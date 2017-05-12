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Supraten продолжает рост

№ 18 (1184) 12 May 2017

Крупнейший производитель строительных и отделочных материалов в Молдове, АО Supraten зарегистрировало по итогам прошлого года рост продаж на 3%, с 1 051 млн леев в 2015 году до 1 082 в 2016.

 

При этом прибыль предприятия незначительно снизилась: с 14 млн леев до 13,91 млн. Генеральный директор Supraten Николай Триколич эти показатели объяснил так:

 

«Мы поддерживали и будем поддерживать наших торговых партнеров, предприятия малого и среднего бизнеса в регионах. Объемы продаж у них небольшие (относительно Кишинева), но они дают людям возможность купить все необходимое на месте, а не ехать несколько десятков километров только для того, чтобы приобрести мешок клея для плитки или ведро краски».

 

На просьбу оценить динамику рынка стройматериалов в Молдове Николай Триколич сказал, что тенденций к росту пока отметить не может. Скорее, можно говорить о стабильности. И добавил, что очень хорошо поддерживают рынок различные проекты, финансируемые Евросоюзом и другими партнерами по развитию. По ремонту школ, детских садов, строительству водопроводов и пр. «Они все небольшие, но их много», - пояснил генеральный директор.

 

Всего в системе Supraten в настоящее время работает около 1100 сотрудников. Средняя зарплата, отметил г-н Триколич, у них значительно выше, чем в среднем по национальной экономике.

3650 Автор: Игорь ФОМИН
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