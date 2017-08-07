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МВФ оценил успехи

№ 17 (1183) 05 мая 2017

Экономика Молдовы начала восстанавливаться после политических и экономических потрясений последних лет. Достигнутый в 2016 г. экономический рост стал больше ожидаемого, благодаря устойчивым сельскохозяйственным показателям и более благоприятному экспорту, а инфляция резко снизилась и вернулась к целевому диапазону.

 

Таковы выводы Исполнительного совета МВФ после рассмотрения доклада миссии, подготовленного по итогам первого обзора внедряемой в РМ экономической программы.

 

Миссия МВФ во главе с Беном Келмансоном находилась в Молдове с 14 по 28 февраля для проведения обсуждений с властями в рамках первого обзора экономической программы, поддерживаемой МВФ. По завершении визита Бен Келмансон заявил о достижении соглашения с властями РМ на уровне персонала о результатах первого обзора трехлетней программы экономических реформ, финансируемой МВФ.

 

Согласно документу на сайте МВФ, в Фонде считают, что программа реализуется, власти Молдовы привержены рациональному экономическому управлению, продолжаются усилия по восстановлению финансовой системы и продвижению структурных реформ.

 

Что касается денежно-кредитной политики, то, по мнению экспертов МВФ, она ориентирована на стабильность цен наряду с гибким режимом обменного курса. А налоговая политика направлена на устойчивое развитие и обеспечение возможностей для приоритетных расходов.

 

«Власти продолжают добиваться прогресса в борьбе с уязвимостью в финансовом секторе и продвижении структурных реформ. Эти усилия помогли укрепить финансовую стабильность, и рост вернулся. По прогнозам, в 2017 г. экономика вырастет на 4,5%, что выше прежних ожиданий. Следование программе будет иметь жизненно важное значение», - отмечается в отчете.

 

«Продолжающиеся усилия по укреплению управления и финансового состояния банков, а также по совершенствованию нормативно-правовой базы и механизмов надзора имеют решающее значение для долгосрочного роста и развития. Денежно-кредитная политика продолжает фокусироваться на поддержании ценовой стабильности в условиях гибкого валютного режима. С этой целью Нацбанк (НБМ) прилагает усилия для улучшения своей системы целевого уровня инфляции путем дальнейшего укрепления оперативных процедур, прогнозирования и обмена политическими данными», - считают эксперты МВФ, подчеркивая, что НБМ «должен быть готов ужесточить денежно-кредитную политику, если инфляция повысится быстрее, чем прогнозируется».

 

По их оценкам, бюджет на 2017 г. и среднесрочные бюджетные рамки соответствуют задачам программы.

 

«Приоритетные действия в этом году включают укрепление доходов, а также повышение эффективности расходов. Ресурсы, полученные от этих усилий, должны быть направлены на капитальные расходы и адресную социальную помощь. Кроме того, фискальные структурные реформы укрепят финансовое управление в среднесрочной перспективе. Власти продолжают работу по ликвидации накопившейся задолженности в энергетическом секторе и совершенствованию методологии установления тарифов для обеспечения прозрачности и возмещения затрат», - говорится в отчете.

 

Его принятие означает то, что Молдова получит доступ к очередному траншу МВФ порядка $21,5 млн.

8890 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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