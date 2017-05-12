Не спешите в суд, есть разумная альтернатива – медиация

«… Номинальная победа в суде - это часто реальное

поражение в расходах и трате времени».

(Авраам Линкольн)

В Молдове закон «О медиации» впервые был принят в июне 2007 года. Но за прошедшие годы альтернативный способ разрешения споров так и не получил широкого распространения в обществе. О причинах этого и преимуществах медиации мы беседуем с медиатором Аурелией Иродой, директором юридической компании «AMG-Dispute Solution» SRL.

«ЛП»: - Г-жа Иродой, давайте для начала четко обозначим, что такое медиация и в каких случаях она применима?

- Можно коротко процитировать понятие, закрепленное в законе: «Медиация – альтернативный способ дружественного разрешения споров в рамках структурированного, гибкого и конфиденциального процесса при содействии одного или нескольких медиаторов». Соответственно, такой способ применим при рассмотрении абсолютно всех спорных моментов, с которыми стороны обычно обращаются в судебные инстанции. Медиация одинаково доступна и эффективна как при разрешении хозяйственных споров между юридическими лицами, так и в случае взаимных претензий между физическими лицами. Главное, что надо при этом учитывать – медиатор способствует досудебному урегулированию споров, что в иных случаях может играть ключевую роль для быстрого, справедливого и законодательно оформленного урегулирования ситуации.

«ЛП»: - Почему же этот способ так трудно прививается в молдавском обществе?

- Медиацию в Молдове воспринимают как новшество, хотя она имеет долгую историю во многих культурах и цивилизациях. Как показывает опыт стран Европы, Австралии, Канады, США и других развитых стран, участие профессионального посредника делает процесс разрешения споров очень эффективным. Поэтому там до 80% различных споров и конфликтов урегулируется в досудебном порядке при посредничестве нейтрального миротворца, что быстрее, дешевле и эффективнее. В Молдове же основным инструментом разрешения споров остаются суды. Из-за этого они перегружены, что влияет на сроки и качество рассмотрения дел.

Также менталитет людей и многолетняя убежденность, что только в суде можно добиться правды и справедливости играет свою роль. Хотя на самом деле это не всегда так, о чем свидетельствуют многократные обжалования судебных решений в вышестоящих инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека.

В этом контексте особенно важно знать и понимать, почему при возникновении конфликта не обязательно надо спешить в суд, что есть другая разумная альтернатива. Тем более, что у медиации целый ряд значимых преимуществ перед другими видами разрешения споров.

«ЛП»: - Расскажите подробнее об основных преимуществах…

- Остановимся коротко на главных практических выгодах. В любом случае, судебное разбирательство – это всегда победитель и проигравший. Хорошо, если удается обойтись «малой кровью», но учитывая состоявшуюся практику, большинство коммерческих споров не обходится без требования наложения обеспечительных мер на имущество или денежные средства, другие ограничения. При этом чаще всего разбирательство длится годами. Помимо затрат в материальном виде, это наносит вред репутации, здоровью, приводит к потере времени и т.д. В более краткие сроки спор можно урегулировать в коммерческом арбитраже, но и при этом решение выносится в пользу одной из сторон.

Медиация в этом отношении предлагает совершенно новый подход, при котором выигрывают обе конфликтующие стороны.

Очень важно, что, если в суде или арбитраже решение принимает судья или арбитр, то в медиации сами стороны конфликта приходят к взаимоприемлемому решению. Медиатор помогает им выйти на контакт друг с другом. Часто именно эмоциональное состояние, нежелание или неспособность сторон общаться толкает их к судебному разбирательству. Медиатор детально разбирает ситуацию, помогает услышать аргументы противоположной стороны, совместно со сторонами разрабатывает варианты разрешения спора и выгоды каждого участника процесса при этом. Такой подход позволяет сохранить хорошие отношения между сторонами, которые при судебном разбирательстве почти всегда портятся окончательно.

У медиации есть и целый ряд других преимуществ: обеспечивается конфиденциальность встреч. Стороны сами могут договариваться о времени и месте встречи, они самостоятельно принимают решение об условиях перемирия или прекращении процесса и т.д. Поверьте, для деловых людей, ценящих свое время, статус и репутацию, эти возможности иногда могут перевесить даже возможную материальную выгоду при выигрыше в суде.

«ЛП»: - При этом Вы говорите и о том, что разрешение конфликта при посредничестве медиатора позволяет сэкономить деньги…

- Чтобы стимулировать применение медиации, Закон о медиации №137 от 03.07.2015 года предусматривает возврат государственной пошлины в размере 100% в случае примирения сторон в первой инстанции, 75% в случае примирения в апелляционной инстанции и 50% в случае примирения в кассационной инстанции.

Но даже в том случае, если стороны не пришли к обоюдному и взаимовыгодному решению в процессе медиации в досудебной процедуре, при подаче искового заявления государственная пошлина снижается на 25%.

