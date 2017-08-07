«Креативные и устойчивые города: роль культуры и творчества в городском развитии», - так называется Национальный культурный форум, стартовавший в четверг в Кишиневе в рамках культурной программы ЕС на 2015-2018 гг.

Участники форума - специалисты в области культуры из-за рубежа, эксперты и представители местных властей проведут обзор и оценку концепции «творческих городов» и пути ее реализации в Молдове, а также проанализируют потенциал для комплексного городского развития.

Концепция стала популярной среди политиков и практиков, которые озабочены будущим городов. Творческие индустрии и культурные ресурсы рассматриваются, как средство для развития городов в постсоциалистической экономике.

Участники форума изучат опыт коллег из Словакии, Эстонии, Украины и других стран по превращению промышленных городов в европейские столицы культуры, а также узнают о поддержке творческого предпринимательства в малых и средних городах.

Для экспертов из стран Восточного партнерства будет организовано закрытое рабочее совещание по инициативе Creative Towns and Regions Initiative. В семинаре участвуют представители Мцхета-Мтианети (Грузия), Орхей (Молдова), Сисиан (Армения), Светлогорск (Беларусь), Шамкир (Азербайджан) и Косов (Украина).