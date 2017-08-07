Строймаркет «Nanu» строит сеть

Компания «Matcon-Motricala» запускает новый торговый проект — коммерческий центр «Nanu Market», который откроется при выезде из Кишинева — в коммуне Стэучень. Это уже седьмой строймаркет компании, развивающей свою сеть как самостоятельно, так и на условиях франчайзинга.

«Matcon-Motricala» - крупный оптовик, который до 2015 года занимался поставками стройматериалов преимущественно для чужой розницы. Компания располагает собственным центром логистики и мощным автопарком «большегрузов». Два года назад запустила свой дебютный проект, открыв первый строительный супермаркет на ул. Конструкторилор. Это была серьезная заявка: в кишиневском строительном ритейле появился трехэтажный объект с ассортиментной линейкой в 15 тыс. наименований товаров. «Nanu Market» занял нишу, потеснив «Supraten», «BiComplex», «Zikkutat», «Ammo», действующих в формате строительных торговых центров.

По словам менеджера по маркетингу Александра Спеян, одним сегментом компания не ограничилась, построив фирменную сеть, где часть магазинов развивает с партнерами. Речь идет о строймаркетах, действующих в районах республики — в Сынджерей, Кэлэрашь, Цибирика (Кэлэрашский р-н), Стрэшень, Кошерница (Криулянский р-н) и Стэучень. В последнем случае будет открыт супермаркет площадью в 1,5 тыс. кв. м. Строительство велось два года, площадка под объект подбиралась с прицелом на жителей пригородов.

Ассортимент нового «Nanu Market» будет в пределах 18 тыс. наименований товаров. Акцент сделан на четыре основных направления: строительные инструменты и ремонтное оборудование, системы водоснабжения и канализации, осветительные приборы и стройматериалы. Часть товаров импортирует самостоятельно. В т. ч. - продукцию под собственной торговой маркой «MPN», под которой для молдавского заказчика производятся аналоги более дорогих товаров.

Александр Спеян уточнил, что в нынешнем году сеть замедлит развитие. Это связано с тестированием продаж в некоторых райцентрах и оценкой возможностей потенциальных франчайзи.