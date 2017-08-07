История с археологией

Среди археологов 1970- х ходила такая «байка». Якобы на юге Молдовы случайно был обнаружен клад Зопириона - полководца Александра Македонского: шлем и несколько комплектов поножей (элементов защиты голени). Проезжавший мимо мотоциклист шутки ради надел шлем и уехал. Его, конечно, искали... А эта история якобы легла в основу фильма «Джентльмены удачи».

Такая история вполне могла бы приключиться с любым артефактом. А как на самом деле обстоят дела с охраной археологического наследия в Молдове? Не так давно министерство культуры приняло положение об организации и функционировании Национальной археологической комиссии. О ее целях, задачах и об «истории с археологией» в республике мы говорим с заместителем министра культуры Георге Постикэ.

«Нынешний документ отменил прежнее положение, датированное 2010 годом, - объясняет Георге Постикэ. - Необходимость в его пересмотре возникла после принятия парламентом Закона об охране археологического наследия. Плюс к тому, истек срок работы старой комиссии. Новое положение коренным образом отличается от прежнего. Согласно документу, в комиссию входят эксперты в области археологии из всех археологических учреждений Молдовы — их шесть. Это Молдавский государственный университет, Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ, Высшая Антропологическая Школа, Институт культурного наследия Академии наук Молдовы, Национальное агентство по археологии и Национальный музей истории Молдовы. Таким образом, Национальная археологическая комиссия — межведомственное учреждение, которое занимается специфическими проблемами в данной области».

Как пояснил Георге Постикэ, во-первых, оно рассматривает заявления для получения авторизации для проведения археологических раскопок. Во-вторых — проблемой рассмотрения археологических отчетов, потому что каждый археолог, получающий авторизацию, обязан представить по результатам исследований научную работу. Эти отчеты комиссия рассматривает очень тщательно.

Заместитель министра отметил, что в числе функций экспертов - наблюдение над проведением археологических раскопок, изучение положения дел в области археологического культурного наследия и выдача соответствующие рекомендации министерству культуры. Важно то, что при проведении работы не на должном уровне комиссия имеет право применить санкции. Но пока таких случаев не было. Одной из основных проблем в науке г-н Постикэ назвал предоставление в срок научных отчетов. Это, в частности, связано с большим объемом материала: много времени занимает его обработка.

Вообще все находки и документация сдаются в Национальный музей истории, где имеется специальный археологический архив. А также кое-что получают районные музеи, если они обеспечивают необходимые условия для охраны. «Археологический материал — это культурное мобильное наследие, которое охраняется законом», - подчеркнул Георге Постикэ.

По последним данным, в Молдове более восьми тысяч археологических памятников. Точную цифру замминистра пока назвать не может, так как именно сейчас специалисты занимаются инвентаризацией: проводится паспортизация памятников, уточняется их количество. Последняя инвентаризация проводилась в 1993 году. За это время некоторые памятники разрушились, открыто много новых. Так, Национальное агентство по археологии за последние годы выявило несколько сотен новых памятников.

Археологические открытия случаются разными способами. Не так давно появился новый способ выявления памятников — на основе старых топографических карт, например, исследуя курганы. Курганы отмечались на топографических картах еще в царское время. И сейчас на основе этих карт появляются новые данные. Самый современный вид поиска — так называемый Google Maps - лидер среди современных картографических сервисов, предоставляющих спутниковые интерактивные карты онлайн. Ученым очень интересно работать с такого рода материалами. И если внимательно просмотреть карты Молдовы, снятые со спутника, то возле некоторых сел специалисты идентифицируют новые курганы, земляные крепости. На основе этого метода появились сотни новых памятников.

Археологические памятники делятся на несколько видов. Есть поселения — их лучше изучать весной, когда распахана земля. На ее поверхности обнаруживаются черепки, на местах жилищ имеются скопления обмазки. Это характерно для поселений трипольской культуры. В поселениях эпохи бронзового века находят так называемые зольники: круглые зольные пятна, в которых находится керамика, обмазка, кости. И эти памятники тоже иногда видны при космической съемке.

