Контакты по горизонтали

Чешская Республика представляет для Молдовы стратегический интерес, как один из крупнейших покупателей нашего вина в Европе и как один из ведущих торговых партнеров страны в целом.

Об этом было заявлено в ходе визита премьер-министра Молдовы Павла Филипа в Чехию. В прошлом году объем внешней торговли Молдовы с Чешской Республикой достиг $84,43 млн, что на 7,3% больше, чем годом ранее. Экспорт составил $28,3 млн (+2,2%), импорт 56,1 млн (+10%).

Во время встречи со своим чешским визави Богуславом Соботка глава молдавского правительства отметил ценную помощь, которую Чехия оказывает Молдове. В частности, в создании виноградарского Реестра, в области внутренних дел, в увеличении доступа к европейским стандартам строительного сектора, в области территориального планирования Молдовы и т.д.

Чехия во все времена была страной с высоким промышленным и инженерно-техническим потенциалом. В разные времена чешские предприниматели проявляли интерес к организации в Молдове производства троллейбусов, автобусов и грузовых машин AVIA, текстиля и пр. Делегация Молдовы посетила инжиниринговую компанию в Пльзене, которая предлагает услуги от первоначального эскиза, концепции, проектирования, расчета и испытаний до производства деталей и прототипов для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. Также они побывали на предприятии, специализирующемся на освещении согласно концепции «умный город» («smart city»).

В рамках визита премьер-министра Молдовы прошел бизнес-форум, в котором приняли участие более 80 предпринимателей из двух стран. В нашей стране уже действуют 53 предприятия с чешским капиталом, объем их инвестиций составляет $6 млн. «Чешские компании сейчас действуют, в основном, в автомобильной промышленности и секторе машиностроения. Учитывая большой опыт чешских предприятий в этих сферах, а также производстве электронных устройств, мы хотели бы привлечь новых инвесторов в эти отрасли», - сказала Юлия Петухов, заместитель директора Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта для Radio Praha.

По итогам визита премьер-министры Молдовы и Чехии подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области энергоэффективности и других смежных отраслях. «Чешская Республика уже много лет поддерживает Молдову в ее усилиях по проведению реформ и созданию зоны свободной торговли с ЕС. Мы пытаемся предоставить всестороннюю поддержку и помощь, делясь нашим опытом процесса трансформации», - заявил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка.

В сентябре молдавско-чешский бизнес-форум пройдет уже в Кишиневе. Тогда же состоится и третье заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В последние месяцы активизировались бизнес-контакты Молдовы со странами, которые можно охарактеризовать, как «альтернативные». Проходят встречи бизнесменов Молдовы и стран, с которыми раньше отношения как на государственном уровне, так и на уровне взаимодействия предпринимателей были, по меньшей мере, весьма скромными. К этой категории можно отнести и бизнес-форум Молдова-Монако на прошлой неделе, и состоявшаяся чуть ранее в Кишиневе встреча предпринимателей нашей страны и Пакистана.

Можно подтрунивать над экономической целесообразностью таких визитов и встреч. Но при этом нужно учитывать, что далеко не все успешные бизнес-проекты, работающие в Молдове, созданы с участием предпринимателей из крупных государств. И если «выстрелит» хотя бы один проект, обсуждавшийся в ходе молдавско-пакистанского бизнес-форума (например, приход в Молдову крупнейшего в мире фонда лечения кардиологических заболеваний Cardiaceye International Foundation), то все усилия и средства окупятся многократно.

Но основная важность этих мероприятий, думается, в том, что Молдова развивает «горизонтальные» связи: со странами, сопоставимыми по положению в мире. В этом ряду стоит и молдавско-грузинский бизнес форум, прошедший на прошлой неделе в Тбилиси, приуроченный к первому заседанию межправительственной комиссии Молдова-Грузия. Делегацию из Кишинева возглавлял министр регионального развития и строительства Василе Бытка.

На заседании комиссии отмечалось, что у наших стран есть все возможности для наращивания взаимного товарооборота. Из Молдовы в Грузию предполагается экспортировать детское питание, консервы из фруктов и овощей, сухофрукты, вино и спирты, посадочный материал, лекарственные средства, сигареты и т.д. В обратном направлении представляют интерес поставки из Грузии фундука, фруктов (в том числе цитрусовых и ягод), зелень и специи, чай, ферросплавы, азотные удобрения и пр.

По данным Национального бюро статистики Молдовы, торговый оборот между Молдовой и Грузией за 2016 год составил $18,4 млн, снизившись на 7,2% по сравнению с 2015 годом. Из них молдавский экспорт был зарегистрирован на уровне $16,9 млн, импорт из Грузии - $1,52 млн. За первый квартал 2017 года оборот вырос на 53% и достиг $4 млн. Причем на $3,3 млн было экспортировано молдавских товаров. То есть Грузия – одна из немногих стран, с которыми у Молдовы положительно сальдо торгового баланса.