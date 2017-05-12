Законодательный конвейер «для Европы»

Парламент Молдовы в 2017 году внесет 109 изменений в законы и подзаконные акты, приводящие их в соответствие с директивами ЕС. Это предусматривает Законодательная программа по реализации Соглашения об ассоциации между РМ и ЕС на 2017 год, обнародованная на прошлой неделе.

Программа обширная и сгруппирована в пять разделов. Из них три посвящены бизнесу и предпринимательству. В них можно узнать, что планируются изменения в Гражданский кодекс, регулирующие деятельность АО (в вопросе слияний и разделений) и ООО с одним участником. Также в 3 квартале должен быть утвержден Закон об аудите финансовых отчетов.

Будут изменены Трудовой кодекс (в разделах о сокращении штатов и о надлежащих условиях труда) и Закон о занятости населения, который будет бороться с неформальными зарплатами. Должны быть утверждены проекты законов об официальной статистике и о Государственной финансовой инспекции, которая будет выполнять функции внутреннего аудита, но не дублировать его. Налоговый кодекс будет дополнен положениями о постепенном повышении ставки акцизных сборов на сигареты с фильтром; об освобождении от НДС и акцизов товаров, ввозимых лицами, пребывающими из третьих стран; о гармонизации структуры акцизов на алкоголь и спиртные напитки.

Ждет утверждения проект закона о соответствии свежих фруктов и овощей (а также переработанных) требованиям качества (3 квартал). Тогда же будут изменены законы об экологическом сельскохозяйственном производстве и о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве.

Будут внесены поправки в кодексы автомобильного, морского транспорта, акты, касающиеся гражданской авиации. Наконец-то будет введен надзор за рынком двух- и трехколесных транспортных средств и квадроциклов.

В Законе о воде появятся положения об определении районов речных бассейнов и установлении административных мер в отношении международных рек, озер и прибрежных вод. Закон о качестве питьевой воды установит для нее стандарты.

Изменения в Закон о медицинских изделиях коснутся активных имплантов. В 4 квартале будут рассмотрены проекты поправок в Закон о лекарственных средствах и о ветеринарных лекарственных средствах. И вообще парламент намерен всерьез под конец года заняться ветеринарными и фитосанитарными нормами, внедрив 19 регламентов и решений ЕС, плюс ряд поправок в другие нормативные акты на эту тему.

В 3 квартале наступит время рассмотрения долгожданного проекта Таможенного кодекса. В него предполагается внести достаточно много изменений, мы его со временем обязательно рассмотрим отдельно.

Будут внедрены сразу несколько директив о банковской отчетности и консолидированных отчетах. Это касается и других финансовых учреждений, страховых компаний.

Завершает список проект, над которым в настоящее время трудятся парламентарии, - о создании Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества. Про которое сказано: «Власти Республики Молдова должны принять все необходимые меры для обеспечения возмещения средств Европейского Союза, выплаченных ненадлежащим образом».