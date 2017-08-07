«Kaufland» и «мертвые души»

Компания «Kaufland», строящая в Молдове сеть супермаркетов, впервые отреагировала на нападки в свой адрес. Ритейлер отказался от позиции молчаливого наблюдателя, подав на обидчиков исковое заявление в суд.

Скандал связан с заявлением муниципального советника Александра Одинцова о том, что прошедшие в конце апреля публичные слушания по изменению зонального плана для «Kaufland» прошли на основании заявления давно умершего гражданина. Речь шла о земельном участке в 4 га по ул. Тестемицану, где фигурирует подлог заявителя. По мнению советника, «Kaufland» играет против правил, поэтому правомерность публичных слушаний вызывает сомнения.

Руководство «Kaufland» отметило, что инсинуации г-на советника носят клеветнический характер и являются необоснованными. Они могут вызвать у общественности неправильное представление о методах работы иностранного ритейлера и наносят урон его деловой репутации. Компания заявляет, что все действия «Kaufland» в Молдове осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательством страны и соответствуют корпоративным принципам международной сети. Сетевик потребовал немедленного опровержения информации и публичных извинений. Это один из тех редких случаев, когда немецкий ритейлер довел дело до суда.