«Efes Moldova»: инвестиции в экопроекты не приносят прибыли, но должны обеспечить конкурентное преимущество

В 2017 году компания «Efes Moldova» продолжила активное развитие проектов по улучшению менеджмента управления отходами и повышению энергоэффективности. Эти многомиллионные инвестиции — из категории долгосрочных: они направлены не столько на извлечение дополнительной прибыли, сколько на получение конкурентного преимущества на рынке.

Программы по экологической безопасности производства компания внедряет с 2008 года. Сегодня, кроме прочего, на предприятии установлены современные системы забора пыли, а также фильтры, поглощающие углекислый газ (CO 2 ), выделяемый в процессе ферментации. Три года назад завершилась реконструкция очистных сооружений стоимостью в $4 млн. Новая система очистки стоков соответствует как национальным нормативам, так и жестким международным стандартам в области экологии. Очищенные сточные воды кишиневского пивзавода разбавляют общие стоки в муниципальную канализационную сеть, сокращая затраты на их доочистку силами «Apa Canal». Данный проект — исключительно социальный: он не предполагает возврата капиталовложений и требует затрат в 6 млн леев в год.

«Efes Moldova» оказалась первой (и пока единственной) частной структурой, которая еще пять лет назад - раньше муниципалитета - внедрила систему по сбору и утилизации пластиковой бутылки (ПЭТ). Так, компания установила в столице 150 фирменных контейнеров для раздельного сбора «пластика», обеспечив его дальнейшую переработку.

Заключив партнерское соглашение об утилизации ПЭТ с фирмой «ABS», «Efes Moldova» частично решает и «мусорную проблему» конкурентов. В фирменных контейнерах аккумулируется как свой, так и чужой «пластик», за который никто, кроме кишиневского пивзавода, ответственности пока не взял. Эта кампания проводится под лозунгом «Colectam pentru ca ne pasa!», в ходе которой продвигается культура раздельного сбора отходов среди населения. Озабоченность пивовара понятна: на момент запуска проекта он использовал 1000 тонн ПЭТ-упаковки в год, которая в стране не перерабатывалась.

В дальнейшем предприятие стало снижать объем использования ПЭТов за счет роста доли экологичной упаковки — стеклянной бутылки. Эта тара на предприятии относится к возвратной (многооборотной). В 2014-2015 гг. 70% продаж «Efes Moldova» приходилось на продукцию с возвратной тарой (бутылки емкостью 0,5 и 0,33 мл, а также кеги для разливного пива). Сегодня уже порядка 90% «продуктового портфеля» «Efes Moldova» сформировано на возвратной таре. Исключение составляет разве что пиво «Efes», где используется невозвратная бутылка. Причина в том, что на внутреннем рынке продается лишь 30% пива данной марки, остальное экспортируется во Францию, Австрию, Великобританию и другие страны ЕС.

По словам операционного директора компании Александра Пасат, использование многооборотной тары для предприятия — серьезное преимущество. «Нам удалось наладить систему, которая позволяет вернуть 70-80% собственной стеклянной тары. Учитывая, что одна бутылка используется для 5-6 производственных циклов, это существенно снижает себестоимость продукции. Процесс еще далек от совершенства: рынок недостаточно подготовлен по сравнению с тем же западноевропейским, где бутылка возвращается на производство в 100% случаев. В будущем мы рассматриваем возможность запустить сеть пунктов по приему стеклотары, как это практиковалось в советское время. За 30 лет данный механизм никто не пытался «перезапустить»: сегодня тару собирают исключительно как «стеклобой», который продают для нужд стекольным заводам. Наша система возродила его отчасти. Пока в ней задействован только мелкоформатный продовольственный ритейл и HoReCa, однако мы намерены привлечь к процессу и крупные сети».

«Efes Moldova» через своих дистрибьюторов применяет два способа возврата тары. В традиционной рознице прием вторичной тары организован по принципу продажи пива и его потребления «на месте». Также практикуется обмен бутылки при покупке пива. В супермаркетах этот механизм не работает, однако возможное партнерство сейчас рассматривается. Оно предполагает установку в торговых залах «Reverse Vending Machines» - аппаратов самообслуживания для возврата бутылок. Эти устройства оснащены системой идентификации упаковок с распознаванием логотипа производителя. Стоимость одного аппарата варьирует в пределах 10 тыс. евро. Компания готова пойти на такие инвестиции и уже провела переговоры с несколькими заинтересовавшимися сетевиками.

Проект любопытный: он позволит торговым сетям сыграть на отличиях, обеспечив им дополнительный покупательский поток. За возврат бутылки аппарат выдает чек, сумма которого списывается из общего чека покупок. Такая практика широко распространена в Скандинавских странах и Европе, где ритейл использует разные инструменты, повышающие как посещаемость магазинов, так и гражданскую ответственность самих потребителей.

