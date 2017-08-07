Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Прогнозы Всемирного банка

№ 17 (1183) 05 мая 2017

Экономика Молдовы пришла в себя после рецессии 2015 года, и теперь будет показывать рост до 2019 г. включительно, считают эксперты Всемирного банка (ВБ) в Молдове.

 

На пресс-конференции в четверг под названием «Молдова - экономические перспективы» был представлен прогноз роста ВВП, который в 2017 г. составит 4%, в 2018 г. - 3,7% и в 2019 г. - 3,5%.

 

Говоря о росте экономики в 2016 г. на 4,1%, эксперты ВБ отметили, что хороший урожай в сельском хозяйстве и повышение зарплат стали основным взносом в выросший ВВП в прошлом году.

 

«Но экспорт и прямые инвестиции оказались негативными - минус 1,3% и минус 1,1% соответственно», - отметили представители банка. Эксперт ВБ Марчел Киструга сказал, что в 2017 г. двигателем роста молдавской экономики будет «большой рост экспорта, чему должен способствовать хороший урожай, а также растущее потребление, которому благоприятствует увеличение зарплаты».

 

«Большая открытость к рынкам Востока также будет способствовать экономическому росту в 2017 г.», - добавил эксперт.

 

Всемирный банк прогнозирует дефицит бюджета на уровне 3% к ВВП, полагая, что к концу 2019 г. снизится публичная задолженность государства. Эксперты ВБ считают, что НБМ сможет удержать инфляцию на уровне его стратегической цели - 5% плюс-минус 1,5%. ВБ прогнозирует, что уровень бедности понизится в 2019 г. на 5% на фоне роста ВВП и увеличения зарплат.

 

«Однако повышение тарифов на услуги, прессинг инфляции и проблемы на рынке труда не позволят сокращать бедность более высокими темпами», - сказал Киструга.

 

Говоря о рисках, с которыми может столкнуться экономика РМ в будущем, эксперты ВБ назвали «исторический риск, связанный с ситуацией в экономиках стран региона (Евросоюз и Россия), а также очередные парламентские выборы 2018 г., которые могут снизить темп реформ».

9080 Автор: По материалам ИНФОТАГ
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1934
ВРЫНЧАН НиколайПредседатель правления АО "Аго-Дачия".
1941
ДУБАЛАРЬ ПавелМенеджер.
1953
МОРАРУ ВикторКоординатор Отделения социальных и экономических наук АНМ.
1959
МЫНДРУ ВикторДепутат парламента.
1960
ФИЛИНКОВА СветланаСудья Высшей судебной палаты.


Курс валют НБМ на 07.08.2017
EUR
21.3187
+0.0190
USD
17.9572
-0.0376
RON
4.6717
+0.0037
RUB
0.2971
-0.0001
UAH
0.6952
+0.0002

31/0707/08


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
9%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 43




Список персон


Онлайн
Invitation for Bids
Elit Tehnica: «Мы по-прежнему на шаг впереди»
Заявление Верховного Представителя/Вице-председателя Федерики Могерини и Комиссара Йоханесса Хана о внесении поправок в избирательное законодательство Республики Молдова
John Deere и Agromester HD: умножение двух качеств
Новый элеваторный комплекс Südzucker Moldova на «зеленой энергии»
«Moș Zaharia» - одна из лучших торговых марок в Молдове
Черноморский Банк Торговли и Развития продолжит сотрудничество с правительством Молдовы в реализации его приоритетов в экономической и инвенстиционной политике – президент банка Ihsan Delikanli
ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ (ЧБТР) НАМЕРЕН АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОЛДОВЕ
Качество вин Bulgari Winery подтвердили ученые-энологи
Первопроходцы из Глодень




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».