ЕБРР поддержит инвестиционные проекты

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет продолжать оказывать поддержку властям Молдовы в реализации инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение, особенно в энергетическом секторе. С таким заявлением совместно выступили первые вице-президенты ЕБРР Фил Беннет и Бетси Нельсон в Никосии на встрече с заместителем премьер-министра, министром экономики Молдовы Октавианом Калмыком в ходе годового собрания Совета управляющих ЕБРР в Никосии (Кипр) 9-11 мая.

В ходе диалога представители ЕБРР высоко оценили усилия молдавских властей в реформировании банковского сектора, энергетики, инфраструктуры. Они отметили, что банк продолжит финансировать процессы модернизации Молдовы. В этом контексте стороны обсудили вопросы реализации проектов взаимоподключения электрических и газовых систем Молдовы и Румынии, модернизации Termoelectrica SA и Железной дороги Молдовы. Официальные лица также подняли проблему расширения участия ЕБРР в процессах идентификации потенциальных инвесторов, в частности, для коммерческих банков.

Вице-премьер Октавиан Калмык высоко оценил двустороннее сотрудничество с ЕБРР. Он подчеркнул, что банк многие годы выступает в качестве одного из стратегических партнеров Молдовы в реализации проектов в области энергетики, инфраструктуры, банковского сектора, развития малого и среднего бизнеса и т.д. Он также акцентировал внимание на гибкости ЕБРР в процессе обсуждения условий запуска проекта по модернизации муниципального предприятия Apă Canal, внедрение которого позволит решить ряд насущных потребностей жителей столицы.

Представители Европейского банка реконструкции и развития также выразили озабоченность в связи с низким уровнем адсорбции Молдовой финансовых ресурсов, предоставленных ЕБРР нашей стране (около 21%, согласно статистике за 2016 год). Эта проблема требует принятия со стороны властей Молдовы эффективных мер по ее разрешению.