Охват столь солидного канала, как сети, оправдан. Они занимают 17% рынка продовольственного ритейла или 6,8 млрд леев (323 млн евро). К началу нынешнего года в Молдове действовали 190 супермаркетов и гипермаркетов, а также 3 магазина формата «cash & carry». С другой стороны, в связи грядущим вступлением в силу нового закона об отходах, коммерсанты так или иначе будут вовлечены в систему сбора и утилизации мусора. Они станут частью той же цепи, что и производитель, с которым ритейл будет вынужден разделить ответственность.

«Новый закон основан на стандартах Евросоюза, где ключевой является формула «загрязнитель платит», - отметил г-н Пасат. - Тот факт, что пивовары могут использовать возвратную бутылку, а производители вина и крепкого алкоголя — нет, не избавляет их от ответственности. Через пару лет стекло должны будут перерабатывать все, кто использует его при производстве или импорте товаров. Эта система давно отлажена в странах ЕС, где каждый поставщик ответственен за сбор собственной упаковки. В Германии, к примеру, стоимость «невозврата» оценивается выше, чем сам продукт. Там существует система учета упаковки с использованием специального кодирования, благодаря которому выявляется хозяин мусора. Рано или поздно подобный механизм будет внедрен и в Молдове, и наша дальновидность станет неоспоримой».

Производство стеклянной тары является основным источником выбросов CO 2 : около 40% выделений этого газа приходится на первичную упаковку. При использовании возвратной бутылки потребление энергии уменьшается в 5-6 раз, что существенно снижает нагрузку на экологию. За последние три года «Efes Moldova» сэкономила на производстве 133,7 млн стеклянных бутылок. Для их выпуска потребовалось бы 10,8 млн кВт - столько энергии хватило бы на трехлетнее энергообеспечение всего города Флорешть! В 2015 году компания запустила шесть проектов по эффективности энергопотребления, сэкономивших 336 тыс. кВт. Это примерно 160 тонн CO 2 , которые не были выброшены в атмосферу.

В последнее время кишиневский пивзавод также реализует программу по уменьшению использования воды в производстве. Пиво - большой ее потребитель, для выпуска 1 литра пива требуется 6 литров воды. В течение двух последних лет предприятию удалось снизить объем воды на производственную единицу до 4,8 литров, вследствие чего было сэкономлено 40 млн литров воды в год.

«Производить больше, употребляя меньше ресурсов - один из приоритетов «Efes Moldova», - подчеркнул Александр Пасат. - И отнюдь не потому, что это экономически выгодно: большинство наших экологических проектов не окупятся никогда, как в случае с очистными сооружениями. Но это правильные инвестиции. Компания могла бы не идти на подобные расходы, переключившись на пивной импорт. Ни для кого не секрет, что импортировать пиво намного выгоднее, чем производить его в Молдове, тем более — по лицензионной технологии. Сегодня «Efes Moldova» выпускает чешское, немецкое, румынское лицензионное пиво, строго соблюдая все технические и экологические требования. Учитывая, что на соседних рынках эта продукция дешевле из-за больших оборотов (украинский пивной рынок в 20 раз больше молдавского, румынский — в 16 раз), некоторые пивные бренды мы могли бы закупать у них, сэкономив на издержках. И выплачивать единственный сбор за утилизацию пластиковой упаковки, из расчета 1 лей за бутылку, тем самым «умыв руки», как в случае с импортерами. Однако мы сделали ставку на другие ценности, которые приоритетны для любого серьезного инвестора».

Среди прочего, к ним относится и проект по грамотному использованию отходов производства. В частности — по поставкам жмыха (масса, остающаяся после варки пивного сусла) молдавским фермерам, которые используют его для корма крупного рогатого скота и озерной рыбы в объеме 11 тыс. тонн в год. Кстати, данный факт еще раз говорит о том, что т.н. «порошковое пиво» не более чем миф. Другой проект связан с локализацией ячменного производства. Помимо этого, на предприятии были внедрены международные стандарты ISO 14000, ISO 18000 и ISO 22000, которые устанавливают жесткие требования к менеджменту качества, профессиональной безопасности и экологии.

«Все эти нововведения пока необязательны, однако они непременно «выстрелят» в долгосрочной перспективе. Свои проекты компания фокусирует на грамотном использовании ресурсов с максимальной экономией энергии, воды и потери продуктов. Со временем данные инструменты будут только дорожать и обойдутся втридорога тем, кто в дальнейшем захочет оптимизировать свои расходы. В такой ситуации «Efes Moldova» получит неоспоримое преимущество, позволяющее ей оставаться первой», - констатирует Александр Пасат.