Грунтовые могильники обнаружить труднее — они не имеют на поверхности никаких насыпей и обычно открываются случайно во время строительных работ.

Один из наиболее насыщенных археологическими находками признан Сынжерейский район — в нем более 500 памятников. Он же и один из наиболее исследованных. Также Единецкий район — около 400 памятников. Они разных времен, начиная от палеолита до позднего средневековья. Некоторые памятники видны на поверхности земли, например, курганы. Это насыпи высотой от полуметра до десяти метров, во всех курганах есть погребения. Если вы видите курган на территории Молдовы, то будьте уверены, что это памятник археологии. Это некрополи, которые были возведены в эпоху энеолита или бронзового века, где-то 4-3 тысячелетие до нашей эры. В них от одного до двадцати-тридцати погребений.

Ученые курганы изучают. Но в определенном смысле изучение означает снос некрополя. Обычно исследуются курганы, находящиеся в зоне строительства. «Вообще курганы, земляные крепости составляют элемент нашего культурного ландшафта, - комментирует Георге Постикэ. - Большинство земляных насыпей расположено на юге: там степи, а именно в степях обитали кочевники. По левобережью Днестра и на севере — в районе Бэлць, а также вдоль рек Днестра, Прута и Реута. Это памятники, которые охраняются законом, и их нельзя разрушать. Обычно поверхность курганов вспахивается на глубину до полуметра, и это не считается нарушением. Если вспахивается долго, то его разносит в разные стороны, и тогда на поверхности появляются человеческие кости, остатки керамики и т. д. Курганы высотой более трех метров не распахиваются, они представляют особый интерес. Для меня главное — что это элементы пейзажа, части культуры. Ведь холмы возникли в эпоху строительства пирамид в Египте. И по сути они являются своеобразными пирамидами, только созданными не из камня, а из земли».

Геродот еще в V веке до нашей эры писал, что в нижней части реки Тирас сохранились царские курганы киммерийцев. Киммерийцы — народ, живший в начале первого тысячелетия до нашей эры. Для Геродота наши курганы уже являлись археологическими памятниками. Они и сейчас есть в низовьях Днестра высотой 8-10 метров. Всего в Молдове около 5 000 курганов. Разумеется, к каждому такому памятнику охрану не поставишь. Но закон есть закон. В каждом районе имеется археологический реестр, в котором ведется учет памятников. И местные власти должны следить за порядком и принимать меры к копателям.

Все мы слышали про «черных археологов», и в Молдове в последнее время их было немало. Однако в прошлом году парламент принял закон, согласно которому был модифицирован уголовный кодекс и за «черную археологию» введены санкции - как штрафы, так и уголовная ответственность.

Георге Постикэ считает, что жители районов и сел должны быть информированы об археологических ценностях и следить за их сохранностью. По закону все, что находится в земле, является государственной собственностью, и все найденные артефакты должны быть сданы в государственные музеи.

Исходя их мировой практики предмет, которому больше 50 лет, может считаться археологическим. В нашем законе это не прописано. Раньше в Молдове раскопки памятиков проводились от эпохи палеолита до позднего средневековья — XVII века. Более поздние периоды с точки зрения археологии не исследовались. В последние 20 лет подход изменился: проводятся исследования и изучаются даже памятники XX века. Так, в Кахул были обнаружены катакомбы, построенные в XIX веке, подземные тоннели. А в США, например, находят ...бутылки из-под пива начала прошлого века. Их уже не производят, и они тоже интересны, как музейные экспонаты. Даже появился термин — индустриальная археология — исследование эпохи развития промышленности.

Все мы знаем о культурно-природном заповеднике Старый Орхей. В нем концентрируются остатки поселений, начиная с палеолита до нового времени. Там, что очень важно, на одном месте есть наслоения всех исторических эпох, известных на территории Молдовы. Такая своеобразная историческая книга. Обычно поселения бывают одного слоя, скажем, поселение раннего средневековья. Или двух - трехслойным. А таких мест, где на одном месте имеются от 10 до 15 наслоений - очень мало. Также в Молдове есть аналогичное поселение возле села Ханска Яловенского района. Там, на опушке леса, имеются наслоения от энеолита до XV века.