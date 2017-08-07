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Княжеский визит

№ 17 (1183) 05 мая 2017

Республика Молдова и Княжество Монако подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Это стало одним из итогов визита в нашу страну правящего князя Альбера II.

 

Приоритетными областями сотрудничества определены охрана окружающей среды и развитие возобновляемых источников энергии, АПК, туризм и гостиничное хозяйство, культура, образование и спорт.

 

Помимо этого, Фонд Альбера II рассмотрит возможность поддержки ряда экологических проектов, реализуемых в Молдове. В частности, княжеский Фонд готов рассмотреть варианты помощи национальному парку Орхей, участвовать в восстановлении Ботанического сада, включиться в планы сохранения на территории Молдовы 10 видов птиц из Красной книги.

 

На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Павлом Филипом Альбер II заявил: «Я высоко ценю диалог, который мы развиваем, и который способствует сближению наших стран».

 

В рамках визита князя Монако впервые состоялся деловой форум бизнесменов двух стран.

9060 Автор: Соб. инф.
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