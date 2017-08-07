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Диверсификация бизнеса «Interoptic»

№ 17 (1183) 05 мая 2017

На этой неделе в Кишиневе открылась новая офтальмологическая клиника MCI «MedClinic International». Инвестор — компания «Interoptic», крупный импортер оправ и глазной оптики, который также занимается диагностикой и подбором очков. Открыл более 20 подразделений и фирменных магазинов по всей стране. Активно заходит в торговые центры и новую крупноформатную розницу.

 

Как отметил директор «MedClinic International» Сергей Беженарь, впервые в Молдове представлено офтальмологическое оборудование, произведенное в 2016-2017 г. Речь идет о нескольких десятках аппаратов диагностики, микрохирургии и реабилитации. Объем инвестиций в техническое оснащение превысил 1 млн евро.

 

«Компания долго готовилась к выходу в медицинский сегмент, где ранее не работала. Поэтому технологии, представленные в MCI для диагностики, лечения и восстановления зрения, передовые: в республике они не применялись. Несмотря на то, что MCI — частная клиника, она представляет услуги по государственным тарифам, утвержденным министерством здравоохранения. Политика ценообразования меняться не будет, хотя мы не исключаем снижения цен. Сейчас, к примеру, предоставляется дополнительная скидка в 20%, что связано с внутренней маркетинговой программой».

6760 Автор: Ирина МАЦЕНКО
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