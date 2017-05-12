В минувшую пятницу в парламенте произошло то, о чем говорили эксперты сразу после выдвижения Демпартией инициативы о переходе на одномандатную систему избрания депутатов. Тогда ряд аналитиков заявили, что сделано это с тем, дабы впоследствии по инициативе другой стороны все-таки внедрить компромиссный вариант – смешанную систему.
В минувшую пятницу в парламенте произошло то, о чем говорили эксперты сразу после выдвижения Демпартией инициативы о переходе на одномандатную систему избрания депутатов. Тогда ряд аналитиков заявили, что сделано это с тем, дабы впоследствии по инициативе другой стороны все-таки внедрить компромиссный вариант – смешанную систему.
В самом начале заседания ничего не предвещало того, что пятница, 5 мая, станет почти исторической для избирательной системы РМ. Депутаты собрались в зале и были готовы рассмотреть не очень уж загруженную повестку дня. Но тут спикер Андриан Канду неожиданно для оппозиции предложил включить в повестку проект демократов. Социалистов это возмутило. Влад Бэтрынча заметил, что лично глава парламента обещал сделать это лишь после получения заключения Венецианской комиссии, куда проект отправили на экспертизу. Не устроила оппозицию и несоблюдение процедуры выдвижения к рассмотрению документа – без наличия заключения профильной комиссии, одобрения Постоянным бюро.
Но спикер, несмотря на возражения (в том числе и либералов), вынес вопрос на голосование. И правящее большинство ожидаемо поддержало дополнение повестки. Фракция ЛП дружно покинула зал заседаний, а лидер ПСРМ Зинаида Гречаный потребовала перерыв для того, чтобы обсудить с господином Канду «что происходит».
После возвращения спикер заявил, что следуя логике, раз уж в парламенте находится на рассмотрении два проекта по одному и тому же вопросу, следует обсудить их одновременно и решить, «что лучше для страны». И предложил пленуму обсудить инициативу президента/социалистов о введении в Молдове смешанной избирательной системы. Большинство неожиданно согласилось, а члены комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету уединились для обсуждения документов и вынесения решения по ним. Не прошло и часа, как депутатам представили первый проект.
По словам одного из его авторов, демократа Сергея Сырбу, он содержит изменения к Избирательному кодексу и Закону о статусе депутата парламента и предусматривает введение одномандатной системы голосования, а значит, отказ от партийных списков. Проектом предлагается создать 101 одномандатный избирательный округ, с учетом территориально-демографических показателей. Для представителей диаспоры предусмотрена организация досрочной регистрации, что, как считают авторы, предоставит более или менее ясную картину о том, сколько граждан с правом голоса трудятся за рубежом. Эти данные и будут учитываться при создании одномандатных округов и решении вопроса о представительстве диаспоры в парламенте.
По отношению к Приднестровью предлагается применить общий принцип организации округов. Правда, граждане региона смогут принять участие в выборах и выдвинуть своих представителей в парламент лишь после того, как официальные власти «обеспечат демократический ход голосования». Для регистрации в качестве кандидатов в депутаты претендентам нужно будет собирать в свою поддержку не менее 1 тыс. подписей избирателей из того или иного округа.
Одним из новшеств, выдвинутых демократами, станет возможность избирателей отозвать мандат депутата. Данная процедура не может быть инициирована в первый и последний год действия мандата. Отозвать народного избранника граждане смогут посредством местного референдума, по принципам, предусмотренным законодательством в отношении примаров.
По мнению социалиста Эдуарда Смирнова, выдвинутый проект является своеобразным «спасательным кругом для ДПМ, потерявшей поддержку избирателей». Его коллега Григоре Новак отметил, что инициатива, в случае, если она будет поддержана, нарушит конституционные права граждан Приднестровья избирать и быть избранными. Ведь, кто его знает, когда кишиневские власти смогут гарантировать демократический и прозрачный ход голосования в регионе. Также ему непонятно, как, где и у кого представители диаспоры, намеревающиеся побороться за депутатский мандат, будут собирать те самые 1 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. На это Сергей Сырбу отметил, что проект предусматривает для граждан, живущих за рубежом, упрощенную процедуру сбора подписей, в частности, без их проверки со стороны Центризбиркома.
