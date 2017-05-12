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Прощальный День Европы

№ 18 (1184) 12 May 2017

В Молдове с 13 по 19 мая пройдут празднования Дня Европы. Делегация ЕС в Кишиневе намерена использовать их для информирования молдавской общественности о помощи, предоставляемой Евросоюзом нашей стране, Европейской политике соседства и о «Восточном партнерстве».

 

Традиционно будет организован «Европейский городок». Он откроется 13 мая и разместится в центральном парке столицы. Посетители получат возможность узнать о проектах ЕС в Молдове, принять участие в дискуссиях, посетить школу европейских языков и т.д. Запланирована и обширная культурная программа, включая фестиваль под открытым небом.

 

День Европы установлен в честь подписания Декларации от 9 мая 1950 года о создании сообщества европейских государств, основанного на общих ценностях.

 

Нынешний День Европы станет прощальным в Молдове для Главы Делегации ЕС Пиркки Тапиола. С 1 сентября его сменит дипломат из Словакии Петер Михалко.

5970 Автор: Соб. инф.
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