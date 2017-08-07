Прогнозы Всемирного банка

Экономика Молдовы пришла в себя после рецессии 2015 года, и теперь будет показывать рост до 2019 г. включительно, считают эксперты Всемирного банка (ВБ) в Молдове.

На пресс-конференции в четверг под названием «Молдова - экономические перспективы» был представлен прогноз роста ВВП, который в 2017 г. составит 4%, в 2018 г. - 3,7% и в 2019 г. - 3,5%.

Говоря о росте экономики в 2016 г. на 4,1%, эксперты ВБ отметили, что хороший урожай в сельском хозяйстве и повышение зарплат стали основным взносом в выросший ВВП в прошлом году.

«Но экспорт и прямые инвестиции оказались негативными - минус 1,3% и минус 1,1% соответственно», - отметили представители банка. Эксперт ВБ Марчел Киструга сказал, что в 2017 г. двигателем роста молдавской экономики будет «большой рост экспорта, чему должен способствовать хороший урожай, а также растущее потребление, которому благоприятствует увеличение зарплаты».

«Большая открытость к рынкам Востока также будет способствовать экономическому росту в 2017 г.», - добавил эксперт.

Всемирный банк прогнозирует дефицит бюджета на уровне 3% к ВВП, полагая, что к концу 2019 г. снизится публичная задолженность государства. Эксперты ВБ считают, что НБМ сможет удержать инфляцию на уровне его стратегической цели - 5% плюс-минус 1,5%. ВБ прогнозирует, что уровень бедности понизится в 2019 г. на 5% на фоне роста ВВП и увеличения зарплат.

«Однако повышение тарифов на услуги, прессинг инфляции и проблемы на рынке труда не позволят сокращать бедность более высокими темпами», - сказал Киструга.

Говоря о рисках, с которыми может столкнуться экономика РМ в будущем, эксперты ВБ назвали «исторический риск, связанный с ситуацией в экономиках стран региона (Евросоюз и Россия), а также очередные парламентские выборы 2018 г., которые могут снизить темп реформ».