Молдова и Турция заложили камень

Турецкие бизнесмены построят в городе Комрат современную гостиницу. Инвестиции в «Chateau Comrat» составят $2 млн, объект планируется сдать в эксплуатацию через полтора года. Первый камень в фундамент гостиницы, которая призвана стать «визитной карточкой» столицы Гагаузии и всей автономии, заложили премьер-министры двух стран Павел Филип и Бинали Йылдырым.

Церемония во всех смыслах оказалась символической. «Гостиница, фундамент которой мы сегодня закладываем, станет еще одним примером развития экономических отношений между Молдовой и Турцией, находящихся на подъеме», - заявил глава турецкого правительства. Ранее на брифинге в Кишиневе после встречи со своим молдавским коллегой Бинали Йылдырым призвал строить на основе дружественных отношений между Анкарой и Кишиневом новое стратегическое партнерство, «чтобы поддерживать друг друга как в хорошие времена, так и в трудные».

Перед этой встречей было объявлено, что правительство Турции оказало помощь Молдове в сумме 100 тыс. евро для устранения последствий снегопада в конце апреля. Глава молдавского кабмина поблагодарил за этот жест и отметил, что Турция вносит значительный вклад в развитие образования в Молдове, здравоохранения, сельского хозяйства, инфраструктуры и других сфер. Посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координированию TIKA в данный момент в нашей стране реализуются или завершены недавно 24 проекта на сумму около 2 млн евро. Инвестиции бизнесменов Турции в экономику Молдовы, по оценкам турецкой стороны, превысили уже $300 млн.

На встрече премьер-министров Молдовы и Турции, как сообщила пресс-служба правительства, обсуждался широкий спектр вопросов торгово-экономического, образовательного и культурного характера. Стороны отметили, что после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Молдовой и Турцией с 1 ноября 2016 года у предпринимателей двух стран появились новые возможности для наращивания торговли, инвестиций, создания совместных предприятий. Была затронута и проблема грузовых автомобильных перевозок между Молдовой и Турцией, а также транзита через их территорию. В этой сфере в конце прошлого года у молдавских перевозчиков возникли определенные опасения из-за изменения позиции турецких властей по свободному доступу транспортных средств Молдовы на свою территорию. Премьер-министр Павел Филип призвал Бинали Йылдырыма способствовать сохранению либерализованного режима для автомобильных грузовых перевозок.

Стимулировать взаимную торговлю и инвестиции, выявить норвые возможности для сотрудничества и помочь в установлении прямых контактов между бизнесменами двух стран был призван и молдавско-турецкий деловой форум, состоявшийся в рамках визита премьер-министра Турции в Кишинев. Во встрече приняли участие представители порядка 200 компаний с обеих сторон. Приветствуя участников форума, премьер-министр Павел Филип высоко оценил вклад турецкого бизнеса в развитие Молдовы и отметил, что Турция входит в число ведущих торговых и инвестиционных партнеров нашей страны. «Дальнейшее укрепление отношений с Турецкой Республикой чрезвычайно важно. И не только с точки зрения расширения торговли, привлечения турецких инвестиций и технологий, но и с точки зрения опыта осуществления структурных реформ, направленных на развитие устойчивой экономики и повышение качества жизни граждан», - цитирует слова премьер-министра пресс-служба правительства.

Глава турецкого правительства Бинали Йылдырым в свою очередь выразил уверенность, что бизнес-форум откроет новые горизонты для предпринимателей двух стран. «Чрезвычайно важно устранить барьеры на пути двусторонних экономических отношений, и подобные встречи как нельзя лучше способствуют этому», - отметил премьер-министр Турции. На форуме представили данные, согласно которым взаимный товарооборот между Молдовой и Турцией в 2016 году превысил $334 млн, в нашей стране работают более 1,2 тыс. компаний с турецким капиталом.

В ходе совместного визита в Комрат премьер-министры Молдовы и Турции провели встречи с руководством автономии, обсудили проблемы развития региона и договорились о дальнейших шагах по поддержке автономии. Бинали Йылдырым подчеркнул, что этнические гагаузы выступают в качестве «моста» между Молдовой и Турцией. «Этот мост не из камня, а духовный. Присутствие гагаузов на этой территории только укрепляет отношения между Молдовой и Турцией», - заявил премьер-министр Турецкой Республики.

До настоящего времени, при поддержке Турции на территории Гагаузии были реализованы более 350 проектов. Только в последнее время через Агентство TIKA в автономии был построен 15-квартирный жилой дом в Чадыр-Лунге для расселения семей, пострадавших от прошлогоднего наводнения, возведен детский сад в Копчаке и укомплектован новой мебелью и оборудованием в Комрате. Уже разработаны проекты по ремонту при поддержке правительства Турции Комратской больницы и обеспечения питьевой водой города Вулкэнешть.

Но турецкие власти не ограничивают свою помощь только территорией Гагаузии, подчеркивая тем самым дружеское отношение к Молдове в целом. Свидетельством этому стало и открытие в ходе визита Бинали Йылдырыма Отделения клинической реабилитации Института матери и ребенка, которое было также отремонтировано благодаря финансовой поддержке правительства Турции агентства TIKA. Выступая на церемонии открытия, премьер-министр Молдовы Павел Филип подчеркнул, что реновация отделения соответствует стратегическим требованиям кишиневского правительства, которое намерено запустить ряд важных реформ в области здравоохранения, реформу больницы, первичной медико-санитарной помощи, а также реформу наблюдения за состоянием здоровья общественности».

Проект реновации Отделения клинической реабилитации включает в себя капитальный ремонт помещений и оснащение современным медицинским оборудованием. Услугами центра ежедневно смогут воспользоваться порядка 450 пациентов. Премьер-министр Турции заявил, что между нашими странами есть огромный потенциал сотрудничества в сфере здравоохранения. «Посредством агентства TIKA мы стараемся реализовать проекты максимальной ответственности, частью которых является и реновация этого помещения. Сегодняшнее мероприятие очень важное, поскольку инвестиции, которые мы вкладываем в детей – это инвестиции в будущее», - подчеркнул Бинали Йылдырым.

В ходе посещения Гагауз Ери премьер-министры Молдовы и Турции приняли участие также в работе IVВсемирного конгресса гагаузов, на который съехались этнические гагаузы со всего мира.