Новая структура Кодекса

Налоговое законодательство должно быть емким и внятным, но эту аксиому сложно применить к Молдове. В связи с этим авторы нового Налогового кодекса предлагают изменить его структуру.

Сейчас в разделе НК по налоговому администрированию есть главы, относящиеся как к налогоплательщикам (права и обязанности, санкции и т.д.), так и к налоговикам (структура, функции). Они будут перенесены в отдельные разделы. Тем более, что положения о ГНС решили перенести в НК, а не выносить в отдельный закон, как планировалось ранее.

Более спорным выглядит в глазах специалистов намерение разделить главы о подоходном налоге. Многие эксперты указывают на нечеткое разграничение положений, относящихся к физическим и юридическим лицам. Не всегда ясно, какие положения относятся и к тем, и к другим. Несмотря на то, что нормы, касающиеся нерезидентов и отдельных категорий налогоплательщиков (некоммерческих организаций, малых предприятий) выделены в отдельные главы, раздел по подоходному налогу выглядят громоздко и требует структурирования, считают они. В этом году в него ввели еще и новые положения по налогообложению лиц, практикующих профессиональную, а также независимую деятельность.

В большинстве стран применяется не один подоходный налог, а отдельно для физических лиц и налог на прибыль (корпоративный налог) для юридических лиц. Де-факто у нас и сегодня они разделены, у каждой из этих категорий налогоплательщиков своя налоговая база, свои вычеты и льготы. Осталось только это возвести в закон. Есть и более радикальные мнения. Аудитор, доктор экономики Светлана Слободяну предлагает взять за основу практику соседних стран. К примеру, в НК Румынии подоходный налог разделен на четыре раздела: налог на прибыль, налог на доход микро-предприятий, подоходный налог и налог на доход, полученный нерезидентами на территории Румынии.

«Все зависит от того, что подразумевается под физическими лицами, - замечает профессор кафедры бухучета и аудита Молдавской экономической академии Александр Недерица. - С точки зрения предприятий правильнее, чтобы эти два вида подоходного налога были в одном разделе, так как предприятие и платит налог на прибыль, и удерживает подоходный налог с физических лиц. Если же речь идет о налогообложении доходов физических лиц в общем, то эти положения у нас достаточно неразвиты. Так как их доходы в Молдове в массе невысоки, акцент поставлен на доходы юрлиц. А в развитых странах от налогообложения доходов физлиц идет львиная доля поступлений. Если мы собираемся двигаться в этом направлении, тогда стоит прописать положения по подоходному налогу в двух отдельных разделах».

В том, что оптимизировать необходимо не только НК, но и налоговое законодательство в целом, так как оно сложное и неудобное, эксперты единодушны. Налоговый кодекс создавался поэтапно в течение нескольких лет, часть норм размещена не в нем, а в нескольких законах о введении в действие отдельных разделов кодекса. Есть много подзаконных актов, которыми эти нормы регулируются. Положения о взносах в фонды социального и медицинского страхования вообще не входят в НК. Это отчасти обоснованно, так как речь идет о разных бюджетах – государственном, бюджете соцстраха и медстраха. Но само законодательство, регулирующее налоги, должно быть единым. Все эти акты нужно по возможности максимально свести в единый документ.

«Сегодня остро ощущается разрыв между разными положениями как внутри самого НК, так и между кодексом и, к примеру, законами о введении в действие разных его разделов, - говорит Светлана Слободяну. - Не говоря уже о подзаконных нормативных актах, до приведения которых в соответствие с кодексом часто «не доходили руки» (к примеру, Положение о порядке учета и начисления износа основных средств в целях налогообложения). Кроме того, уже давно чувствуется необходимость ввести в НК раздел по социальным налогам».

Закон о бюджете социального страхования, помимо бюджета, как такового, включает ставки взносов, устанавливаемые ежегодно, и льготы, а также сроки сдачи отчетов и формы отчетности. Эксперты считают, что ставки следует прописать в НК. Более упорядоченным выглядит законодательство по медицинскому страхованию. В Законе о фондах обязательного медицинского страхования утверждается только ставка взноса, а виды отчетности и правила обложения налогом вынесены в отдельный закон – О размере, порядке и сроках оплаты в фонды обязательного медицинского страхования. Он не пересматривается ежегодно, изменения в него вносятся по мере необходимости.

Члены рабочей группы по разработке НК согласны с необходимостью передачи регулирования социальных налогов минфину и переноса их в НК. Но об этом, в первую очередь, должны договориться министерство финансов и министерство труда, социальной защиты и семьи. Тем более, что администрированием взносов в соцфонд и их контролем, кроме контроля за выдачей больничных листов, де-факто занимается ГНС. Только отчетность сдается в НКСС. Но такой договоренности пока нет. Хотя содержание двух структур и двух платформ для отчетности неудобно предприятиям и невыгодно государству, отмечают эксперты.

И подчеркивают: налоговая реформа не может осуществляться сама по себе и опережать социально-экономические реформы, она лишь следует в их фарватере. Ее объективной предпосылкой может быть только существенное изменение социально-экономической политики государства.