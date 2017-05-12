Такси Кишинева: кто во что горазд

Такси создает имидж любого города. Нередко это первая услуга, которой пользуются иностранные гости, прибывающие в нашу страну через аэропорт. А от первого впечатления, как мы знаем, иногда зависит целостность восприятия.

В настоящее время в Кишиневе действуют примерно 50 фирм, предоставляющих услуги такси. Но их состав постоянно меняется: одни фирмы уходят с рынка, другие приходят. В Молдове создана Ассоциация служб такси, которую возглавляет Сергей Додон (однофамилец). Легально работающие компании получают авторизацию от местных публичных администраций и осуществляют пассажирские перевозки на основе лицензии. В этих службах насчитывается порядка 1,5 тыс. автомашин. Определить количество машин, работающих нелегально, не представляется возможным. Их несколько сотен, и обычно это личные автомашины, владельцы которых подрабатывают нелегальным извозом. Как правило, они ожидают пассажира вблизи остановок общественного транспорта, возле супермаркетов, рынков, вокзалов…

Директор компании «Davilar-Trans» (служба такси 14448) Владимир Кубасов сообщил «ЛП», что в их фирме насчитывается свыше 200 автомашин, есть собственный call-центр и система вызова такси онлайн. «Мы строим свою работу строго в соответствии с законодательством Молдовы. У нас водители официально трудоустроены и имеют все необходимые документы», - подчеркнул он.

Каждая служба такси в Кишиневе ориентируется на свой сегмент пассажиров и, в зависимости от этого, устанавливает расценки на проезд. Но важно другое. С точки зрения пассажира имеет значение время подачи автомашины, состояние автомобиля, внешний вид и вежливость водителя. Из этого складывается мнение о данном перевозчике. Пассажир, как правило, предпочитает вызывать одну и ту же службу. А многие из тех, кто часто пользуются услугой такси, выбирают фирмы, которые предоставляют бонусы за проезд (после 7 или 10 поездок на последующую дается скидка). Часть фирм имеют собственные call-центры по заказу такси по телефону, некоторые фирмы объединяются и предлагают вызов через один общий call-центр. То есть, к пассажиру приезжает из разных служб та машина, которая находится наиболее близко от заказчика. Таким образом сокращается время подачи автомашины и происходит оптимизация пробега.

В Кишиневе такси можно заказать не только через общий call-центр, но и общий сайт. Например, посредством www.itaxi.md можно онлайн вызвать такси из нескольких служб: 14222 (Taxi Meridian), 14999 (Taxi Star), 14099 (Taxi Star Бэлць), 14474 (Taxi Cab), 14428 (Taxi Limon), 14002 (Taxi National), 14911 (Taxi Echipa) и др. Сервис www.itaxi.md предоставляется с 2013 года. Клиент осуществляет заказ со своего смартфона, в котором имеется выход в Интернет. Для этого он должен зарегистрироваться на сайте, скачать приложение и получить пароль.

Водитель получает сообщение (переданное автоматически или от диспетчера) на свой смартфон. Также через смартфон водитель сообщает диспетчеру, что он принял заявку. Передвижение автомашин отслеживается через систему GPS.

В разных службах такси Кишинева стоимость пробега на один километр по городу составляет от 2,2 леев до 4 леев в VIP-такси. При посадке пассажира взимается тариф в 15, 20 или 25 леев. Это очень низкие цены по сравнению с другими столицами стран Европы.

Комментируя разницу в расценках за проезд, Владимир Кубасов подчеркнул, что выбор остается всегда за пассажиром. Обычно люди оценивают марки машин, замечают новые появившиеся на рынке службы и т. д. Если пассажир хочет ехать на машинах Hyundai, Mercedes или Skoda Octavia, то он должен быть готов заплатить за проезд больше. «Наша служба использует машины попроще — около 80% парка составляют Dacia Logan. Что касается тарифа, еще до посадки пассажир с внешней стороны передней двери машины видит предлагаемые тарифы. Это требование (о наличии в каждом такси списка тарифов) обязаны выполнять все легально работающие службы. А пассажир всегда может свериться по таксометру», - заметил Владимир Кубасов.

Исключение составляют случаи, когда услуги оплачиваются по перечислению, а заказчик не хочет подчеркивать, что пользуется такси. В таком случае ему могут прислать автомашину, не оборудованную таксометром и без указания тарифа на передней дверце.

Пассажирам, прилетающим в аэропорт Кишинева, нередко приходилось сталкиваться с проблемой. На выходе из зала прилета имеются стойки официальных перевозчиков, где указана стоимость проезда в разные районы города. Например, из аэропорта на Ботанику — 70 леев. Это фиксированная ставка. Известно, что при поездке в/из пригородов оплата производится не по таксометру, а в соответствии с фиксированной ставкой. Но что делать, если вы прилетели ночью? Стойки не работают, а водители просят от 100-150 леев и выше. Если хочешь быть принципиальным, то лучший способ — вызвать такси по телефону из города. Машина приедет за вами в аэропорт, а поездка до Ботаники обойдется в те же 70 леев.

Еще одна проблема — вызываешь из дома одну службу такси, а приезжает другая. В данном случае проблема имеет две стороны. В случае отсутствия свободных машин, диспетчер может переадресовать заказ фирме-партнеру, что вполне допустимо, ведь пассажиру надо ехать срочно. Хуже, если заказ попал к нелегальному перевозчику: его машина «без опознавательных знаков», старая, грязная, пропахшая бензином. Пассажир вправе отказаться от поездки, вызвать другое такси и убедиться, что имеет дело с машиной легального перевозчика.

На вопрос об использовании патентов Владимир Кубасов ответил так: «В соответствии с законодательством, в настоящее время система патентов на рынке такси не используется. Водители работают по трудовому договору. В Кишиневе все водители так или иначе трудоустроены в каких-то фирмах. А какие это фирмы, легально они действуют или нет — это уже вопрос к контролирующим структурам».

Интересно сравнить ситуацию на рынке такси в Кишиневе и в непризнанной ПМР. Как сообщил директор Объединенной диспетчерской службы 1517 Андрей Фабров, такси вы можете заказать в городах региона и по всему Приднестровью. Служба объединяет 8 компаний. Заказ будет выполнен той службой, чья машина находится ближе к адресу подачи. У всех фирм, входящих в службу 1517, одинаковый тариф на проезд.

Минимальная стоимость поездки составляет 10 приднестровских рублей при официальном валютном курсе около 11 рублей за доллар. Стоимость подачи машины составляет 10 рублей (а в Тирасполе в эти 10 рублей входит и проезд на расстояние в один км). Пассажир платит по счетчику, 2 рубля за километр. То есть, расценки ниже, чем в Кишиневе.

Тарификация стоимости проезда в ПМР ведется не только по таксометру, но и согласно данным GPS. Специальная программа считывает расстояние, которое проехал автомобиль с пассажиром. Зафиксированные системой GPS сведения появляются на мониторе в компьютере у диспетчера. Это дает возможность контролировать водителя.

- Следует подчеркнуть, что в отличие от Кишинева, где водители работают по найму, у нас в ПМР действует система патентов, - сообщил Андрей Фабров. - И что еще важно: применяемая система контроля сказалась на том, что даже во время снегопада наши водители не «задирали» цены на проезд, тарифы не менялись.