У сторон есть стимул, проистекающий из прагматических соображений. Учитывая все преимущества медиации, логично предположить, что сторонам выгоднее примирение, чем годами обивать пороги различных судебных инстанций, оплачивать госпошлину, гонорары адвокатам, экспертам и т.д., не имея при этом никакой уверенности, что в итоге не «останешься у разбитого корыта». В наших реалиях есть веские аргументы не спешить в суд.

В моей практике был случай, когда истец предлагал мировое соглашение, причем на выгодных для ответчика условиях, с оплатой в рассрочку, уменьшением пени, неустоек и т.д., но представитель ответчика, отказался. Угадайте почему? Поэтому, очень важно чтобы в переговорном процессе были задействованы первые лица компании, руководитель, исполнительный директор, и т.д., то есть лицо, уполномоченное принимать решение.

«ЛП»: - Из Ваших слов можно сделать вывод, что обратиться к медиаторам стороны конфликта могут как до обращения в суд, так и в процессе судебного разбирательства?

- Совершенно верно. Более того, попытка досудебного разрешения конфликта не ограничивает право подачи искового заявления, если стороны не пришли к согласию в процессе медиации. Поэтому при возникновении конфликта нет необходимости «бежать» в суд, а стоит попробовать найти решение при помощи медиатора. Обращаясь к данной процедуре, стороны добровольно и осознано выбирают путь сотрудничества, совместной выработки решений, а также проявляют готовность к взаимным уступкам и компромиссам.

«ЛП»: - Какие у сторон конфликта есть гарантии исполнения мирового соглашения в случае успешного процесса медиации?

- Очень важный вопрос. Многие обращаются в суд, считая, что только таким способом смогут не просто добиться решения в свою пользу, но и его исполнения. Так вот, мировое соглашение, заключенное в процессе медиации – это тот же документ, обязательный к исполнению. Согласно положениям Гражданского процессуального кодекса (Глава XLV), заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по месту жительства или по месту нахождения ответчика с заявлением об утверждении мирового соглашения и о выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение. При этом, данное заявление рассматривается судом в срочном порядке, в течение 15 рабочих дней с даты подачи. При вынесении определения об утверждении соглашения судья выдает исполнительный лист, подлежащий принудительному исполнению. И в данном случае заинтересованная сторона также освобождается от уплаты госпошлины.

«ЛП»: - И последний вопрос: кто может быть медиатором и насколько успешно применяется медиация в практике?

- Медиация является эффективным инструментом для решения различных споров и конфликтов, но его важно грамотно применять. В «некомпетентных руках» этот инструмент становится бесполезным.

Согласно Закону о медиации, осуществлять деятельность медиатора могут лица, имеющие высшее профессиональное образование, прошедшие курс обучения по программе подготовки медиаторов. При этом не обязательно профессиональное образование медиатора должно быть в области права – это может быть психология, менеджмент и т.д. Но базовые знания законодательства очень важны. Судья откажет в утверждении мирового соглашения, которое нарушает императивные нормы закона, общественный порядок, нормы морали, нарушает права третьих лиц, не вовлеченных в процесс медиации, и т.д. Медиатор также должен знать правовые последствия составленного документа, возможность его реализации сторонами, иначе его работа сведется к нулю.

Разумеется, только профессионального образования медиатору недостаточно. Необходимо приобрести целый ряд навыков, овладеть техниками эффективной коммуникации, управления конфликтом, организации и ведения переговорного процесса, важен разносторонний опыт и многое другое.

Лично на моем счету, в качестве медиатора, более 85%. успешно проведенных процессов медиации. Более того, стороны продолжают и далее сотрудничество. Некоторые изначально кажущиеся неразрешимыми конфликты между сторонами порождают совсем неожиданные решения. Например, в одном процессе медиации кредитор принял предложение должника стать соучредителем ООО в счет непогашенного долга. При этом к медиации они прибегли уже в ходе разбирательства в суде. Эта компания успешно работает и по сей день.

В заключении хочу отметить, что ни один суд или арбитраж не станет рассматривать разные варианты решения спора. Решение суда - это приговор для одной из сторон. Поэтому медиация в качестве альтернативного инструмента для решения спорных ситуаций вполне может поменять восприятие сторон относительно создавшегося конфликта и направить усилия в новое качественное русло.

Имея разносторонний опыт в разрешении споров любого типа, наша компания привлекается сторонами для организации процесса переговоров, включая юридическую консультацию по спорному вопросу, участие в переговорах, совместную разработку обоюдовыгодных условий мирового соглашения, в том числе, с согласия сторон, рекомендации для привлечения квалифицированно медиатора, в зависимости от типа конфликта (имущественный, коммерческий, трудовой, семейный, и т.д.), экспертов, и т.д.

Опыт показывает, что единожды прибегнув к медиации и ощутив результаты, в дальнейшем стороны также будут отдавать преимущество данной процедуре.

Подводя итоги – Медиация, это инструмент, который позволят с наименьшими усилиями получить самый оптимальный и взаимовыгодный результат для конфликтующих сторон.