Владимир Цуркан (ПСРМ) заметил, что предложенная инициатива противоречит нескольким статьям Конституции РМ. В том числе в части гарантирования права избирать и быть избранным. Также Основной закон не предусматривает возможности отзыва мандата депутата. Дискуссии могли затянуться надолго, но почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков предложил перейти к рассмотрению проекта социалистов. Что и было сделано после того, как председатель профильной комиссии Раиса Апольски заявила, что ее члены поддержали проект и предложили одобрить его в первом чтении.
Представивший проект ПСРМ Василе Боля подчеркнул, что инициатива оговаривает введение смешанной избирательной системы, в которой 51 депутат будет избран по партийным спискам, а 50 – по одномандатным округам (из которых 25 мандатов для диаспоры и Приднестровья). Голосование для избирателей Левобережья, как это видят социалисты, должно проходить на избирательных участках, открытых в контролируемых официальными властями населенных пунктах. Предлагается, чтобы представители диаспоры могли голосовать два дня, а количество бюллетеней на один участок за рубежом было увеличено с трех до пяти тысяч. Численность участков в той или иной стране предлагается устанавливать, исходя из официальных данных о количестве молдавских гражданах в каждом отдельном государстве. Например, в РФ участков должно быть не менее 150, в Италии – 40. Проект предоставляет студентам право голосовать по месту обучения, а не месту прописки. В то же время, для регистрации в качестве кандидата в депутаты по одномандатным округам, претенденту необходимо будет собрать 600 подписей. Проект социалистов не предусматривает возможности отзыва мандатов.
Господин Боля приготовился держать удар и ответить на вопросы. Но они не последовали. Ни одного. Также их не возникло и к Раисе Апольски, которая, зачитав заключение комиссии, уточнила, что ее члены не смогли прийти к общему мнению и рекомендовали пленуму поступить с проектом ПСРМ по своему усмотрению. Последовала процедура голосования. Инициативу демократов поддержали 52 из 76 депутатов, находящихся в зале. И тут социалисты вновь попросили перерыв.
После него Влад Бытрынча эмоционально заявил: «По итогам консультаций во фракции и с президентом мы заявляем, что если ДПМ не отзовет свой проект, Партия социалистов, пользующаяся поддержкой более 50% граждан, сохраняет за собой право отказаться от участия в следующих парламентских выборах, которые пройдут по одномандатной системе. И выведет граждан на протесты».
Спикер поспешил успокоить оппозицию: во-первых, в парламенте не допустимы шантаж и угрозы, во-вторых, проект ПСРМ еще не был вынесен на голосование. Стоило бы проявить терпение. И тут произошло то, что должно было стать неожиданностью для многих: в поддержку проекта социалистов проголосовали почти все депутаты, находящиеся в зале (74). Консенсус достигнут. Прогноз экспертов сбылся.
После этого профильную комиссию вновь отправили на заседание с тем, чтобы она определила дальнейшую судьбу проектов. В итоге, было принято решение об объединении инициатив, а за основу взят именно вариант социалистов о смешанной системе. Удовлетворенные и как будто удивленные таким исходом депутаты разошлись…
Решение парламента было воспринято неоднозначно. Президент сразу же заявил, что это первая победа социалистов и граждан, жаждущих изменений. А вот лидеры внепарламентских партий и нескольких десятков НПО, возмущенные таким исходом, сразу же организовали акцию протеста, в ходе которой отметили, что принятое решение противоречит Конституции и принципам демократического общества. Также они узрели в этом продвижение интересов «заинтересованных политических сил», и призвали партнеров по развитию отказаться от поддержки правительства, если парламент одобрит в окончательном чтении принятый проект. Организаторы акции пообещали, что если не будут услышаны, они продолжат протестовать, привлекая все больше людей. Не получилось. Людей в последующие дни приходило все меньше и меньше. При этом, представители других НПО распространили заявление, которым поддержали достижение консенсуса по избирательной системе.
На этой неделе в Кишиневе находилась делегация Венецианской комиссии, которая обсудила с представителями партий инициативы по изменению избирательной системы. К какому выводу они пришли – особо не распространялись. Судя по всему, позицию европейских экспертов мы узнаем не раньше июня, когда будет опубликовано их официальное заключение.
А лидер ДПМ Владимир Плахотнюк заявил в минувшую среду, что принятое решение – это первый шаг к переходу на одномандатную систему, от которой демократы не намерены отказываться.
Депутат парламента РМ.
Депутат парламента.
Депутат парламента.
Почетный председатель Демократической партии Молдовы.
Председатель парламента РМ.
Депутат парламента.
Предприниматель.
Депутат парламента РМ.
Депутат парламента РМ.
Депутат парламента РМ.