«Белая радуга» и другие шедевры Евгения Доги

В Национальном театре оперы и балета имени Марии Биещу 7 мая при аншлаге с большим успехом прошел концерт «Евгений Дога: 80 вёсен». Зал бурными овациями стоя приветствовал маэстро. Дирижером и автором музыкальной концепции стал Думитру Кырчумару, участвовали симфонический оркестр и хор театра оперы и балета. Музыкальный праздник продолжался более трех часов.

Первым номером программы стала кантата «Белая радуга» на стихи Эмиля Лотяну. Солировала Анна Черникова. Кантату сопровождал видеоряд из художественных композиций Эндрю Гонзалеса, слияние его с музыкой было столь же гармоничным, как сотрудничество в кино Лотяну и Доги. Режиссер гала-представления Александру Василаки разъяснил для «ЛП», что легло в основу его концепции. «Визуальный ряд я построил, вдохновившись музыкой композитора. Все его произведения пронизаны любовью к прекрасному и возвышенному, к женщине, матери. Мы работали несколько недель, слушая, и монтируя визуальный ряд для каждого музыкального номера. Было сложно, потому что чувствовали большую ответственность перед музыкой известного композитора. Очень важно было найти «ноту» соприкосновения между музыкой и видео. Первое произведение, на мой взгляд, очень монументально: ведь в нем «встречаются» два великих мастера - Дога и Лотяну. Я не хотел строить видеоряд, отталкиваясь только от основной музыкальной темы кантаты «Белая радуга». А подошел к делу шире, ведь произведение связано с человеческой душой, духовностью».

Александру Василаки искал видеоряд в разных образах, и лучше всего к кантате подошли композиции скульптурного типа. В целом режиссер удовлетворен тем, как прошел спектакль: в зале царила чудесная атмосфера, в конце программы зрители долго аплодировали стоя. Чувствовалось, что расходиться не торопятся. «Считаю, что это был очередной успех Евгения Доги».

В программе звучали музыкальные отрывки из кинолент «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Мария, Мирабелла», самые известные песни из репертуара композитора. Специально для выступления на концерте в Кишинев приехала Анастасия Лазарюк. Также солировали Юрий Садовник, Марианна Буликану, Виталий Адвахов, Василий Иову, мужской дуэт «Аккорд», Анна Морару, Ион Тимофти. И, конечно, великолепен был сам маэстро на сцене.

«Мы, конечно, попытались выбрать одни из самых лучших произведений Евгения Доги, - говорит дирижер Думитру Кырчумару. - И тут появилась проблема со временем: изначально концерт вышел на пять с половиной часов. Поэтому часть номеров, к сожалению, пришлось сократить. Из огромного репертуара маэстро отобрали самое популярное из разных жанров. Однако, не смогли включить отрывки из его известных балетов «Лучафэрул» и «Венансия» - они не встраивались в формат программы. Добавило новых красок в гала-концерт участие приглашенных артистов Анны- Марии Донос и Анастасии Лазарюк. Творчество маэстро имело огромное влияние на карьеру Анастасии и наоборот. Концерт получился очень удачным. При таком обширном текущем репертуаре коллектив блестяще справился с программой. И хор звучал просто потрясающе, благодаря главному хормейстеру Олегу Константинову».