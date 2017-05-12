Италия настаивает на либерализации

Итальянская сторона настаивает на либерализации рынка регулярных международных пассажирских перевозок между нашими странами. Об этом было заявлено на рабочей встрече в минтрансе Молдовы с коллегами из Италии.

Переговорные группы возглавляли вице-министр транспорта Молдовы Серджиу Букатару и директор управления международного автомобильного транспорта минтранса Италии Массимо Коста,.

Исполнительный директор Союза транспортников и дорожников Думитру Албулеса пояснил «ЛП», что переговоры в основном касались «технических» вопросов взаимодействия, но были затронуты и весьма важные для обеих сторон и для бизнеса проблемы.

Дело в том, что соглашение между Молдовой и Италией по вопросам международных автомобильных перевозок было подписано еще в 1997 году. Оно ратифицировано парламентом Молдовы, но не ратифицировано парламентом Италии. По этой причине пассажирские перевозки между странами до сих пор осуществляются или по системе Interbus или в режиме нерегулярных перевозок. А грузовые перевозки - на основании разрешений ЕКМТ и контингента двухсторонних и транзитных разрешений, которыми ежегодно обмениваемся стороны.

На нынешнем заседании технической комиссии стороны договорились урегулировать пассажирские перевозки между нашими странами. Другими словами, дать возможность транспортным операторам открыть регулярные маршруты.

Как заявил Думитру Албулеса, «это очень хорошо и для перевозчиков, и для пассажиров из Молдовы. Транспортные фирмы уже могут подавать до середины августа 2017 года предварительные заявки на открытие регулярных рейсов на Италию».

Поскольку рейсы будут осуществляться на паритетной основе, молдавские транспортные операторы должны заключить договора с партнерами из Италии и наоборот. До либерализации рынка международных транспортных перевозок пассажиров между нашими странами разрешения будут выдаваться на 3 года.

Вопрос либерализации рынка предстоит решить законодательно. Что подразумевает либерализация? Если несколько итальянских транспортных операторов подали заявку на право выполнять рейсы из Италии в Молдову, то их заявки должны быть утверждены. Причем на то время, как они просят. Если все фирмы захотят отправлять автобусы в одно и то же время, например, из Рима на Кишинев в 10 утра, - для итальянцев это не проблема. В Италии именно так и происходит.

В отличие от этого, в Молдове транспортные операторы должны участвовать в конкурсе на право обслуживать маршрут, а время отправления автобусов регламентируется. Так записано в Кодексе автомобильного транспорта Молдовы. В результате, по расписанию в 10 утра может отправиться автобус только одной фирмы, а автобусы других фирм с интервалом как минимум в один час.

Итальянцы этого не понимают. «Если пассажирам и перевозчикам удобнее выезжать в 10 утра, зачем насильно заставлять их ехать позже или раньше?» То есть, на уровне минтранса необходимо внести в парламент Молдовы предложения для изменений в Кодексе автомобильного транспорта.