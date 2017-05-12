«Карточный бизнес» на подъёме

Карточный сектор банковского бизнеса за последние двенадцать месяцев продемонстрировал устойчивый рост. По отдельным показателям его можно назвать «бурным». Самыми высокими темпами рос объём безналичных платежей, осуществленных физическими лицами с помощью банковских карт.

За первый квартал текущего года объем проведенных с помощью банковских карт оплат в коммерческих сетях впервые преодолел порог в миллиард леев. Согласно опубликованным на этой неделе НБМ статистическим данным, безналичные платежи с использованием банковских карт за три отчетных месяца текущего года составили в сумме 1 082 млн леев.

Это на 47% больше, чем за первый квартал 2016 года. И почти в два раза больше, чем за соответствующий период 2015 года.

При этом количество находящихся в обращении платежных карт выросло за двенадцать месяцев (квартал к кварталу) на 14,56%. По данным НБМ, на конец марта 2017 года их насчитывалось более 1,5 млн штук. Рост за два последних года в натуральном выражении составил 250 тысяч карт (при этом обратим внимание, что почти на 4/5 прирост достигнут за последние двенадцать месяцев).

Количество всех операций с картами на территории Молдовы, осуществленных в первом квартале текущего года, достигло отметки в 9 961 тыс. Это на 29% больше, чем за соответствующий период год тому назад.

Количество операций по снятию наличных выросло менее, чем на 14,4%. А количество безналичных платежей с помощью карт за двенадцать месяцев увеличилось на 62,2%. То есть, по темпам роста количество операций оплаты покупок обогнало темпы роста количества операций по снятию наличных в 4,3 раза.

Однако и за последний отчётный период, как по количеству, так и по сумме операций «снятие наличных» продолжает доминировать с существенным отрывом.

На оплату покупок в коммерческих точках за квартал приходится 3506 тыс. операций на общую сумму 1 113 млн леев. А на снятие наличных за тот же отчётный период: 5 649 тыс. операций на сумму 8848 млн леев.

Другими словами, несмотря на опережающий рост, соотношение суммы «безналичных платежей» к «снятию наличных» представляет собой соотношение 1:8.

Такой «нецивилизованный перекос» отражает пока реальную ситуацию с использованием клиентами банковских карт в Молдове.

Структура использования эмитированных молдавскими банками карточек за пределами страны диаметрально иная. За отчетный период сумма снятия наличных за границей составила менее 158 тыс. леев. Не удивляйтесь, за соответствующий период прошлого года она ниже на 18%.

При этом оплата карточками молдавских банков покупок товаров и услуг за рубежом в первом квартале текущего года составила в сумме 925 тыс. леев. То есть, почти в шесть раз больше, чем сумма снятия наличной валюты.

Комментируя рост оплаты карточками молдавских банков покупок за рубежом, наши эксперты обращают внимание, что в суммарный подсчет этого показателя попадают операции по оплате жителями Молдовы покупок в иностранных интернет магазинах. При этом лидирующей как по объемам, так и по темпам роста, по словам специалистов банков, в этом отношении остается известная китайская интернет-площадка.

Эксперты также утверждают, что если бы в нашу страну согласились напрямую доставлять товары, приобретаемые в европейских интернет-магазинах, тогда бы объемы платежей по картам в инвалюте выросли бы минимум в полтора раза. Однако, пока в большинстве случаев для покупки выбранных товаров на основных торговых интернет-площадках в Европе и в США требуется заручиться поддержкой молдавских фирм, специализирующихся на посреднических услугах такого рода.

Количество операций, осуществлённых за отчётный период в Молдове с использованием платёжных карт, эмитированных за границей, также переживает период бурного роста. За первый квартал текущего года осуществлено более миллиона таких операций. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года зарегистрирован рост этого показателя на 57%. А суммарный объем операций в леевом эквиваленте за первый квартал составил 1404 млн леев. Это на 31% больше, чем год тому назад.

За первый квартал текущего года с карточек, эмитированных иностранными банками, в Молдове было снято в виде наличных чуть более 811 тыс. леев. А объем оплаты такими карточками товаров и услуг в коммерческих точках в сумме составил 593 тыс. леев.

По мнению опрошенных нами специалистов, карточками, эмитированными зарубежными банками, в Молдове пользуются как приезжающие в страну туристы, так и работающие в Кишиневе иностранцы. Эксперты также отмечают рост использования карт банков-нерезидентов нашими согражданами, временно проживающими за рубежом.

За двенадцать последних месяцев банки существенно нарастили объемы не только карточек, но и специальных устройств для их обслуживания. Количество POS терминалов увеличено на 22%, а банкоматов – на 6%.