Женщины в зелёной экономике

Несколько предприимчивых женщин организовали в Гане молодёжное производство велосипедов из необычного материала – бамбука. Десять фермеров выращивают бамбук, а 25 работников делают из него экологичные велосипеды, которыми можно пользоваться на ухабистых дорогах Ганы или экспортировать за рубеж. Бернис Дапаах, основатель и гендиректор компании Ghana Bamboo Bikes, планирует в ближайшее время открыть ещё две новые фабрики, благодаря чему в поселениях с высоким уровнем безработицы появится 50 рабочих мест.

Компания Ghana Bamboo Bikes является лишь одним из примеров того, какую большую роль могут сыграть женщины в ускорении перехода к устойчивому экономическому росту и развитию. Но таких примеров должно быть больше, если мы хотим обеспечить процветающее будущее на здоровой планете. Миру нужно больше климатических лидеров-женщин, и не только за столом переговоров, где принимаются политические решения, но и во главе компаний, которые они направляют на путь устойчивого развития.

Когда растёт число работающих женщин, растёт экономика. По данным Всемирного экономического форума, повышение гендерного равенства (то есть повышение эффективности использования человеческого капитала) позитивно коррелирует с ростом подушевого ВВП, уровня конкурентоспособности и человеческого развития. Разбазаривание этого капитала приводит к обратному эффекту: по данным Программы развития ООН, гендерное неравенство обходится, к примеру, странам Африки южнее Сахары в среднем в $95 млрд (или 6% ВВП) ежегодно.

Несмотря на это, во всём мире женщины продолжают сталкиваться с огромным гендерным разрывом в уровне занятости и зарплат. Начиная с 1990 года, доля экономически активных женщин в мире колеблется около отметки 50%, в то время как у мужчин этот показатель превышает 75%. В большинстве стран работающие женщины получают в среднем лишь 60-75 центов на каждый доллар, заработанный мужчинами.

Для поддержания темпов экономического роста и развития нам необходимо осваивать потенциал всех работников, предоставляя женщинам возможность не просто зарабатывать, но и руководить. Женщинам необходимо предоставить больше полномочий, их роль в экономике должна измениться. И можно ли найти более подходящий для этого момент, чем сейчас, когда мир занят ещё одной экономической трансформацией – переходом к зелёной экономике?

Более того, в условиях изменения климата задача трансформации роли женщин в экономике, возможно, становится даже более насущной. В силу традиционного распределения обязанностей изменение климата, как правило, по-разному влияет на мужчин и женщин, особенно в развивающихся странах.

Мужчины обычно работают по найму или выращивают урожай на продажу, поэтому климатические явления, подобные засухам, могут лишить их заработка и вынудить отправиться в город на поиски работы. У женщин, которые обычно заняты выращиванием урожая для собственного потребления и заботой о семье, такой возможности нет.

В этих условиях критически важно дать женщинам возможность воспользоваться шансом, который открывается при переходе к устойчивой экономике. Особенно ценными могут оказаться изменения в четырёх ключевых сферах.

Во-первых, нужно улучшить доступ женщин к финансовой системе. В странах Африки южнее Сахары у мужчин на 30% чаще, чем у женщин, есть счёт в банке. Для сокращения этого разрыва потребуются механизмы кредитования и сбережения с более гибкими требованиями, подходящими для женщин. Сюда можно включить, например, расширение микрокредитования – такой подход уже помог женщинам во многих странах стать предпринимателями.

Надо убеждать сохраняющих скептический настрой кредиторов в том, что женщины являются надёжными – и даже ценными – клиентами, о чём свидетельствуют данные о микрокредитовании, из которых следует, что женщины погашают кредиты так же хорошо, как и мужчины, если не лучше. Как только женщины получают доступ к финансовой системе, у них появляется возможность начинать свой малый бизнес и инвестировать в него, а также с меньшими опасениями использовать сбережения в случае чрезвычайной ситуации.

Во-вторых, женщинам нужны равные права на землю. Собственность на землю (будь то совместная собственность замужних женщин или единоличное владение одиноких женщин, стоящих во главе домохозяйства) не только повышает производительность и экономическую стабильность, но и расширяет доступ к традиционным финансовым услугам. Получив формальное право на землю, которую они обрабатывают, женщины с большей вероятностью будут инвестировать в повышение плодородия почвы, что способствует росту производительности и переходу к устойчивым моделям использования земли.

В-третьих, женщинам нужны политические решения, содействующие их активному участию в создании зелёной экономики, в том числе в сфере повышения качества образования, профессиональной подготовки, защиты от трудовой дискриминации. Поскольку индустрия экологически чистой энергетики является совершенно новой, это позволяет привлекать женщин на нетрадиционные рабочие места с более высокой оплатой, например, на инженерные должности.

Наконец, нужно расширять политические права женщин. Когда половина населения не участвует в принятии политических решений, легитимность проводимой политики оказывается под вопросом. Женщины могут сыграть важную роль в процессе утверждения правительствами стимулов и регулирования, поддерживающих переход к устойчивой и инклюзивной экономике.

Но даже не имея всей этой поддержки, женщины уже сейчас пользуются возможностями, которые возникают, благодаря начавшемуся переходу к новой экономике. Компания Solar Sister – это социально-ориентированный бизнес, создавший рабочие места для 2500 женщин, которые продают лампы на солнечных батареях в Нигерии, Танзании и Уганде. Lumos, ещё один проект, связанный с солнечной энергией, помогает развитию женского предпринимательства в Нигерии.

Впрочем, доля женщин среди работников индустрии чистых технологий пока ещё недостаточно велика, а те, кто в ней уже работает, обычно находятся внизу карьерной лестницы. Для изменения этого положения, то есть для того, чтобы дать возможность всем гражданам реализовать своей экономический потенциал, потребуются серьёзные усилия, направленные на повышение социальной и политической активности женщин.

© Project Syndicate, 2017.