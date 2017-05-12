В минувшую пятницу в парламенте произошло то, о чем говорили эксперты сразу после выдвижения Демпартией инициативы о переходе на одномандатную систему избрания депутатов. Тогда ряд аналитиков заявили, что сделано это с тем, дабы впоследствии по инициативе другой стороны все-таки внедрить компромиссный вариант – смешанную систему.

В самом начале заседания ничего не предвещало того, что пятница, 5 мая, станет почти исторической для избирательной системы РМ. Депутаты собрались в зале и были готовы рассмотреть не очень уж загруженную повестку дня. Но тут спикер Андриан Канду неожиданно для оппозиции предложил включить в повестку проект демократов. Социалистов это возмутило. Влад Бэтрынча заметил, что лично глава парламента обещал сделать это лишь после получения заключения Венецианской комиссии, куда проект отправили на экспертизу. Не устроила оппозицию и несоблюдение процедуры выдвижения к рассмотрению документа – без наличия заключения профильной комиссии, одобрения Постоянным бюро.

Но спикер, несмотря на возражения (в том числе и либералов), вынес вопрос на голосование. И правящее большинство ожидаемо поддержало дополнение повестки. Фракция ЛП дружно покинула зал заседаний, а лидер ПСРМ Зинаида Гречаный потребовала перерыв для того, чтобы обсудить с господином Канду «что происходит».

После возвращения спикер заявил, что следуя логике, раз уж в парламенте находится на рассмотрении два проекта по одному и тому же вопросу, следует обсудить их одновременно и решить, «что лучше для страны». И предложил пленуму обсудить инициативу президента/социалистов о введении в Молдове смешанной избирательной системы. Большинство неожиданно согласилось, а члены комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету уединились для обсуждения документов и вынесения решения по ним. Не прошло и часа, как депутатам представили первый проект.

По словам одного из его авторов, демократа Сергея Сырбу, он содержит изменения к Избирательному кодексу и Закону о статусе депутата парламента и предусматривает введение одномандатной системы голосования, а значит, отказ от партийных списков. Проектом предлагается создать 101 одномандатный избирательный округ, с учетом территориально-демографических показателей. Для представителей диаспоры предусмотрена организация досрочной регистрации, что, как считают авторы, предоставит более или менее ясную картину о том, сколько граждан с правом голоса трудятся за рубежом. Эти данные и будут учитываться при создании одномандатных округов и решении вопроса о представительстве диаспоры в парламенте.

По отношению к Приднестровью предлагается применить общий принцип организации округов. Правда, граждане региона смогут принять участие в выборах и выдвинуть своих представителей в парламент лишь после того, как официальные власти «обеспечат демократический ход голосования». Для регистрации в качестве кандидатов в депутаты претендентам нужно будет собирать в свою поддержку не менее 1 тыс. подписей избирателей из того или иного округа.

Одним из новшеств, выдвинутых демократами, станет возможность избирателей отозвать мандат депутата. Данная процедура не может быть инициирована в первый и последний год действия мандата. Отозвать народного избранника граждане смогут посредством местного референдума, по принципам, предусмотренным законодательством в отношении примаров.

По мнению социалиста Эдуарда Смирнова, выдвинутый проект является своеобразным «спасательным кругом для ДПМ, потерявшей поддержку избирателей». Его коллега Григоре Новак отметил, что инициатива, в случае, если она будет поддержана, нарушит конституционные права граждан Приднестровья избирать и быть избранными. Ведь, кто его знает, когда кишиневские власти смогут гарантировать демократический и прозрачный ход голосования в регионе. Также ему непонятно, как, где и у кого представители диаспоры, намеревающиеся побороться за депутатский мандат, будут собирать те самые 1 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. На это Сергей Сырбу отметил, что проект предусматривает для граждан, живущих за рубежом, упрощенную процедуру сбора подписей, в частности, без их проверки со стороны Центризбиркома.

Владимир Цуркан (ПСРМ) заметил, что предложенная инициатива противоречит нескольким статьям Конституции РМ. В том числе в части гарантирования права избирать и быть избранным. Также Основной закон не предусматривает возможности отзыва мандата депутата. Дискуссии могли затянуться надолго, но почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков предложил перейти к рассмотрению проекта социалистов. Что и было сделано после того, как председатель профильной комиссии Раиса Апольски заявила, что ее члены поддержали проект и предложили одобрить его в первом чтении.

