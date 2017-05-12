Лесные пасеки в опасности

Руководство Национальной ассоциации пчеловодов Молдовы считает, что агентство «Moldsilva» проводит обработку лесных массивов с нарушением действующего законодательства.

По заявлению ассоциации, агентство «Moldsilva» анонсировало в прессе предстоящую акцию 3 мая. Между тем, на конец апреля – начало мая приходится период цветения широкого спектра сельхозкультур и лесной флоры. Соответственно, ради сохранения здоровья полезных насекомых-опылителей, защиту растений следует проводить в исключительных случаях, если риски развития болезней и вредителей очень высоки. Пчеловоды не уверены, что специалисты лесного хозяйства эти риски оценили объективно.

Кроме того, как утверждают представители ассоциации пчеловодов, агентство «Moldsilva» не представило заблаговременно в примэрии сел, как того требует закон, графики проведения защитных мероприятий и сведения о тех препаратах, которые будут применены. Соответственно, пчеловоды не могли заранее оценить степень токсичности этих пестицидов для пчел.

В итоге им пришлось экстренно «действовать по обстановке» - закрывать пчел в ульях. Однако, в условиях повышения температуры эта вынужденная мера может привести к гибели насекомых. Лучшим решением в сложившейся ситуации была бы эвакуация пасек из районов проведения обработок лесных участков пестицидами. Но для этого необходимо время и предваряющая информация.