Ольга Шкьопу: Качество медуслуг - главный индикатор

Количество пациентов, обратившихся в 2016 г. в самое крупное частное медицинское учреждение Молдовы - Medpark, увеличилось на 20% по сравнению с 2015 г.

Об этом в интервью журналу «Банки и Финансы» сообщила генеральный директор Medpark Ольга Шкьопу, отметив, что число визитов в поликлинику в 2016 г. составило 77 тыс., что больше, чем в некоторых профильных республиканских учреждениях.

«В Кишиневе в прошлом году 15% визитов пациентов к педиатру, 8% к гинекологу и 5% к кардиологу пришлись на поликлинику Medpark. Эти цифры рассчитаны, исходя из числа всех визитов, данные о которых все поликлиники столицы представили в Национальный центр менеджмента общественного здоровья», - сказала она.

В 2016 г. число хирургических вмешательств, осуществленных в больнице Medpark на 80 койках, соответствует хирургическим вмешательствах в государственных учреждениях с 300 койками.

«В прошлом году через стационар Medpark прошли 6 500 пациентов, из которых 90% пришли с целью хирургического вмешательства», - пояснила топ-менеджер Medpark.

Ольга Шкьопу говорит, что две трети денежных поступлений приходятся на хирургические вмешательства и искусственное оплодотворение, оказываемые специалистами Medpark.

«Число новорожденных в Medpark постоянно растет, и по итогам 2016 г. оно достигло уже 800 малышей. На 2017 г. мы поставили цель, чтобы количество новорожденных у нас достигло 80 в месяц или 920 за год», - отметила она.

На вопрос, проявляют ли интерес пациенты из-за рубежа к услугам Medpark, Шкьопу сказала: «У нас есть только одно направление, где мы можем говорить о медицинском туризме - искусственное оплодотворение. От общего числа пациентов, пользующихся данной услугой Medpark, 15% приходится на пациентов из Румынии».

При этом перечень услуг, которыми могут воспользоваться в частных клиниках обладатели медицинского полиса из Молдовы, уменьшается с каждым годом, - заявила Ольга Шкьопу. И происходит это не по просьбе пациентов или частных медицинских учреждений, а по инициативе Национальной компании медицинского страхования (CNAM).

«Качество медицинских услуг должно быть главным индикатором при выборе медучреждения, которое будет предоставлять пациентам услуги. Но, к сожалению, этот подход не действует в Молдове из-за того, что нужно поддерживать и развивать государственные медучреждения. По этой причине частные медучреждения постепенно исключаются CNAM из этого процесса», - сказал она.

По словам топ-менеджера Medpark, из годового бюджета CNAM, который в 2016 г. составлял 5,7 млрд леев, только 5% или меньше 300 млн леев были направлены в частный сектор оказания медицинских услуг пациентам.

«Не исключено, что в 2017 г. этот показатель будет еще меньше», - сказала Ольга Шкьопу, отметив, что до 2014 г. с клиникой Medpark подписывали контракты на предоставление 12 услуг, а с 2015 г. - уже только на две услуги. Поэтому ассигнования на эти услуги из бюджета CNAM существенно сократились.

С 1 января 2004 г. все публичные медицинские учреждения РМ работают на базе обязательного медицинского страхования (ОМС). Фондом ОМС распоряжается CNAM, подписывая ежегодно контракты с государственными и частными учреждениями на услуги, которые включены в список услуг, предоставляемых на базе медицинского полиса. В 2017 г. доходы CNAM прогнозируются на уровне 6,1 млрд леев, из которых 3,5 млрд леев поступят от населения в виде ОМС. Налог медицинского страхования с 2015 г. составляет 9% от уровня зарплаты, который равными долями выплачивают работники и их работодатели. В настоящее время обладатели полисов, обращающихся в частные медучреждения за услугами, не включенными в список услуг, предоставляемых на базе полиса, оплачивают их в размере 100%. И это происходит несмотря на наличие у них медицинского полиса, за который они и их работодатели выплачивают 9% от объема зарплаты.

При этом одним из больших вызовов для частных медицинских учреждений Молдовы являются неформальные платежи пациентов медикам государственных учреждений, считает Ольга Шкьопу. Топ-менеджер клиники говорит, что с момента открытия в феврале 2011 г., Medpark безукоризненно соблюдала все правила, что означает «прозрачные зарплаты сотрудников, переводимые на карточки».

«Но здесь мы находимся в невыгодном положении с точки зрения нелояльной конкуренции. К сожалению, зарплаты, которые мы платим своим сотрудникам, похоже, меньше, чем неформальные платежи в государственном медицинском секторе», - сказала она.

Другим вызовом является привлечение новых специалистов. «Из года в год профессионализм и подготовка молодых специалистов становятся все хуже. Мы не знаем, какова причина этого, но создается впечатление, что все те, у кого есть потенциал, уезжают за рубеж», - отметила Шкьопу.

«Если в первые два-три года работы Medpark медицинские сотрудники, уезжающие за границу, не были семейными людьми, то в 2016 г. за границу уехали несколько докторов, у которых в Молдове были семьи, дома, автомобили и довольно-таки хорошие зарплаты. Вызывает беспокойство то обстоятельство, что уезжают люди выше среднего класса», - отметила менеджер.

По словам Ольги Шкьопу, еще одна проблема касается монополии и картельных сговоров, трудностей в сотрудничестве с CNAM, проблемы в законодательстве, а также сложности с импортом качественных медикаментов.

«Если 10 лет назад в Молдове был богатый выбор европейских производителей лекарств, то за последние годы их становится все меньше. На данный момент все больше медикаментов завозится в основном из Индии и Китая», - сказала в заключение Ольга Шкьопу.

Medpark - самое крупное частное медицинское учреждение РМ, которое открыто в феврале 2011 г. Инвестор – строительная компания, инвестировавшая в проект клиники около 20 млн евро. На данный момент в Medpark 420 сотрудников, включая 110 докторов. В 2016 г. Medpark заплатил налогов в социальный фонд на 40 млн леев.