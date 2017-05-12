Новый посол ЕС в Молдове

Новым главой делегации Евросоюза в Молдове станет словацкий дипломат Петер Михалко. Об этом сообщили в среду европейские СМИ.

Согласно сообщениям, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини утвердила кандидатуры 46 послов ЕС в разных странах. Среди них числится и Петер Михалко, который займет пост Главы делегации ЕС в РМ. Он приступит к исполнению обязанностей с 1 сентября, сменив на этом посту Пиркку Тапиолу, который назначен послом Евросоюза в Таиланде.

Петеру Михалко 45 лет. Он родился в словацком городе Мартине. Окончил факультет международных отношений Московского Государственного института международных отношений (МГИМО). Работал на различных должностях в МИДе Словакии и посольствах за рубежом. Неоднократно бывал в Молдове, хорошо знаком с ситуацией в стране и многими молдавскими политиками. В 2007-2008 гг. работал в Миссии EUBAM, а в 2008-2009 гг. был советником специального представителя Евросоюза в Молдове Кальмана Мижеи. Содействовал открытию посольства Словакии в Кишиневе. С 2012 г. Петер Михалко является Чрезвычайным и Полномочным Послом Словакии в Греции.

Петер Михалко владеет английским, французским, греческим, румынским, русским и украинским языками. Женат. Имеет дочь.