Представивший проект ПСРМ Василе Боля подчеркнул, что инициатива оговаривает введение смешанной избирательной системы, в которой 51 депутат будет избран по партийным спискам, а 50 – по одномандатным округам (из которых 25 мандатов для диаспоры и Приднестровья). Голосование для избирателей Левобережья, как это видят социалисты, должно проходить на избирательных участках, открытых в контролируемых официальными властями населенных пунктах. Предлагается, чтобы представители диаспоры могли голосовать два дня, а количество бюллетеней на один участок за рубежом было увеличено с трех до пяти тысяч. Численность участков в той или иной стране предлагается устанавливать, исходя из официальных данных о количестве молдавских гражданах в каждом отдельном государстве. Например, в РФ участков должно быть не менее 150, в Италии – 40. Проект предоставляет студентам право голосовать по месту обучения, а не месту прописки. В то же время, для регистрации в качестве кандидата в депутаты по одномандатным округам, претенденту необходимо будет собрать 600 подписей. Проект социалистов не предусматривает возможности отзыва мандатов.

Господин Боля приготовился держать удар и ответить на вопросы. Но они не последовали. Ни одного. Также их не возникло и к Раисе Апольски, которая, зачитав заключение комиссии, уточнила, что ее члены не смогли прийти к общему мнению и рекомендовали пленуму поступить с проектом ПСРМ по своему усмотрению. Последовала процедура голосования. Инициативу демократов поддержали 52 из 76 депутатов, находящихся в зале. И тут социалисты вновь попросили перерыв.

После него Влад Бытрынча эмоционально заявил: «По итогам консультаций во фракции и с президентом мы заявляем, что если ДПМ не отзовет свой проект, Партия социалистов, пользующаяся поддержкой более 50% граждан, сохраняет за собой право отказаться от участия в следующих парламентских выборах, которые пройдут по одномандатной системе. И выведет граждан на протесты».

Спикер поспешил успокоить оппозицию: во-первых, в парламенте не допустимы шантаж и угрозы, во-вторых, проект ПСРМ еще не был вынесен на голосование. Стоило бы проявить терпение. И тут произошло то, что должно было стать неожиданностью для многих: в поддержку проекта социалистов проголосовали почти все депутаты, находящиеся в зале (74). Консенсус достигнут. Прогноз экспертов сбылся.

После этого профильную комиссию вновь отправили на заседание с тем, чтобы она определила дальнейшую судьбу проектов. В итоге, было принято решение об объединении инициатив, а за основу взят именно вариант социалистов о смешанной системе. Удовлетворенные и как будто удивленные таким исходом депутаты разошлись…

Решение парламента было воспринято неоднозначно. Президент сразу же заявил, что это первая победа социалистов и граждан, жаждущих изменений. А вот лидеры внепарламентских партий и нескольких десятков НПО, возмущенные таким исходом, сразу же организовали акцию протеста, в ходе которой отметили, что принятое решение противоречит Конституции и принципам демократического общества. Также они узрели в этом продвижение интересов «заинтересованных политических сил», и призвали партнеров по развитию отказаться от поддержки правительства, если парламент одобрит в окончательном чтении принятый проект. Организаторы акции пообещали, что если не будут услышаны, они продолжат протестовать, привлекая все больше людей. Не получилось. Людей в последующие дни приходило все меньше и меньше. При этом, представители других НПО распространили заявление, которым поддержали достижение консенсуса по избирательной системе.

На этой неделе в Кишиневе находилась делегация Венецианской комиссии, которая обсудила с представителями партий инициативы по изменению избирательной системы. К какому выводу они пришли – особо не распространялись. Судя по всему, позицию европейских экспертов мы узнаем не раньше июня, когда будет опубликовано их официальное заключение.

А лидер ДПМ Владимир Плахотнюк заявил в минувшую среду, что принятое решение – это первый шаг к переходу на одномандатную систему, от которой демократы не намерены отказываться.