«Набор неясностей» экологического сбора

Нынешний год начался с нововведений по т.н. экологическому сбору, которые минфину из-за неясности механизма их внедрения пришлось дорабатывать. В конце апреля был принят проект соответствующих изменений, но президент их не промульгировал и вернул в парламент на доработку. Основная претензия касается уменьшения ставок сбора при импорте.

Ситуация осложняется тем, что у предприятий в связи с поправками остались вопросы. Часть их, которые касались обложения сбором упаковки, была снята месяц назад на встрече представителей бизнес-сообщества с руководством ГНС. Ряд других вопросов должен быть освещен в поправках к закону, которые до сих пор окончательно не приняты.

И все же механизм оплаты сбора не продуман до конца и допускает двоякую интерпретацию, говорят специалисты. Не ясно, например, как действовать, если при импорте продукции в таможенной декларации не указан код упаковки. К примеру, компьютер привезен в коробке, вид картона которого не известен. «Теоретически, хозяйствующий субъект может вообще не платить сбор за нее, так как подтверждающие документы на упаковку отсутствуют, - говорит Олеся Гедрович, консультант по налоговым вопросам Ассоциации европейского бизнеса (ЕВА). – Налоговики, конечно, могут запросить информацию в стране, откуда компьютер был завезен, но если предполагаемая цена упаковки незначительна, эти усилия вряд ли оправданы».

Вопросы возникают и при покупке пластиковой упаковки. «Если предприятие приобретает ее у местных производителей, неясно, как оно должно оплачивать сбор за уже готовый продукт, - говорит руководитель одного из предприятий-производителей напитков. - В некоторых случаях подобная упаковка импортируется в коробках. Налоговики считают, что облагать сбором нужно и ее, хотя в сопроводительных документах она не выделена. К тому же в стоимость импортируемого продукта уже входит стоимость упаковки. Этот вопрос появляется у всех импортеров. Иногда предприятию приходится искать коды упаковки, а это дополнительные усилия и расходы».

«Ответы на многие существующие сегодня проблемные аспекты уже находятся в проекте поправок, принятия которых бизнес ждет, - поясняет Олеся Гедрович. - Мы с сожалением констатируем, что вариант закона, который сегодня в силе - это набор неясностей, которые необходимо очень срочно изменить».

Однако больше вопросов у предприятий теперь возникает по поводу расчета другого вида экологического сбора - платы за выброс загрязнителей, в соответствии со статьями 6, 9 и 10 Закона о плате за загрязнение окружающей среды. Согласно изменениям в этот закон, ее оплату администрирует и проверяет Экологическая инспекция (хотя отчеты сдаются в ГНС). Поэтому Экономический совет при премьер-министре и Ассоциация европейского бизнеса при участии других бизнес-структур организовали на прошлой неделе совместную встречу представителей хозяйствующих субъектов с налоговиками и экологами.

Вопросы касались субъектов платы. А именно, должна ли платить ее компания за работу кондиционера в небольшом киоске или котла для отопления в офисе, к примеру. Если следовать букве закона, то должна. Представители Экологической инспекции объяснили, что в случае сомнений предприятие может запросить у них авторизацию на объекты, которые загрязняют окружающую среду. Чтобы получить ее, инспекция проводит контроль на месте и определяет объем выбросов.

В то же время, рассчитывать плату за выброс загрязнителей сложно. Крупные фирмы решают вопрос, обратившись к специалистам, которые производят расчеты за отдельную плату. По этой плате обычно собираются маленькие суммы, но предприятию все равно приходится заниматься ее начислением и подавать декларации, причем если раньше – раз в году, то теперь – ежемесячно. Нередко получается, что расходы на такие услуги выше, чем сам налог. Эта дополнительная бюрократия для предприятий повышает их операционные и административные расходы и наносит вред бизнес-климату.

«В ходе встречи было выдвинуто предложение ограничить круг субъектов сбора в зависимости от величины выбросов и, соответственно, платы, - рассказала Олеся Гедрович. - Если речь идет о кондиционере или котле, и суммы налога незначительны, то для них установить какую-то фиксированную таксу, как сбор на благоустройство территории, например. Если это предприятие-производитель, у которого крупные объекты, загрязняющие окружающую среду, машины и оборудование, то для них налог оставить в варианте, прописанном в законе. И тогда им необходимо будет получать авторизацию в Экологической инспекции». По мнению участников встречи, требование ежемесячной подачи деклараций в любом случае должно быть пересмотрено.

Другой вопрос касался контроля со стороны Экологической инспекции. Он будет проводиться, в соответствии с Законом о государственном контроле предпринимательской деятельности, как и другими контролирующими органами, один раз в год с уведомлением об этом предприятия. Либо если хозяйствующий субъект заплатил больше налога в бюджет и запрашивает разницу к возврату.