветов. Первое представление фонтана создано на музыку Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» и было приурочено к его концерту, посвященному 80-летнему юбилею композитора.

Музыкально-световой спектакль был поставлен с участием специалистов из Румынии, т.к. в Молдове до сих пор не выполнялись подобные работы. Эта композиция будет не единственной в репертуаре фонтана. В него также войдут и другие постановки под звуки мировых и национальных хитов. Кроме того, на территории замка планируется организовывать концерты классической музыки на открытом воздухе.

По словам генерального директора Кристины Фролов, Castel Mimi вошел в число замков и других туристических объектов международного уровня, где есть такие достопримечательности, как очаровательные фонтаны. На предприятии надеются, что Castel Mimi, став одной из новых достопримечательностей Молдовы, внесет свою лепту в продвижение хорошего имиджа нашей страны.