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Госпредприятия неэффективны

№ 17 (1183) 05 мая 2017

Деятельность госпредприятий и акционерных обществ с долей государства, администрируемых министерством экономики, недостаточно эффективна и должна быть улучшена. Об этом заявил накануне вице-премьер, министр экономики Октавиан Каплмык на совещании с руководителями предприятий.

 

Как сообщает пресс-служба минэкономики, доходы госпредприятий от продаж в целом выросли на 24% - до 917,86 млн леев. При этом у семи предприятий зарегистрировано снижение этого показателя более, чем на 16 млн леев.

 

Что касается АО с долей государства, то их оборот достиг 15,296 млрд леев (+3%), при этом у шести зафиксировано снижение выручки от продаж на 1,69 млрд леев.

 

«Необходимо принять меры для увеличения доходов от продаж, снижения дебиторской задолженности, неоправданных и нерегламентированных расходов, чтобы сделать госпредприятия и АО прибыльными и эффективными, - потребовал Калмык. - Административные советы должны установить целевые показатели для руководителей предприятий, от реализации которых будет зависеть уровень их зарплаты».

 

Вице-премьер призвал зарегистрировавшие прибыли предприятия представить трехлетние бизнес-планы с указанием действий по повышению результатов, а экономических агентов, имеющих долги, представить планы их погашения без ущерба для государства и с соблюдением прав и интересов работников.

 

Министерство пригласило группу иностранных экспертов, которые после проведения мониторинга должны представить технико-экономическое обоснование для каждого хозяйствующего субъекта с конкретными рекомендациями по направлениям развития.

 

Выводы министра экономики подтверждают годовые отчеты госпредприятий и АО с долей государства.

 

Крупнейший в Молдове производитель табачных изделий - АО Tutun-CTC, - заработал по итогам 2016 года свыше 14,8 млн леев прибыли ($744,8 тыс.) против 15,2 млн леев годом ранее.

 

Как свидетельствуют данные из финансовой отчетности предприятия, себестоимость продаж выросла на 5 млн леев - до 99,7 млн, а доходы от них уменьшились со 141,9 млн леев до 140,3 млн. Коммерческие затраты комбината сократились на 1,5 млн леев - до 5,5 млн, в то время, как административные - лишь на 200 тыс. леев, до 12,5 млн.

 

Долгосрочных долгов у предприятия нет, а вот краткосрочные за год выросли с 1,7 до 9,8 млн леев. Также с 7,3 млн до 9,2 млн леев выросла задолженность комбината перед бюджетом. Общая сумма текущих долгов почти удвоилась и превысила 30 млн леев.

 

Более 90,8% акций АО принадлежит государству. В 2016 году в Молдове произведено табачных изделий на 220,1 млн леев. Это 91,5% от уровня 2015 года.

 

Опубликовал свой отчет и национальный оператор стационарной связи Moldtelecom. Он получил по итогам 2016 года чистую прибыль в 72,6 млн леев ($3,6 млн), что почти на 20 млн леев меньше, чем годом ранее. Несмотря на это, предприятие остается одним из самых прибыльных в Молдове.

 

Годовой отчет предприятия свидетельствует, что доходы от продаж сократились с 2,262 млрд леев до 2,233 млрд. В то время, как стоимость продаж выросла с 1,751 млрд  леев до 1,832 млрд, расходы на дистрибуцию уменьшились почти на 12 млн леев - до 194,2 млн леев, а административные расходы, наоборот, возросли с 81,7 до 84,4 млн леев.

 

Долгосрочные долги предприятия составили к концу 2016 года 305,6 млн леев (-57,9 млн), текущие - 86,5 млн леев (+7,2 млн).

 

Уставный капитал предприятия равен 984,1 млн леев. 100% акций АО принадлежит государству. АО Moldtelecom занимает доминирующее положение на рынке фиксированной связи. По числу абонентов ему принадлежит более 90% рынка.

 

Moldtelecom предоставляет услуги мобильной связи под маркой Unite, а также услуги доступа к Интернету и кабельному ТВ.

9330 Автор: По материалам ИНФОТАГ
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